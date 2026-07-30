متخصصان طب ورزشی بر این باورند که بدن برای پیاده‌روی طولانی نیاز به آمادگی قبلی دارد. آنها توصیه می‌کنند زائران از چند هفته پیش از سفر، پیاده‌روی منظم را آغاز کنند، از کفش امتحان‌پس‌داده استفاده کنند و مراقبت از پاها، نوشیدن آب کافی و استراحت‌های کوتاه را جدی بگیرند. به اعتقاد آنان، بسیاری از آسیب‌های جسمی این سفر با رعایت همین نکات ساده قابل پیشگیری است. بنابراین پیشنهاد می‌شود دو تا سه هفته پیش از سفر، تمرین پیاده‌روی، اهمیت انتخاب کفش، مراقبت از پا و پیشگیری از آسیب‌های عضلانی در نظر گرفته شود

جوان آنلاین: چند قدم راه رفته است، اما انگار مسیر برایش تمام نمی‌شود. بند کفشش را باز می‌کند، روی جدول کنار جاده می‌نشیند و به تاول تازه‌ای که روی پایش نشسته نگاه می‌کند. کمی آن‌طرف‌تر، مردی کوله‌پشتی‌اش را روی زمین گذاشته و با لبخندی خسته، شانه‌هایش را ماساژ می‌دهد. زائر دیگری فقط یک لیوان آب می‌خواهد، نه از سر تشنگی، بلکه برای جبران کم‌آبی که به خاطر ساعت‌ها پیاده‌روی به بدنش تحمیل کرده است.

این تصویر‌ها در مسیر نجف تا کربلا زیاد دیده می‌شود. هر سال میلیون‌ها نفر با شوق زیارت راهی این سفر می‌شوند، سفری که بیش از آنکه با امکانات و آسایش شناخته شود، با صبر، همدلی و حرکت در میان جمعیتی عظیم معنا پیدا می‌کند. با این حال، بخش قابل توجهی از دشواری‌هایی که زائران در طول مسیر تجربه می‌کنند، نه از ذات این سفر، بلکه از بی‌توجهی به نکاتی ساده و قابل پیشگیری ناشی می‌شود.

وقتی صحبت از آمادگی برای اربعین به میان می‌آید، ذهن بیشتر افراد به سمت تهیه گذرنامه، ارز، وسایل سفر یا برنامه‌ریزی برای حرکت می‌رود، اما آمادگی واقعی فقط در بستن کوله‌پشتی خلاصه نمی‌شود. انتخاب‌های کوچک پیش از سفر و رفتار‌های ساده در طول مسیر، می‌تواند تفاوت میان سفری فرساینده و تجربه‌ای آرام، ایمن و پربار را رقم بزند.

بسیاری از پزشکان، مسئولان کاروان‌ها و زائران باسابقه بر این باورند که بخش زیادی از مشکلات جسمی و حتی بخشی از نارضایتی‌های روحی زائران، با کمی آگاهی و برنامه‌ریزی قابل پیشگیری است. از همین رو، مرور چند اشتباه رایج و اصلاح آن می‌تواند کمک کند تا زائر، سبک‌تر، سالم‌تر و با آرامش بیشتری قدم در این مسیر بگذارد.

کفش نو اشتباهی است که از اولین قدم خودش را نشان می‌دهد: خرید کفش نو پیش از سفر شاید در نگاه اول تصمیمی درست به نظر برسد، اما کفشی که هنوز با فرم پا هماهنگ نشده، در پیاده‌روی‌های طولانی می‌تواند باعث تاول، زخم و درد شود. کفشی که پیش از سفر بار‌ها استفاده شده و راحتی آن برای فرد ثابت شده است، انتخاب مطمئن‌تری خواهد بود.

آمادگی جسمانی از روز حرکت آغاز نشود: متخصصان طب ورزشی بر این باورند که بدن برای پیاده‌روی طولانی نیاز به آمادگی قبلی دارد. آنها توصیه می‌کنند زائران از چند هفته پیش از سفر، پیاده‌روی منظم را آغاز کنند، از کفش امتحان‌پس‌داده استفاده کنند و مراقبت از پاها، نوشیدن آب کافی و استراحت‌های کوتاه را جدی بگیرند. به اعتقاد آنان، بسیاری از آسیب‌های جسمی این سفر با رعایت همین نکات ساده قابل پیشگیری است. بنابراین پیشنهاد می‌شود دو تا سه هفته پیش از سفر، تمرین پیاده‌روی، اهمیت انتخاب کفش، مراقبت از پا و پیشگیری از آسیب‌های عضلانی در نظر گرفته شود.

