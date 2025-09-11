کد خبر: 1317143
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۵
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

دنیل دی لوئیس پس از ۸ سال درباره دلیل بازنشستگی‌اش حرف زد

دنیل دی لوئیس پس از ۸ سال درباره دلیل بازنشستگی‌اش حرف زد بازیگر برنده ۳ اسکار پس از ۸ سال بازنشستگی، درباره دلایل این امر سخن گفت و گفت هرچند هرگز از عشق به کار دست نکشید، اما در آن مقطع احساس می‌کرد بی‌رمق شده است.

جوان آنلاین: به نقل از ورایتی، دنیل دی-لوئیس برای اولین بار درباره تصمیم خود برای پایان دادن به بازنشستگی از بازیگری پس از ۸ سال و بازی در فیلم «شقایق نعمانی» یا «آنمون» فیلم جدیدی به کارگردانی پسرش رونان، صحبت کرد.

به گزارش مهر، دی-لوئیس که ۳ جایزه اسکار برای «پای چپ من»، «خون به پا خواهد شد» و «لینکلن» در کارنامه دارد، فیلمنامه «شقایق نعمانی» را با همکاری رونان و بر اساس ایده‌ای بدیع که با هم به آن رسیده بودند، نوشته است.

در ژوئن ۲۰۱۷، دی-لوئیس پس از بازی در فیلم «رشته خیال» پل توماس اندرسون، بازنشستگی از بازیگری را اعلام کرد. سخنگوی وی آن زمان اعلام کرد: «دنیل دی-لوئیس دیگر به عنوان بازیگر فعالیت نخواهد کرد. او از همه همکاران و مخاطبانش در طول سال‌های متمادی بسیار سپاسگزار است. این یک تصمیم خصوصی است و نه او و نه نمایندگانش هیچ اظهار نظر بیشتری در این مورد نخواهند کرد.»

این نخستین باری نبود که این بازیگر اعلام بازنشستگی می‌کرد و وی سال ۱۹۹۷ پس از بازی در فیلم «بوکسور» ساخته جیم شریدان، از این حرفه دور شد تا در ایتالیا به کفاشی بپردازد. او سال ۲۰۰۲ برای بازی در نقش بیل قصاب در فیلم «دار و دسته‌های نیویورکی» مارتین اسکورسیزی به حرفه خود بازگشت.

دی-لوئیس پیش از اکران جهانی «شقایق» در جشنواره فیلم نیویورک، در مصاحبه با رولینگ استون گفت از بازنشستگی درآمد، چون کمی غمگین بود. وی افزود: می‌دانستم رونان قرار است به فیلمسازی ادامه دهد و من از آن کناره‌گیری می‌کردم. با خودم فکر کردم، آیا زیبا نیست که بتوانیم کاری را با هم انجام دهیم و راهی برای مهار کار پیدا کنیم و کاری باشد که به تمام جوانب یک تولید بزرگ نیاز نداشته باشد؟

دی-لوئیس در فیلم «شقایق» نقش یک فرد گوشه‌گیر را بازی می‌کند که در جنگل‌های شمال انگلستان زندگی می‌کند. زندگی او زمانی زیر و رو می‌شود که برادرش (با بازی شان بین) از راه می‌رسد و او را مجبور می‌کند با گذشته مرموزش روبه‌رو شود. ساموئل باتملی، سافیا اوکلی-گرین و سامانتا مورتون دیگر بازیگران این فیلم هستند.

این بازیگر اعتراف کرد وقتی در حال بررسی این بود که آیا در فیلم «شقایق» بازی کند یا فقط در نوشتن فیلمنامه همراهی کند، درباره بازگشت دوباره به دنیای عمومی تردید‌هایی داشت. اما پسرش رونان بود که تکلیف او را روشن کرد، زیرا به صراحت گفت اگر او نباشد، وی هم این کار را نخواهد کرد.

دی-لوئیس درباره نگرانی‌هایی که منجر به بازنشستگی‌اش شد، گفت: یک جور اضطراب درباره تعامل مجدد با حرفه فیلمسازی بود. این کار همیشه چیزی بود که من عاشقش بودم. من هرگز، هرگز از دوست داشتن آن دست نکشیدم. اما با جنبه‌هایی از سبک زندگی که با آن همراه بود، هرگز کنار نیامدم و از روز اولی که شروع کردم تا به امروز، چیزی در این فرآیند وجود دارد که در پایان آن احساس پوچی می‌کنم. منظورم این است که من به خوبی با آن آشنا بودم. فهمیدم که همه اینها بخشی از فرآیند است و در نهایت یک بازسازی وجود خواهد داشت؛ و فقط در آخرین تجربه یعنی «رشته خیال» بود که کاملاً احساس کردم که دیگر آن بازسازی وجود نخواهد داشت و احتمالاً باید از بازی دوری کنم، زیرا چیز دیگری برای ارائه نداشتم.

او ادامه داد:، اما حالا که به آن نگاه می‌کنم، می‌بینم بهتر بود دهانم را بسته نگه می‌داشتم. به نظر می‌رسد صحبت کردن در این مورد خیلی بی‌خود است. من هرگز قصد بازنشستگی نداشتم. من فقط انجام آن نوع کار خاص را کنار گذاشتم تا بتوانم کار دیگری انجام دهم. من هرگز، می‌دانید… ظاهراً، من دو بار به بازنشستگی متهم شده‌ام. من هرگز قصد بازنشستگی از هیچ چیز را نداشتم! من فقط می‌خواستم مدتی روی چیز دیگری کار کنم... هر چه پیرتر می‌شوم، بیشتر و بیشتر طول می‌کشد تا راه بازگشت را پیدا کنم. اما کار کردن با رونان همه چیز را روشن کرد و از ابتدا تا انتها، فقط لذت ناب با او بودن بود.

