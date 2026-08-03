جوان آنلاین: اثری که هماینک در معرفی آن سخن میرود، مجموعه سخنرانیهای رهبر شهید انقلاب اسلامی در ماه رمضان سال ۱۳۵۳ در مسجد امام حسن مجتبی (ع) شهر مشهد است که در آن دوره خلاصه و در دهه اخیر کلیت آن مجال نشر یافته است. این مجموعه از سوی مؤسسه پژوهشی و انتشاراتی صهبا از نوارها پیاده، ویراسته و منتشر شده است. تارنمای ناشر در بخشی از توضیحات خویش درباره این کتاب نکات پی آمده را از نظر دور نداشته است:
«کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، مجموعهای منسجم از ۲۸ جلسه سخنرانی حضرت آیتالله العظمی سیدعلی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) است که در رمضان سال ۱۳۵۳ شمسی در مسجد امام حسنمجتبی (ع) مشهد برگزار و به همت نشر صهبا تدوین و منتشر شده است. این اثر گرانبها در زمانی ارائه شد که فضای فکری جامعه ایرانی در آستانه انقلاب اسلامی، پِی جوی چارچوبی همهجانبه برای ساختن نظام اجتماعی مبتنی بر آموزههای دین را دنبال میکرد. آنچه این کتاب را به نقطه عطفی در تاریخ تفکر اسلامی تبدیل میکند، ضرورت بازگشت به منابع اصلی دین با رویکردی کاربردی و اجتماعی است؛ چنانکه مؤلف در پیشگفتار بر سه اصل اساسی تأکید میکند: پیوند میان مباحث نظری و عمل روزمره، ارائه ساختاری منسجم برای تعالیم اعتقادی و اتکا به قرآن و احادیث معتبر بهعنوان تنها منابع قطعی. در این جلسات، ایمان نه بهعنوان باوری ذهنی و انفعالی، بلکه به مثابه نیرویی محرک برای تلاش در مسیر عدالت و حکمت تبیین میشود. ایمان آگاهانه و مسئولانه، عنصر پیشران حرکت فرد و جامعه در جهت تعالی است و بدون اعتقاد فعال و درگیر با واقعیتهای اجتماعی، مفاهیم دینی به محض مواجهه با چالشها زائل میشود. توحید، فراتر از یک اصل اعتقادی ساده، بهمثابه زیربنای همه تصمیمگیریها و رفتارها معرفی میشود؛ پذیرش یگانگی خداوند، همنشینی فرد و جمع را در پرتو برابری و نفی هرگونه سلطهگری ممکن میسازد و به عبور از بندگی طاغوتهای دروغین کمک میکند. نبوت نیز بهعنوان ستون انتقال وحی و ساخت تمدن اسلامی مورد بررسی قرار میگیرد. معظمله با ارجاع به نمونههای قرآنی و تاریخی نشان میدهد چگونه پیامبران با دعوت مستمر به حق و ایستادگی در برابر ظلم، دستاورد نهایی خود را در پیروزی اخلاق و حقیقت یافتهاند. ولایت، این جلوهسیاسی و اجتماعی آموزههای اسلامی، نقطه اوج کتاب است. بحث ولایت شامل بررسی پیوند امامت و امت، جایگاه رهبری معنوی ـ سیاسی و نقش حکومت الهی در تضمین عدالت و تداوم حرکت جامعه به سمت کمال میباشد. هر یک از این محورها، با طرح پرسشهای بنیادین آغاز و در طول جلسات با نگاهی موضوعی و ترکیب آیات مرتبط به تفصیل تشریح میشود. در پایان هر بخش، جمعبندی فشردهای از نکات اصلی ارائه میشود تا خواننده بتواند دیدی کلی و منسجم از آموزهها به دست آورد. این شیوه، مطالعه کتاب را برای علاقهمندان عام تا محققان تخصصی به یک تجربه نظاممند تبدیل میکند. ویژگی متمایز این اثر روش تفسیر موضوعی است که به جای شرح آیهبهآیه، نظام فکری اسلام را بر اساس مفاهیم کلیدی استخراج شده از قرآن ارائه میکند. همچنین تأکید بیوقفه بر کاربرد آموزههای قرآنی در زندگی روزمره، این اثر را از تفاسیر رایج جدا میسازد. مؤلف از زبان رسمی، اما روان کمک گرفته تا مطالبی که در دهه ۵۰ شمسی ارائه شدهاند، برای خواننده امروز نیز قابلفهم و الهامبخش باشند....»