کوله‌ای که هر ساعت سنگین‌تر می‌شود: یکی از رایج‌ترین اشتباهات، برداشتن وسایلی است که شاید هیچ‌گاه مورد استفاده قرار نگیرند. هر کیلوگرم اضافه، پس از چند ساعت پیاده‌روی خود را نشان می‌دهد. سبک سفر کردن به معنای حذف وسایل ضروری نیست، بلکه یعنی همراه داشتن آنچه واقعاً به آن نیاز دارید.

کم‌آبی، دشمن پنهان زائر: کم‌آبی همیشه با احساس تشنگی آغاز نمی‌شود. گرما، تعریق و پیاده‌روی طولانی می‌تواند بدون آنکه فرد متوجه شود، آب بدن را کاهش دهد. نوشیدن منظم آب، حتی پیش از احساس تشنگی، یکی از مهم‌ترین توصیه‌های سلامت در این سفر است.

استراحت را به بعد موکول نکنید: گاهی اشتیاق رسیدن باعث می‌شود زائر ساعت‌ها بدون توقف راه برود، اما بدن برای ادامه مسیر، به فرصت بازیابی نیاز دارد. چند دقیقه استراحت در زمان مناسب، از ساعت‌ها خستگی و درد در ادامه راه جلوگیری می‌کند.

تعادل در غذا: سفره‌های رنگارنگ موکب‌ها، جلوه‌ای از سخاوت مردم عراق است، اما امتحان کردن همه غذا‌ها یا پرخوری، می‌تواند مشکلات گوارشی ایجاد کند. انتخاب غذا‌های ساده، مصرف آب کافی و رعایت اعتدال، بدن را برای ادامه مسیر آماده نگه می‌دارد.

پا‌ها را جدی بگیرید: تاول کوچک، اگر به موقع رسیدگی نشود، ممکن است ادامه مسیر را دشوار کند. تعویض روزانه جوراب، خشک نگه داشتن پا‌ها و رسیدگی سریع به اولین علائم آسیب، از ساده‌ترین راه‌های مراقبت از پا است.

دارو‌های شخصی را فراموش نکنید: زائرانی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند، باید دارو‌های مورد نیاز خود را به اندازه کافی همراه داشته باشند. مصرف منظم دارو و همراه داشتن نسخه پزشک، از بروز بسیاری از مشکلات پیشگیری می‌کند.

اربعین، مسابقه نیست: برخی زائران تلاش می‌کنند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مسیر را طی کنند، اما شتاب‌زدگی، توان جسمی و آرامش ذهنی را کاهش می‌دهد. این سفر، بیش از آنکه به سرعت قدم‌ها وابسته باشد، به کیفیت حضور انسان در مسیر بستگی دارد.

هدف سفر را در میان شلوغی‌ها گم نکنیم: گاهی ذهن زائر آن‌قدر درگیر رسیدن، ثبت عکس، خرید یا برنامه‌های جانبی می‌شود که از اصل سفر فاصله می‌گیرد. اربعین فرصتی برای تمرین صبر، تواضع، خدمت و همدلی است. ارزش‌هایی که اگر پس از بازگشت نیز در رفتار انسان باقی بماند، می‌توان گفت این سفر اثر خود را گذاشته است.

در نهایت باید گفت، اربعین سفری است که میلیون‌ها انسان را با زبان‌ها، فرهنگ‌ها و تجربه‌های متفاوت در یک مسیر گرد هم می‌آورد. در چنین سفری، آمادگی فقط به وسایل داخل کوله‌پشتی محدود نمی‌شود، بلکه در شیوه نگاه، رفتار و تصمیم‌های کوچک نیز معنا پیدا می‌کند. حتی یک کفش مناسب، چند دقیقه استراحت، نوشیدن به‌موقع آب یا رعایت حق دیگران شاید نادیده گرفته شود، اما می‌تواند کیفیت تمام مسیر را تغییر دهد و شاید راز ماندگاری اربعین نیز همین باشد که انسان پیش از رسیدن به مقصد، در طول راه، تمرین می‌کند سبک‌تر زندگی کند، صبورتر باشد و بیشتر از همیشه، حضور دیگران را در کنار خود ببیند.