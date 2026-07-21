جوان آنلاین: عباس علی‌آبادی امروز سه‌شنبه (۳۰ تیرماه) در نشست مشترک با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تا بیستم تیرماه مشکل خاصی در شبکه وجود نداشت و برنامه‌ها به خوبی پیش می‌رفت. فداکاری مردم در مدیریت مصرف و تلاش همکاران ما در وزارت نیرو موجب شد تا ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی را به شکلی آبرومندانه و تقریباً به مرز صفر برسانیم.

وزیر نیرو با اشاره به شرایط جنگی کشور و تاثیر آن بر زیرساخت‌های انرژی افزود: به دلیل شرایط جنگی، مقدار زیادی از تاسیسات ما آسیب دیده است که امکان طرح تمام جزئیات آن در رسانه‌ها وجود ندارد؛ اما خوشبختانه با تلاش جهادی، این آسیب‌ها به سرعت در حال برطرف شدن است.

وی افزود: به دلیل بسته شدن تنگه هرمز، برنامه‌ریزی برخی از نیروگاه‌ها نیازمند بازنگری بود که این تجدید برنامه‌ها انجام شده است. با استفاده از مسیر‌های جایگزین، نگرانی‌ها در این بخش رفع شده و به اهداف تعیین‌شده دست خواهیم یافت.

بساط خاموشی‌ها تا نیمه شهریور برای همیشه جمع می‌شود

علی آبادی با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه تا نیمه شهریورماه، بساط خاموشی‌ها برای همیشه جمع شود، یادآور شد: این وعده تنها مختص به مقطع کنونی نیست، بلکه برنامه‌ریزی‌ها به نحوی انجام شده که با اقدامات کلان مجلس و پیگیری تعهدات در وزارت نیرو، اقتصاد برق اصلاح شده و صنعت برق بتواند روی پای خود بایستد، بدون آنکه فشاری به مردم وارد شود.

وی با مقایسه وضعیت برق ایران با کشور‌های همسایه یادآور شد: در حال حاضر برخی کشور‌های همسایه در شرق کشور با قطعی برق ۱۲ ساعته مواجه‌اند و در برخی مناطق دیگر تنها ۲ تا ۳ ساعت برق متفرقه برای تامین نیاز‌های ضروری وجود دارد. اما به لطف خدا در ایران اکثریت نیاز شبکه در حال تامین است و کسری موجود نیز به زودی برطرف خواهد شد.

علی‌آبادی با تاکید بر اینکه مدت زمان خاموشی‌ها نباید بیشتر از دو ساعت باشد، گفت: اگر شهروندان با قطعی برق بیش از این زمان مواجه شدند، احتمالا ناشی از مشکلات فنی است و تقاضا داریم مراتب را فوراً از طریق درگاه‌های ارتباطی وزارت نیرو و یا تماس با خط ۱۲۱ اطلاع‌رسانی کنند تا همکاران ما در اسرع وقت به آن رسیدگی کنند.

هیچ ماینر قانونی در کشور نداریم

وزیر نیرو با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای برخورد با استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمز ارز گفت: متاسفانه در این شرایط حساس، عده‌ای با استفاده از برق صنعتی و کشاورزی دست به سوداگری می‌زنند که این کار ظلم و بی‌انصافی در حق ملت است. ما قاطعانه در مقابل این افراد خواهیم ایستاد و این برخورد‌ها محدود به فصل تابستان نخواهد بود.

وی با اشاره به پاداش‌های در نظر گرفته شده برای معرفی استفاده‌کنندگان از ماینر، افزود: در حال حاضر مطلقا هیچ ماینر قانونی در کشور وجود ندارد و اگر کسی ادعای داشتن مجوز یا تولید ماینر داخلی دارد، مربوط به گذشته است. در شرایط جنگی که رزمندگان ما در حال نبرد هستند و مردم جنوب گرمای طاقت‌فرسایی را تحمل می‌کنند، استفاده از برق برای سوداگری عده‌ای خاص، دست‌اندازی به حق‌الناس است و وزارت نیرو با استفاده از ظرفیت‌های قانونی به شدت با آن برخورد خواهد کرد.

معافیت ۴ استان جنوبی درگیر جنگ از قطعی برق

علی آبادی با اشاره به سفر اخیر خود به استان‌های جنوبی خاطرنشان کرد: استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان اخیراً درگیر جنگ با دشمنان صهیونیستی و آمریکایی شده‌اند. مردم سایر نقاط ایران با صرفه‌جویی در مصرف برق، این هدیه را به هم‌وطنان خود در این مناطق می‌دهند تا این ۴ استان از اعمال خاموشی معاف شوند.

قدردانی از کارکنان وزارت نیرو برای اقدامات جهادی در دوران جنگ

همچنین محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به شرایط حساس کشور و هدف قرار گرفتن زیرساخت‌ها بیان کرد: در «جنگ رمضان» و در پی حملات دشمن آمریکایی-صهیونیستی به زیرساخت‌های کشور، شبکه‌ها و پست‌های برق ما نیز مورد تهدید و تخریب قرار گرفتند که این امر موجب از دست رفتن بخشی از ظرفیت تولید برق کشور شد.

قطعی برق خانگی حداکثر تا ۴ هفته آینده تمام می‌شود

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی در ادامه به چالش قطعی برق در بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت: مدتی است که با قطعی برق خانگی، چاه‌های کشاورزی و صنایع روبه‌رو هستیم که این موضوع به ویژه در فصل تابستان و در استان‌های جنوبی کشور با گرمای طاقت‌فرسا، مشکلات جدی برای مردم، کسبه، تولیدکنندگان و کشاورزان ایجاد کرده و زندگی و معیشت آنان را تحت تاثیر قرار داده است.

وی با اشاره به پیگیری زمان‌بندی رفع خاموشی‌ها از وزیر نیرو، افزود: وزارت نیرو در حال تلاش است تا با وارد کردن واحد‌های جدید به مدار، روزانه حداقل ۷۰ مگاوات برق به ظرفیت تولید کشور اضافه کند. بر اساس پیش‌بینی‌ها و برنامه‌های ارائه‌شده، حداکثر تا ۴ هفته آینده دیگر هیچ‌گونه قطعی برق خانگی نخواهیم داشت.

رضایی کوچی خاطرنشان کرد: همچنین در توافقی که با وزیر نیرو داشتیم، مقرر شد در کنار رفع مشکل برق خانگی، خاموشی‌ها در حوزه صنایع و چاه‌های کشاورزی نیز به حداقل ممکن برسد و بلافاصله پس از اتمام قطعی برق خانگی در ۴ هفته آینده، محدودیت‌های برق کشاورزی و صنایع نیز از برنامه‌ها خارج شود.