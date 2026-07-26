جوان آنلاین: افزایش تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاههای طرف قرارداد کالابرگ، اجرای این طرح را با چالش تازهای روبهرو کرده است.
به گزارش نور نیوز، بررسیهای میدانی نشان میدهد تعداد فروشگاههایی که پذیرش کالابرگ الکترونیکی را متوقف کردهاند، در حال افزایش است. فروشندگان میگویند با وجود کسر اعتبار از حساب خانوارها، مطالبات آنها پس از حدود ۲۵ روز همچنان پرداخت نشده و ادامه این روند، سرمایه در گردش واحدهای صنفی را با مشکل جدی مواجه کرده است.
به گفته فعالان صنفی، بسیاری از فروشگاهها کالاهای مشمول طرح را با سرمایه شخصی تهیه و در اختیار مشتریان قرار دادهاند، اما هنوز وجه فروش به حساب آنها واریز نشده است؛ موضوعی که توان خرید مجدد کالا و ادامه همکاری با طرح را کاهش داده است.
در حالی که معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتر اعلام کرده بود تسویه مطالبات فروشگاهها معمولاً روزانه یا حداکثر طی چهار تا پنج روز انجام میشود، گزارشهای میدانی از انتظار حدود ۲۵ روزه برخی فروشندگان حکایت دارد.
پیش از این نیز گزارشهایی از تأخیرهای بیش از ۱۵ روز و حتی چندماهه در پرداخت مطالبات منتشر شده بود، اما اکنون افزایش مدت انتظار باعث شده برخی فروشگاهها تا زمان دریافت مطالبات، پذیرش کالابرگ را متوقف کنند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بخشی از تأخیرها ناشی از مغایرت اطلاعات بانکی، از جمله شماره شبا یا عدم تطابق اطلاعات درگاه پرداخت با کد ملی فروشگاههاست. همچنین بخشی از پرداختها نیز به زمان تأمین منابع مالی وابسته است و پس از وصول اعتبارات، تسویه انجام خواهد شد.
با این حال، فروشندگان معتقدند اطلاعرسانی شفافی درباره علت تأخیر یا زمان دقیق پرداخت مطالبات وجود ندارد. کارشناسان هشدار میدهند در صورت ادامه این وضعیت، تعداد فروشگاههای پذیرنده کالابرگ کاهش خواهد یافت و خانوارها با وجود داشتن اعتبار، برای خرید کالاهای مشمول با محدودیت بیشتری روبهرو میشوند.