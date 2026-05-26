کد خبر: 1360457
لینک کپی شد
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۲
اقتصاد » اخبار کلی

رکورد شکنی قیمت بنزین در انگلستان

رکورد شکنی قیمت بنزین در انگلستان با تداوم اقدامات تجاوزکارانه آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز، قیمت بنزین در انگلستان رکورد جدیدی را ثبت کرد.

جوان آنلاین: به نقل از ایندیپندنت؛ قیمت بنزین در انگلستان اکنون به بالاترین میزان خود از زمان آغاز جنگ علیه ایران رسیده است؛ چرا که میانگین قیمت هر لیتر بنزین به ۱۵۹ ٫ ۴۳ پنس رسیده است که ۲۶ ٫ ۶ پنس بیشتر از قیمت آن در ۲۸ فوریه است.

رکورد شکنی قیمت بنزین از آغاز جنگ

قیمت گازوئیل نیز ۱۸۴ ٫ ۹۶ پنس است که نسبت به اوج ۱۹۱ ٫ ۵۴ پنس در ۱۵ آوریل، ۶ ٫ ۵۸ پنس کاهش یافته است. قیمت روز سه‌شنبه برای اولین بار از اول آوریل امسال به زیر ۱۸۵ پنس در هر لیتر رسیده است. براساس داده‌های گروه خودرویی RAC، هزینه بنزین یک باک ۵۵ لیتری بنزین برای یک خودروی متوسط خانوادگی اکنون ۸۷ ٫ ۶۹ پوند است که ۱۴ ٫ ۶۳ پوند بیشتر از ۲۸ فوریه می‌باشد. هزینه معادل برای گازوئیل نیز ۱۰۱ ٫ ۷۳ پوند است که ۲۳ ٫ ۴۲ پوند بیشتر از زمان آغاز جنگ می‌باشد.

مصرف‌کنندگان روز چهارشنبه با خبر بد دیگری روبه‌رو می‌شوند، زمانی که اف‌جیم (Ofgem)، نهاد تنظیم‌گر انرژی، حداکثر قیمت جدید را اعلام می‌کند، که پییش‌بینی می‌شود افزایش ۱۳ درصدی یا ۲۰۰ پوند به قبض متوسط انرژی هر خانواده اضافه شود.

در حالی که ارتباط مستقیمی بین قیمت نفت و بنزین وجود دارد، گروه‌های خودرویی می‌گویند شرکت‌های بزرگ نفتی در افزایش قیمت سریع عمل می‌کنند، اما در کاهش آن کند هستند.

آسیب شرکت‌های کوچک و متوسط از جنگ علیه ایران

تحلیلگران می‌گویند تا زمانی که تنگه هرمز مسدود باشد، قیمت نفت و بنزین ناگزیر نوسانی خواهد بود؛ همچنین بر اساس تحقیقات اخیر اتاق بازرگانی بریتانیا (BCC)، چهار‌پنجم شرکت‌ها از جنگ علیه ایران آسیب دیدند. افزایش قیمت انرژی و هزینه‌های حمل‌ونقل، شایع‌ترین تأثیر مستقیمی بود که توسط شرکت‌های مورد بررسی ذکر شد. بیش از ۸۰۰ شرکت در این تحقیق آنلاین در طول ماه آوریل شرکت کردند که اکثراً شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) بودند.

ویلیام بین، رئیس سیاست تجاری اتاق بازرگانی بریتانیا گفت: تأثیر درگیری ایران به طور مستقیم توسط شرکت‌ها در سراسر انگلستان احساس می‌شود. قبض‌های بالاتر انرژی، اختلال در حمل‌ونقل و افزایش هزینه مواد اولیه، دغدغه‌های روزمره کسب‌وکار‌ها هستند. پیامد‌های اقتصادی این وضعیت برای ماه‌های آینده نیز احساس خواهد شد؛ کلیت وضعیت ژئوپلیتیک در خاورمیانه به هم‌ریخته است و راه‌حل سریعی وجود ندارد.

برچسب ها: قیمت بنزین ، انگلیس ، تنگه هرمز
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
Roja
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
0
0
پاسخ
خیلی زحمت کشیدین و عدد و رقم درست ارایه دادین؟! حالا بفرمایید این اعداد اعشاری رو از کدوم ور بخونیم؟؟!!!
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

ترامپ: نباید در ایران دخالت می‌کردیم

آنچلوتی پای نیمار ایستاد/ لیست برزیل برای جام جهانی ۲۰۲۶ تغییر نمی‌کند

مثلث پیروزی در جنگ رمضان 

آب بخش‌های گسترده‌ای از شهر بندرعباس فردا سه‌شنبه قطع می‌شود

تروریست‌ها دور پیکر خونین مدافع امنیت پایکوبی می‌کردند!

آقای کلانتری! همان بهتر که تو نیستی! 

