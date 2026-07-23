بازار رمزارز‌ها در معاملات اخیر با احتیاط سرمایه‌گذاران همراه شد. بیت‌کوین در محدوده ۶۵ هزاردلار نوسان دارد و نگرانی درباره اقتصاد جهانی، ETF‌ها و ریسک‌های ژئوپلیتیک بر بازار سایه انداخته است.

جوان آنلاین: بازار رمزارز‌ها در روز‌های اخیر در شرایطی محتاطانه قرار گرفته است؛ سرمایه‌گذاران پس از نوسان‌های شدید اخیر، همچنان تحولات اقتصاد جهانی، سیاست‌های پولی آمریکا و جریان ورود سرمایه به صندوق‌های قابل معامله بیت‌کوین را دنبال می‌کنند.

بر اساس گزارش‌های بازار، قیمت بیت‌کوین در معاملات اخیر در محدوده ۶۵ تا ۶۶ هزار دلار قرار داشته است. این رمزارز پس از عبور مقطعی از سطح ۶۶ هزار دلار با مقداری فشار فروش مواجه شد، اما همچنان بالاتر از کف‌های اخیر خود معامله می‌شود.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که بازار رمزارز‌ها با وجود افزایش علاقه برخی سرمایه‌گذاران نهادی، همچنان تحت تاثیر خروج‌های مقطعی از صندوق‌های ETF، ابهام‌های قانونی در آمریکا و کاهش تمایل به دارایی‌های پرریسک قرار دارد.

تحلیلگران معتقدند مسیر آینده بیت‌کوین تا حد زیادی به روند نرخ بهره فدرال رزرو، قدرت دلار آمریکا و شرایط بازار‌های جهانی بستگی دارد. افزایش نگرانی‌های تورمی و رشد دارایی‌های امن مانند طلا، باعث شده بخشی از سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری در بازار‌های پرریسک حرکت کنند.

در همین حال، اخبار مربوط به صنعت رمزارز نیز بر فضای بازار اثر گذاشته است. اعلام تعطیلی صرافی قدیمی بیت‌مکس از سوی شرکت مدیریت‌کننده آن، یکی از تحولات مهم اخیر این حوزه بوده است. این تصمیم در شرایطی اعلام شد که بازار رمزارز‌ها پس از دوره‌ای از نوسان و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، همچنان در حال بازیابی است.

فعالان بازار اکنون چشم به داده‌های اقتصادی آمریکا و تصمیم‌های بعدی بانک مرکزی این کشور دوخته‌اند؛ زیرا تغییر در مسیر نرخ بهره می‌تواند بر جریان سرمایه میان دلار، سهام، طلا و رمزارز‌ها اثرگذار باشد.