کد خبر: 1370831
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تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱
اقتصاد » اخبار کلی

۳ همت تسهیلات ریالی و ۲ میلیارد دلار منابع ارزی برای توسعه روستا‌ها

1 با امضای تفاهم‌نامه معاونت توسعه روستایی و صندوق توسعه ملی، امسال ۳ همت تسهیلات ریالی و ۲ میلیارد دلار تسهیلات ارزی برای سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی و محروم اختصاص می‌یابد و منابع ریالی با مشارکت صندوق توسعه ملی و بانک‌ها تأمین می‌شود.

جوان آنلاین: عبدالکریم حسین‌زاده معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در این مراسم اعلام کرد: ما برای سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی و محروم در سال جاری در نظر داریم ۳ همت منابع ریالی و به میزان تا سقف ۲ میلیارد دلار منابع ارزی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صادرات محور اختصاص دهیم.

به گزارش ایسنا، وی با تأکید بر اینکه معتقدیم تسهیلات و سرمایه گذاری در این عرصه زمانی موفق و توسعه بخش است که بهره وری را بالا ببرد و تولید را افزایش دهد، افزود: تا تولید و بهره وری از طریق اشتغال پایدار شکل نگیرد، سرمایه گذاری به نتیجه نمی‌رسد.

معاون رئیس جمهور اظهار کرد: ما ۱۵۰ نقطه را برای سرمایه گذاری و تسهیلات اعطایی پایدار به جای پروژه‌های پراکنده و ناکارآمد استخراج و بررسی کرده‌ایم که یک زنجیره متمرکز از صنایع و مشاغل در استان ایجاد شود. اگر در این ۱۵۰ نقطه کمتر برخوردار سرمایه‌گذاری هدفمند انجام شود و مشاغل پایه شکل بگیرد، منابع ارزی صندوق توسعه ملی می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی این مناطق ایفا کند.

وی گفت: معاونت توسعه روستایی صرفاً یک دستگاه توزیع‌کننده تسهیلات نیست، بلکه مأموریت اصلی آن توسعه ایران است و تسهیلات تنها ابزاری برای تحقق این هدف به شمار می‌رود.

بر اساس گزارش روابط عمومی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز در این نشست گفت: در شرایطی که بسیاری از روستا‌ها همانند گذشته‌های دور از مواهب طبیعی، آب و منابع خدادادی کشاورزی برخوردار نیستند، کار کردن برای توسعه روستایی و مناطق محروم بسیار سخت شده است و امیدواریم با این حرکت جدید میان صندوق توسعه ملی و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، حمایت و منافع مناسبی برای توسعه روستایی ایجاد کنیم.

برچسب ها: صندوق توسعه ملی ، سرمایه گذاری ، مناطق محروم
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