«شقایق» ۳ اکتبر در سینما‌های منتخب اکران می‌شود و از ۱۰ اکتبر توسط فوکوس فیچرز به صورت سراسری اکران خواهد شد.

برچسب ها: بازیگر ، اسکار ، فیلم سینمایی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

سناریو‌های احتمالی بعد از مصوبه خلع سلاح حزب‌الله 

«حمایت هدفمند»، طرح جدید معیشتی یا رمز جراحی یارانه‌ای؟  

اینجا عالم دیگری است و مستقیم به ملکوت راه دارد!  

اصل بقای اعتیاد با متادون فروشی ۹ هزار پزشک 

رمزگشایی از ترس مزمن ترامپ 

پیام‌های نشست شانگهای 

توانمندسازی، اشتغال و ازدواج دختران در طرح ملی «یاس» 

هیچ سندی مبنی بر شومی خسوف وجود ندارد؛ خواندن نماز آیات در ماه‌گرفتگی

«روز سیاه» صهیونیست‌ها در قدس و غزه 

گروسی و بوی کباب جاسوسی جدید 

پزشکیان: پایبند به انسجام امت اسلامی هستیم 

آب رفتن ذخایر استراتژیک دارو از ۶ ماه به یک ماه!  

تحلیل گزارش امنیتی قرارگاه مرکزی خاتم (ص) از منطقه 

شمارش معکوس برای ماه‌گرفتگی کلی در ایران

۳ نکته درباره حمله اسرائیل به قطر؛ نقاب دیپلماسی، حمله به اخوانی‌ها و پایان رویا

سلامت فوتبال، قربانی نگاه درآمدزای کمیته انضباطی 

تروئیکای شرق، اروپا را پای مذاکره آورد

وصلت با حاج محمد را مرهون توسل به شهید سلیمانی هستم

افق ما سینمایی است نه فیلم کوتاه

بدون تعارف با قهرمانان هوافضای سپاه/ انتشار تصاویر شلیک موشک ها در جنگ با رژیم صهیونیستی برای اولین بار

نفس‌های آخر نگین شمال‌غرب

مکانیسم ماشه و آتش تهیه جنگ شناختی دشمن

حذف دستگاه‌های اضافی

حق پخش همچنان رؤیایی بیش نیست

کنترل شهر غزه حماس را تسلیم نمی‌کند 

طولانی‌ترین خسوف قرن در آسمان ایران رخ داد

دست بلند ایران مقابل هر گونه ماجراجویی

ایران حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به دوحه را شدیداً محکوم کرد

شهادت در راه‌وطن را ازخادمی امام‌رضا (ع) گرفت

عراقچی روی دور تهدید اروپا

قانون جنگلی و صحرایی رسانه‌های اصلاح‌طلب!

آخرین جزئیات قتل در خیابان دماوند 

مکانیسم تفرقه!

جهش توانمندی‌های فضایی زیر سایه فشار‌ها

زیرمیزی فاجعه‌بار در نظام سلامت

صعود کم رمق به فینال «کافا»؛ ایران در «حصار» تاجیکستان گیر افتاد

رسانه می‌تواند با تلفیق علم و هنر، ازدواج جوانان را ساده و آگاهانه کند

رقابت سخت فیلم‌های اجتماعی برای رسیدن به اسکار ۲۰۲۶

چگونه طرح «دو دولت» به ابزاری برای «یک دولت یهودی» تبدیل شد؟

«افزایش» هم ناکارآمدی وام‌های بانکی را علاج نکرد

جلوی اسراف سفر‌های ورزشی را بگیرید

اتحاد مقدس، سپر پولادین مثلث مقدس

 قتل اعضای خانواده به خاطر پنهان‌کاری

مصائب تحمیلی تابعیت مضاعف 

ایران همکاری پادمانی با آژانس را با چارچوب جدید ادامه می‌دهد

انحصار واردات کالا‌های اساسی را بشکنید

مکانیسم ماشه نقض حقوق بین الملل با بازی قدرت

«اجر» ازدواج از دل فداکاری‌ها، همدلی‌ها و سرمایه‌گذاری عاطفی برمی‌خیزد

کافا، ضربه به فوتبال ایران

دلواپسی مردان غربی برای زنان چادر به سر ایرانی

پیشنهاد سردبیر
ماه‌گرفتگی ۱۶ شهریور ۱۴۰۴
خورشید به‌تنهایی خاموشی‌ها را روشن نمی‌کند
وام‌های اشتباهی!
گفت‌وگو با محسن ردادی/ رژیم‌صهیونیستی ما را محبوب قلوب آزادی‌خواهان جهان کرد
گفت‌وگو با سیدحسین شهرستانی/ افتخار به تاریخ ایران به معنای پذیرش همه آن نیست
خاک در حال محو شدن است
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ وصلت با حاج محمد را مرهون توسل به شهید سلیمانی هستم
خوش‌سفر مثل مدیران ورزش
بچه‌ها باید به خودشان برسند، نه به محفوظات کتاب!
قیمت گندم باید عادلانه تعیین شود
عراقچی روی دور تهدید اروپا
پیام‌های نشست شانگهای 
رقابت سخت فیلم‌های اجتماعی برای رسیدن به اسکار ۲۰۲۶
اگر جلال امروز بود‌
فیلم/ مکانیسم تفرقه!
آخرین اخبار