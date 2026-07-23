دلار در بازار جهانی تقویت شد؛ ین ژاپن به کف ۴۰ ساله نزدیک شد

جوان آنلاین: بازار ارز جهانی امروز تحت تاثیر افزایش تقاضا برای داراییهای امن و نگرانی سرمایهگذاران درباره چشمانداز اقتصاد جهانی، شاهد تقویت دلار آمریکا بود.
به گزارش مهر، بر اساس گزارش رویترز، دلار در برابر ین ژاپن به بالاترین سطح خود در حدود ۴۰ سال اخیر رسید و نرخ برابری دلار/ین به محدوده ۱۵۸ ین برای هر دلار نزدیک شد. این حرکت نشاندهنده فشار قابل توجه بر پول ژاپن و افزایش تقاضا برای دلار در بازارهای جهانی است.
تحلیلگران بازار معتقدند افزایش قیمت انرژی، بهویژه نفت، و نگرانی از بازگشت فشارهای تورمی، باعث شده معاملهگران احتمال کاهش سریع نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا را کمتر ارزیابی کنند. این موضوع از ارزش دلار حمایت کرده است.
در همین حال، ضعف ین ژاپن به یکی از موضوعات مهم بازارهای جهانی تبدیل شده است.
سرمایهگذاران اکنون تحولات سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن و فدرال رزرو آمریکا را با دقت دنبال میکنند؛ زیرا اختلاف مسیر نرخ بهره میان دو اقتصاد بزرگ میتواند جهت حرکت بازار ارز را تعیین کند.
تقویت دلار همچنین برای سایر بازارها اهمیت زیادی دارد. افزایش شاخص دلار معمولاً میتواند فشار بیشتری بر داراییهایی مانند طلا وارد کند، زیرا فلزات گرانبها با دلار قیمتگذاری میشوند.
با این حال، در شرایط افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک، تقاضا برای داراییهای امن میتواند از طلا حمایت کند.