تظاهرات بزرگ مردم آلمان در حمایت از فلسطین

بیش از ۱۰ هزار نفر در شهر فرانکفورت آلمان دست به راهپیمایی زده و علیه اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه تظاهرات کردند.

جوان آنلاین: برگزارکنندگان این راهپیمایی، این اعتراض را بزرگترین تجمع طرفدار فلسطین در این شهر از زمان آغاز درگیری‌های غزه نامیدند.

به نقل از خبرگزاری ریانووستی، برخی از شرکت‌کنندگان شعارهایی را که در آلمان ممنوع است، سر دادند و درگیری در غزه را با هولوکاست مقایسه کردند.

روزنامه فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ گزارش داد که پلیس چندین بار راهپیمایی را متوقف کرد.

پلیس همچنین یکی از سخنرانان این راهپیمایی را پس از آن دستگیر کرد که وی از قوانین برای پایان سخنرانی خود تبعیت نکرد.

ماموران همچنین تعدادی از جرائم کیفری، از جمله موارد مشکوک به تحریک نفرت، تایید اقدامات مجرمانه و استفاده از نمادهای سازمان‌های خلاف قانون اساسی را ثبت کردند.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ۲۰ اوت، عملیات تصرف شهر غزه را تایید کرد. ایستگاه رادیویی ارتش اسرائیل، گزارش داد که عملیات اسرائیل برای تصرف شهر غزه تا سال ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت و در اوج مانورها تا ۱۳۰ هزار نیروی ذخیره شرکت خواهند داشت. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم نیز روز ۲۱ اوت طرح‌های فرماندهی نظامی اسرائیل برای تثبیت کنترل شهر غزه را مورد تایید قرار داد.