همتی: واردات کالاهای اساسی و دارو بدون وقفه ادامه دارد

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر تداوم تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو، کنترل تورم، مهار نقدینگی و حمایت هدفمند از تولید را اولویت این بانک اعلام کرد.

جوان آنلاین: عبدالناصر همتی با تشریح وضعیت اقتصادی کشور و پیچیدگی‌های ناشی از تحریم‌ها و شرایط خاص اخیر اظهار کرد: با وجود تشدید فشارهای بین‌المللی و محدودیت‌های مالی، مدیریت بازار ارز و زنجیره تأمین به‌گونه‌ای پیش رفت که هیچ‌گونه خلل یا کمبودی در واردات و عرضه کالاهای اساسی، دارو و ملزومات پزشکی کشور ایجاد نشد.

وی درباره اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم افزود: هدف اصلی بانک مرکزی، کنترل و مهار تورم و انتظارات تورمی به‌صورت هم‌زمان با جلوگیری از رکود و منفی شدن رشد اقتصادی است.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت پشتیبانی هدفمند از تولید گفت: حمایت از بخش مولد و کارآفرینان کشور باید بدون تشدید پایه پولی و به‌صورت کاملاً هدایت‌شده انجام شود.

همتی همچنین در تشریح رویکرد بانک مرکزی برای مقابله با عوامل تورم‌زا اظهار کرد: ناترازی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری یکی از عوامل اثرگذار بر تورم است و بانک مرکزی برای کنترل این وضعیت، بسته‌ای جامع از تدابیر نظارتی و انضباطی را تدوین کرده است.

وی افزود: پرهیز از شوک‌درمانی در سطوح مختلف، گفت‌وگوی مستمر با مردم درباره مسائل اقتصادی، اتخاذ سیاست‌های جبرانی مناسب از سوی دولت و بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک مرکزی با شبکه بانکی، حمایت از تولید داخلی، کاهش ناترازی بانک‌ها، جلوگیری از رشد نقدینگی، صدور اوراق کوتاه‌مدت ارزی، حکمرانی داده‌محور در اقتصاد، کنترل منظم ترازنامه بانک‌ها و تأکید بر حکمرانی ریال از جمله محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.