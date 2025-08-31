جوان آنلاین: به گفته ماریا زاخارُوا، اظهارات صدراعظم آلمان فریدریش مرتس «موضوعی است که باید توسط روانپزشکان بررسی شود».
اظهارات سخنگوی وزارت خارجه روسیه در پاسخ به اظهارات صدراعظم آلمان بیان شد که در توجیه تأسیس شورای امنیت ملی و افزایش تعداد نیروهای نظامی مدعی شده بود که روسیه در دموکراسی آلمان «دخالت گسترده» و حملات هدفمند به امنیت فناوری اطلاعات آلمان انجام میدهد.
مرتس گفت: «روسیه مدتهاست که حملات ترکیبی علیه ما انجام میدهد.» صدراعظم آلمان همچنین افزود که این کشور عملاً «در یک درگیری» با روسیه است.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه ضمن رد این اظهارات، به حمایتهای همه جانبه آلمان از اوکراین اشاره کرد. آلمان دومین حامی بزرگ اوکراین بوده و رتبه اول در اختیار آمریکا است.
زاخارُوا به خبرگزاری تاس گفت: به نظر من این موضوعی است که باید توسط روانپزشکان بررسی شود: آلمان سه سال است که رژیم نئونازی در کییف را با سلاح، از جمله تجهیزات نظامی سنگین، مجهز میکند و اکنون ناگهان نگران رسانههای اجتماعی شدهاند.