جوان آنلاین: این سریال قرار بود مردادماه امسال در یکی از بیمارستانهای تهران کلید بخورد، اما وقوع جنگ ۱۲ روزه، سازندگان این مجموعه را مصمم کرد، تا بخشی از زندگی مردم و کادر درمان در آن روزها را روایت کنند.
به گزارش تسنیم، محمد عبدیزاده نویسنده و کارگردان پروژه نگارش هشت قسمت از مجموعه با مضمون جنگ ۱۲ روزه را شروع کرد و به همین دلیل سریال با تأخیر و در مهرماه کلید میخورد.
عوامل پشت دوربین این سریال انتخاب شدهاند و فهرست بازیگران به زودی اعلام میشود. «تیم درمان» در ۲۶ قسمت به سفارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری سازمان نظام پرستاری کشور در معاونت برونمرزی سازمان صدا و سیما تولید میشود.
عوامل این سریال عبارتند از: نویسنده و کارگردان: محمد عبدیزاده، تهیهکنندگان: سیدمحسن جاهد، رضا علیپور، مدیر هنری: حسن روحپروری، طراح و چهرهپرداز: شهرام توانا، مدیر تولید: پرویز حسنلو، سرپرست گروه کارگردانی: لیلی مرادی، دستیاران اجرایی: علی کفراش، مهدی پازوکی. شادی منصوری، مشاوران پزشکی: تهمینه صالحیان، امیر صدر، حمید چراغی. مهوش آگاهی.
محمد عبدیزاده پیش از این فیلمهای داستانی و مستندهای «دستبرد»، «چشم قانون»، «دوال»، «فهرست مرگ»، «بیپایان»، «عشق و خیانت»، «اپرای هفت شهر عشق»، «باد برمیخیزد»، «طاعون قرن»، «غبارجنگ» و ... را کارگردانی کرده است.