اقتصاددان امریکایی: جنگ با ایران مهار نشود به فروپاشی اقتصاد جهان می‌انجامد 

دوئل خونین بر سر پاتوق 

مغز مخاطبان اینترنشنال تخریب شده است 

پسرم تا پای جان برای وطن ایستادگی کرد

 کابوس فتح نبطیه در سراب صلح در تله مذاکره 

میراث امامین انقلاب 

تبادل آتش سنگین در جنوب لبنان، تلفات ارتش اسرائیل و ادعای پیشروی

خودکشی پس از قتل شریک عاطفی

 ترامپ برای هفتمین بار مقابل ایران عقب نشست 

 ایران و جنگ نامتقارن بازنویسی قواعد درگیری 

«جک‌زن‌ها» چگونه قربانی شکار می‌کنند؟ 

چرا ترکیه درباره پرونده دکتر بیضایی توضیح نمی‌دهد؟

زمان دقیق برگزاری کنکور سراسری و ارشد ۱۴۰۵ اعلام شد

مبدأ تجاوز به دکل مخابراتی جزیره سیریک هدف قرار گرفت

دعای میدان و خیابان بدرقه راهتان 

اعلامیه ایران قدرتمند جدید

مجلس نظم ایرانی هرمز را قانون می‌کند 

روز‌های آفتابی تکواندو

ترامپ دنبال توافق، گرفتار در بن‌بست 

صیانت از وحدت یک مسئولیت عمومی است 

رشد تولد فرزندان سوم به بعد با آخرین توان جمعیتی دهه شصتی‌ها 

تنگه هرمز به طنابی تبدیل شده که در حال خفه کردن ترامپ است!

سریال ورشکستی رسانه‌های معاند به اینترنشنال رسید

تئاتر بدون مخاطب ترامپ! 

پیامبران عقل مردم را بیدار می‌کردند 

عید سیدها؟!

نبرد پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اخلالگران معیشت مردم 

کالابرگ روی زمین، مسئولیت‌ها در هوا

نزدیک به نیم قرن برای این کشور و مردمش جنگید

بازداشت اتباع زورگیر در ایست و بازرسی + گفت‌وگو با متهم

تغسیل و تکفین گل‌های پرپر میناب روی دست خواهران طلبه 

عاملیت موساد در فتنه‌انگیزی‌های ایران تأیید شد

 ترسیم نقشه راه اقتصادی مجلس در شرایط جنگی 

پول به تالار شیشه‌ای بازگشت 

خود پزشکان با وضع مالیات بر سیگار مخالفت می‌کنند!

چاق شدن کالابرگ در مسیر بهارستان– پاستور

سریال «بچه زرنگ» در پلتفرم، نه تلویزیون!

خانواده اصیل ایرانی از سینما و نمایش خانگی حذف شده است

بقایی: دیپلماسی جایگزین قدرت نیست 

ولایت فقیه استمرار غدیر در دوران فروپاشی ایسم‌ها

دوست نداشت حتی یک وجب از خاک ایران به دست بیگانه بیفتد

شناور امریکایی- صهیونی هدف حمله موشکی سپاه قرار گرفت

متخصصان شرکت نیروگاهی البرز، پیش‌قدم در خودکفایی صنعت برق 

صورتحساب شکستن آتش‌بس ابلاغ شد!

پیشنهاد سردبیر
پیامبران عقل مردم را بیدار می‌کردند 
گفت‌وگوی «جوان» با پدر شهید محمد‌حسین نوروزی از شهدای راهور در جنگ تحمیلی رمضان
ناشران پخته‌خوار چگونه بازار کتاب را بلعیدند؟
کالابرگ روی زمین، مسئولیت‌ها در هوا
«تاریخچه تعلق تنگه‌هرمز به ایران و فرجام جنگ کنونی» در گفت‌و‌شنود با خسرو معتضد
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ناو دنا/ دوست نداشت وجبی از خاک ایران به دست بیگانه بیفتد
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای ناو دنا/ می‌گفت شهادت برایم از عسل شیرین‌تر است
روایت‌های امدادگر جنگ رمضان/ معجزه بود نه آواربرداری و امداد رسانی
اقتصاددان امریکایی: جنگ با ایران مهار نشود به فروپاشی اقتصاد جهان می‌انجامد 
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای فتنه دی‌ماه/ تروریست‌ها دور پیکر خونین مدافع امنیت پایکوبی می‌کردند!
چرا ترکیه درباره پرونده دکتر بیضایی توضیح نمی‌دهد؟
عید سیدها؟!
خود پزشکان با وضع مالیات بر سیگار مخالفت می‌کنند!
سرمقاله دکتر عبدالله گنجی/ مثلث پیروزی در جنگ رمضان 
آقای کلانتری! همان بهتر که تو نیستی! 
آخرین اخبار