رکورد شکنی قیمت بنزین در انگلستان

جوان آنلاین: به نقل از ایندیپندنت؛ قیمت بنزین در انگلستان اکنون به بالاترین میزان خود از زمان آغاز جنگ علیه ایران رسیده است؛ چرا که میانگین قیمت هر لیتر بنزین به ۱۵۹ ٫ ۴۳ پنس رسیده است که ۲۶ ٫ ۶ پنس بیشتر از قیمت آن در ۲۸ فوریه است.
رکورد شکنی قیمت بنزین از آغاز جنگ
قیمت گازوئیل نیز ۱۸۴ ٫ ۹۶ پنس است که نسبت به اوج ۱۹۱ ٫ ۵۴ پنس در ۱۵ آوریل، ۶ ٫ ۵۸ پنس کاهش یافته است. قیمت روز سهشنبه برای اولین بار از اول آوریل امسال به زیر ۱۸۵ پنس در هر لیتر رسیده است. براساس دادههای گروه خودرویی RAC، هزینه بنزین یک باک ۵۵ لیتری بنزین برای یک خودروی متوسط خانوادگی اکنون ۸۷ ٫ ۶۹ پوند است که ۱۴ ٫ ۶۳ پوند بیشتر از ۲۸ فوریه میباشد. هزینه معادل برای گازوئیل نیز ۱۰۱ ٫ ۷۳ پوند است که ۲۳ ٫ ۴۲ پوند بیشتر از زمان آغاز جنگ میباشد.
مصرفکنندگان روز چهارشنبه با خبر بد دیگری روبهرو میشوند، زمانی که افجیم (Ofgem)، نهاد تنظیمگر انرژی، حداکثر قیمت جدید را اعلام میکند، که پییشبینی میشود افزایش ۱۳ درصدی یا ۲۰۰ پوند به قبض متوسط انرژی هر خانواده اضافه شود.
در حالی که ارتباط مستقیمی بین قیمت نفت و بنزین وجود دارد، گروههای خودرویی میگویند شرکتهای بزرگ نفتی در افزایش قیمت سریع عمل میکنند، اما در کاهش آن کند هستند.
آسیب شرکتهای کوچک و متوسط از جنگ علیه ایران
تحلیلگران میگویند تا زمانی که تنگه هرمز مسدود باشد، قیمت نفت و بنزین ناگزیر نوسانی خواهد بود؛ همچنین بر اساس تحقیقات اخیر اتاق بازرگانی بریتانیا (BCC)، چهارپنجم شرکتها از جنگ علیه ایران آسیب دیدند. افزایش قیمت انرژی و هزینههای حملونقل، شایعترین تأثیر مستقیمی بود که توسط شرکتهای مورد بررسی ذکر شد. بیش از ۸۰۰ شرکت در این تحقیق آنلاین در طول ماه آوریل شرکت کردند که اکثراً شرکتهای کوچک و متوسط (SME) بودند.
ویلیام بین، رئیس سیاست تجاری اتاق بازرگانی بریتانیا گفت: تأثیر درگیری ایران به طور مستقیم توسط شرکتها در سراسر انگلستان احساس میشود. قبضهای بالاتر انرژی، اختلال در حملونقل و افزایش هزینه مواد اولیه، دغدغههای روزمره کسبوکارها هستند. پیامدهای اقتصادی این وضعیت برای ماههای آینده نیز احساس خواهد شد؛ کلیت وضعیت ژئوپلیتیک در خاورمیانه به همریخته است و راهحل سریعی وجود ندارد.