صادرات گوشت مرغ آزاد شد

جوان آنلاین: سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه‌ای به گمرک ایران موضوع موافقت با صادرات گوشت مرغ به صورت مجاز مشروط را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو نامه‌های شماره ۷۳۶۵۵۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ و شماره ۷۴۳۲۹۲۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ در خصوص ممنوعیت‌های صادراتی فصول یک تا ۲۴ کتاب مقررات صادرات و واردات، به پیوست تصویر نامه شماره ۵۷۷۲۵۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ سرپرست محترم معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص صادرات گوشت مرغ به صورت مجاز مشروط ارسال و به آگاهی می‌رساند؛ صادرات قطعات مرغ شامل ران، سینه، کتف و بال با کد تعرفه ۰۲۰۷۱۳۱۰ و همچنین گوشت مرغ بریده‌نشده به صورت قطعات تازه یا سردکرده با کد تعرفه ۰۲۰۷۱۱۰۰ به صورت مجاز مشروط مورد موافقت قرار می‌گیرد.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ شود.