تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۳:۳۰
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

امضای تفاهمنامه فرهنگی ایران و روسیه در نمایشگاه کتاب مسکو

امضای تفاهمنامه فرهنگی ایران و روسیه در نمایشگاه کتاب مسکو به گزارش «جوان»، همزمان با سومین روز از سی‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو، ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و رئیس هیئت ایرانی با سرگئی کایکین، رئیس نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو در مرکز رویداد‌ها و نمایشگاه‌های فرهنگی و تجاری (ودنخا) دیدار کرد

جوان آنلاین: در سومین روز نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با رئیس نمایشگاه کتاب مسکو دیدار کرد. این دیدار به منظور بررسی راه‌های گسترش همکاری‌های فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های نشر ایران در سطح بین‌المللی صورت گرفت. 
به گزارش «جوان»، همزمان با سومین روز از سی‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو، ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و رئیس هیئت ایرانی با سرگئی کایکین، رئیس نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو در مرکز رویداد‌ها و نمایشگاه‌های فرهنگی و تجاری (ودنخا) دیدار کرد. در این دیدار «تفاهمنامه همکاری نمایشگاهی و ارائه خدمات و همکاری‌های متقابل» امضا شد و راه‌های گسترش همکاری‌های فرهنگی ایران و روسیه مورد بررسی قرار گرفت. ابراهیم حیدری با معرفی خانه کتاب و ادبیات ایران و ارائه توضیحاتی درباره صنعت نشر کشور به ظرفیت‌ها و پیشینه‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوزه ادبیات و اندیشه اشاره کرد. همچنین بر ضرورت گسترش ارتباطات اهالی نشر و قلم دو کشور از طریق حضور در برنامه‌ها، نمایشگاه‌ها و آیین‌های فرهنگی تأکید کرد و درباره لزوم ترجمه متقابل آثار نویسندگان ایران و روسیه سخن گفت. 
در بخش دیگر این دیدار، رئیس نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو با تأکید بر حضور بیشتر و فعال‌تر ایران در نمایشگاه‌های روسیه از جمهوری اسلامی ایران دعوت کرد تا در نمایشگاه سن‌پترزبورگ حضور داشته باشد. 
در این روز از نمایشگاه کتاب مسکو، اتاق ایران در دانشگاه دولتی مسکو از کارگاه‌های آموزشی با موضوعات «از رنگ‌ها و قلم‌مو‌ها تا کتاب و انیمیشن» و «قصه‌گویی و قصه‌نویسی ویژه کودک و اساطیر ایرانی» میزبانی کرد؛ این کارگاه‌ها توسط عاطفه ملکی‌جو، تصویرگر و مرجان فولادوند، نویسنده برگزار شد که با استقبال علاقه‌مندان روسی به فرهنگ و ادبیات ایران همراه بود و بستری برای معرفی هنر تصویرگری و روایت‌های کهن ایرانی فراهم آورد. 
گفتنی است؛ این برنامه‌ها نشان‌دهنده حضور پررنگ و مؤثر ایران در یکی از شاخص‌ترین رویداد‌های فرهنگی روسیه است و افق‌های تازه‌ای برای تقویت ارتباطات و گسترش تعاملات ادبی، هنری و فرهنگی میان دو کشور گشود. در سی‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو که از دوازدهم شهریورماه ۱۴۰۴ آغاز به کار کرد و تا شانزدهم شهریورماه ۱۴۰۴ ادامه دارد هند به‌عنوان میهمان ویژه و کشور‌هایی همچون ایران، چین، بلاروس، قزاقستان، صربستان، ارمنستان، فرانسه و آلمان نیز شرکت کرده‌اند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: روسیه ، نمایشگاه بین‌المللی کتاب ، فرهنگ
