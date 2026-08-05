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تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۲
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

یوسف تیموری مجری مسابقه استعدادیابی طنز تلویزیون شد

1 تصویربرداری فصل جدید «بگو بخند» با اجرای یوسف تیموری و داوری امیر کربلایی‌زاده، حمید لولایی، ملیکا شریفی‌نیا و علی طاهرفر به تازگی به پایان رسیده است.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، فصل جدید برنامه تلویزیونی «بگو بخند» با تغییراتی در ترکیب عوامل و چهره‌های حاضر در برنامه، از شبکه نسیم پخش می‌شود؛ برنامه‌ای که در فصل‌های گذشته تلاش کرده است در قالب مسابقه و استعدادیابی، ظرفیت‌های طنز و اجرا را در میان شرکت‌کنندگان شناسایی و معرفی کند.

به گزارش ایسنا، در فصل جدید این برنامه، یوسف تیموری اجرای «بگو بخند» را برعهده دارد و در کنار او، امیر کربلایی‌زاده، حمید لولایی، ملیکا شریفی‌نیا و علی طاهرفر به‌عنوان داوران حضور خواهند داشت.

حضور این ترکیب از چهره‌های حوزه بازیگری و طنز، یکی از تغییرات فصل جدید «بگو بخند» محسوب می‌شود و قرار است هر یک از داوران با توجه به تجربه خود در زمینه بازیگری، کمدی و اجرا، عملکرد شرکت‌کنندگان را ارزیابی کنند.

«بگو بخند» در قالب یک برنامه استعدادیابی طنز طراحی شده و در فصل‌های گذشته بخش‌هایی همچون نمایش، استندآپ و شعر را دربرگرفته است. این برنامه در دوره‌های پیشین میزبان شرکت‌کنندگانی از نقاط مختلف کشور بود و تلاش داشت استعداد‌های تازه‌ای را در حوزه‌های مختلف طنز و اجرا به مخاطبان معرفی کند.

از دیگر عوامل فصل جدید «بگو بخند»، مهدی رمضانی است که علاوه بر نویسندگی بازی‌های برنامه، اجرای بخش بک‌استیج را نیز برعهده دارد.

حضور بخش پشت صحنه در کنار فضای اصلی مسابقه، این امکان را فراهم می‌کند که مخاطب با فضای خارج از صحنه، حال‌وهوای شرکت‌کنندگان و اتفاقات پیرامون مسابقه نیز همراه شود. این بخش می‌تواند به‌عنوان مکمل فضای اصلی برنامه، ارتباط نزدیک‌تری میان شرکت‌کنندگان و مخاطبان ایجاد کند.

روح‌الله رجبی و سیداحسان حسینی تهیه‌کنندگی فصل جدید «بگو بخند» را برعهده دارند و مسعود شریعت‌نیا نیز به‌عنوان کارگردان هنری در این پروژه حضور دارد.

«بگو بخند» پیش از این نیز با تهیه‌کنندگی مشترک روح‌الله رجبی و سیداحسان حسینی روی آنتن شبکه نسیم رفته است. در فصل سوم این برنامه، سیداحسان حسینی علاوه بر تهیه‌کنندگی، کارگردانی پروژه را نیز برعهده داشت و عبدالله روا مجری برنامه بود.

این برنامه در فصل‌های گذشته پس از پخش بیش از ۱۰۰ قسمت، به یکی از برنامه‌های مرتبط با استعدادیابی در حوزه طنز و اجرا در شبکه نسیم تبدیل شد و ساختار آن بر رقابت شرکت‌کنندگان در بخش‌های مختلف استوار بود.

ساختار «بگو بخند» بر پایه حضور استعداد‌های تازه و رقابت آنها در قالب‌های مختلف طنز شکل گرفته است؛ رویکردی که در سال‌های اخیر یکی از قالب‌های مورد توجه شبکه نسیم بوده است.

در فصل جدید نیز با توجه به ترکیب تازه عوامل، حضور یوسف تیموری در جایگاه مجری و انتخاب چهره‌هایی با سابقه فعالیت در حوزه کمدی و بازیگری به‌عنوان داور، انتظار می‌رود فضای برنامه بیش از گذشته بر تعامل، رقابت و موقعیت‌های طنز میان شرکت‌کنندگان و داوران استوار باشد.

از سوی دیگر، حضور مهدی رمضانی در بخش نویسندگی بازی‌ها و اجرای بک‌استیج، بخش دیگری از ساختار فصل جدید را شکل می‌دهد؛ بخشی که می‌تواند در کنار مسابقه اصلی، روایت متفاوتی از پشت صحنه و اتفاقات برنامه ارائه کند.

فصل جدید «بگو بخند» به تهیه‌کنندگی روح‌الله رجبی و سیداحسان حسینی، کارگردانی هنری مسعود شریعت‌نیا، اجرای یوسف تیموری و با داوری امیر کربلایی‌زاده، حمید لولایی، ملیکا شریفی‌نیا و علی طاهرفر تولید می‌شود و مهدی رمضانی نیز نویسندگی بازی‌ها و اجرای بخش بک‌استیج را برعهده دارد.

برچسب ها: یوسف تیموری ، شبکه نسیم ، تلویزیون
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