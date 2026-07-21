جوان آنلاین: مجید اخوان اظهار کرد: براساس مصوبه ستاد اربعین صنعت هوایی کشوری، فروش بلیت پروازهای اربعین برای بازه زمانی ۳۱ تیر تا ۱۶ مرداد از فردا (چهارشنبه) آغاز می‌شود.

به گزارش ایسنا، وی افزود: سقف نرخ بلیت این پروازها برای تهران و نیمه غربی کشور ۱۲ میلیون تومان به صورت یک‌طرفه و برای خراسان و نیمه شرقی کشور نیز ۱۴ میلیون تومان به صورت یک‌طرفه است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: هرگونه فروش اجباری بلیت دوطرفه یا مشروط کردن فروش بلیت به خرید همزمان مسیر برگشت ممنوع است.

وی با اشاره به اینکه فروش بلیت به صورت گروهی بیش از ۹ نفر در این ایام ممنوع است،‌ گفت: همچنین تمام قراردادهای چارتری بین ایرلاین‌ها و چارترکنندگان نیز در این بازه زمانی ذکر شده ممنوع خواهد بود.

اخوان در پایان گفت: نرخ بلیت برای مسافران بزرگسال و خردسال یکسان بوده و دریافت هرگونه مبلغ مازاد تحت هر عنوان ممنوع است.