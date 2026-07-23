رشد قیمت نفت نگرانی از بازگشت تورم جهانی را افزایش داد

جوان آنلاین: افزایش قیمت نفت در بازار جهانی بار دیگر نگرانیها درباره تشدید تورم جهانی را افزایش داده و توجه بازارها را به سیاستهای آینده بانکهای مرکزی معطوف کرده است.
به گزارش مهر، طبق گزارش رویترز، رشد بهای نفت که تحت تأثیر افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی و نگرانی درباره اختلال در عرضه انرژی رخ داده، باعث شده معاملهگران احتمال تداوم سیاستهای پولی سختگیرانهتر را جدیتر بررسی کنند.
نفت برنت در معاملات اخیر به محدوده ۹۷ دلار در هر بشکه رسید که بالاترین سطح آن در بیش از شش هفته گذشته محسوب میشود.
افزایش هزینه انرژی میتواند بار دیگر فشارهای تورمی را به اقتصادها منتقل کند؛ موضوعی که ممکن است تصمیم بانکهای مرکزی برای کاهش نرخ بهره را دشوارتر کند.
بازارها اکنون احتمال افزایش دوباره نرخ بهره آمریکا تا پایان سال را در نظر گرفتهاند.
در اروپا نیز افزایش قیمت انرژی باعث شده بانک مرکزی اروپا در کنار ثابت نگه داشتن نرخ بهره، احتمال افزایش دوباره نرخها در ماههای آینده را باز بگذارد.
تحلیلگران معتقدند مسیر آینده بازار نفت و میزان تداوم فشارهای تورمی، نقش مهمی در تصمیمهای پولی اقتصادهای بزرگ جهان خواهد داشت.