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تاریخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۰
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حضور گسترده زائران در کربلای معلی همزمان با روز عرفه و عید قربان

حضور گسترده زائران در کربلای معلی همزمان با روز عرفه و عید قربان همزمان با فرارسیدن روز عرفه و عید قربان، جمع گسترده‌ای از زائران و مؤمنان در حرم مطهر حضرت امام حسین و حضرت ابوالفضل العباس (علیهماالسلام) در شهر مقدس کربلای معلی حضور یافتند.

جوان آنلاین: همزمان با فرارسیدن روز عرفه و عید قربان، جمع گسترده‌ای از زائران و مؤمنان در حرم مطهر حضرت امام حسین و حضرت ابوالفضل العباس (علیهماالسلام) در شهر مقدس کربلای معلی حضور یافته و آیین‌های عبادی و معنوی این روز پرفضیلت را برگزار کردند.

به گزارش مهر، بین‌الحرمین و اطراف حرم مطهر حضرت عباس (علیه‌السلام) شاهد حضور پرشمار زائرانی بود که از داخل و خارج عراق برای قرائت دعای عرفه، اقامه نماز و انجام اعمال عبادی، با وجود گرمای هوا، در این مکان مقدس گردهم آمدند.

مراسم زیارت و احیای روز عرفه هر ساله در نهم ذی‌الحجه و مراسم عید قربان در دهم ذی الحجة برگزار می‌شود و مؤمنان از مناطق مختلف عراق و دیگر کشور‌ها برای بهره‌مندی از فضیلت‌های معنوی این روز راهی کربلای معلی و عتبات مقدس می‌شوند.

آستان مقدس عباسی نیز با بسیج تمامی بخش‌ها و خادمان خود، تمهیدات گسترده‌ای را برای ارائه خدمات، ساماندهی زائران و تسهیل برگزاری مراسم روز عرفه فراهم کرده است.

برچسب ها: روز عرفه ، عید قربان ، کربلای معلی
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