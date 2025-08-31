جوان آنلاین: خراسان‌شمالی ۲هزار و ۴۴ گروه جهادی ثبت شده دارد که با توجه به نیاز مناطق کم‌برخوردار در طول سال فعالیت می‌کنند. در شهرستان اسفراین تعدادی از جوانان جهادگر گرد هم آمده و گروهی را تشکیل داده‌اند به نام «گروه جهادی امام غریب.» این گروه با محوریت مساجد این شهرستان مشغول خدمت‌رسانی به نیازمندان و مستضعفان است. خدمات فراوان این جهادگران باعث شده تا در اولین سال تأسیس خود به عنوان یکی از گروه‌های جهادی برگزیده استان معرفی شوند. جذب نیرو‌های متخصص در زمینه‌های عمرانی و فنی موجب شده تا بسیاری از نیازمندان منطقه برای برطرف‌کردن مشکلات خود به این گروه مراجعه کنند. برای آشنایی با نحوه تشکیل و نوع خدمات‌رسانی‌های گروه به سراغ سیدمحسن جاهدی، مسئول گروه جهادی غریب رفتیم تا گفت‌وگویی با ایشان داشته باشیم.

گروه جهادی امام‌غریب در چه سالی و با چه هدفی تشکیل شد؟

جهادگران این گروه مدت‌ها بود در کنار هم مشغول خدمات‌رسانی به محله‌ها و مناطق محروم استان بودند، تا اینکه یک روز تصمیم گرفتیم کار‌ها را ساماندهی شده و منظم پیش ببریم. با دوستان مشورت کردیم و نهایتاً یک گروه جهادی تشکیل دادیم. نام گروه را امام غریب گذاشتیم و در سال ۱۳۹۷ رسماً ثبت شد. این گروه جهادی مسجدمحور بوده و زیر نظر مسجد امام زمان (عج) شهرستان اسفراین فعالیت می‌کند. از آنجا که در اسلام فعالیت‌های مختلف حول محور مسجد شکل گرفته است و مقام معظم رهبری نیز همواره بر این موضوع تأکید داشته‌اند، مقرر شد که همه برنامه‌ریزی‌های گروه جهادی در مسجد انجام و فعالیت‌ها نیز با محوریت این مکان مقدس پیش برود.

چرا فکر می‌کنید اگر کار‌ها با محوریت مسجد پیش برود، بهتر به نتیجه می‌رسد؟

حضور در مساجد برای فعالیت‌های مختلف فواید زیادی دارد. یکی از مزیت‌ها این است که اهالی مسجد و به خصوص جوانان و نوجوانان، با دیگر کار‌ها و برنامه‌هایی که باید در مسجد انجام شود، همراه شده و پیوند آنها با این مکان عمیق‌تر می‌شود. همچنین افرادی که جذب گروه‌های جهادی می‌شوند، به این واسطه جذب مسجد نیز خواهند شد و در واقع گروه‌های جهادی در حکم بازوی جذب نیرو برای مساجد عمل می‌کنند.

از دیگر فواید مسجد محور بودن کارها، نزدیکی قشر ضعیف به بدنه متوسط و مذهبی جامعه است. محرومان و نیازمندان به خوبی درک می‌کنند که بچه مسجدی‌ها و اهل نماز و قرآنی‌ها برای خدمت به آنها آستین بالا زده‌اند. به عبارت دیگر، مسجد محورشدن گروه‌های جهادی خطر انحرافات فکری اعضای این گروه‌ها را نیز رفع می‌کند.

خودتان از عملکردتان راضی هستید؟

چون ما قبل از تشکیل گروه جهادی هم کار‌هایی برای کمک به هموطنان کم‌برخوردار خودمان انجام داده بودیم، می‌دانستیم باید چطور پیش برویم. به همین خاطر گروه جهادی امام غریب در اولین سال تأسیس خود به عنوان یکی از گروه‌های برگزیده استان معرفی و از آن تجلیل شد.

گروه جهادی ما با جذب نیرو‌های متخصص در عرصه‌های مختلف از جمله فنی و عمرانی به خدمت‌رسانی در حوزه‌های بنایی، لوله‌کشی آب، گازکشی، برق‌کشی، سفیدکاری، کاشی‌کاری، جوش‌کاری، پنبه‌چینی، نجاری، نقاشی ساختمان، تعمیرات لوازم خانگی، رسیدگی به امور سالخوردگان و... اقدام می‌کند.

در مورد نحوه برنامه‌ریزی کار‌ها و خدمات رسانی‌های‌تان بیشتر توضیح بدهید.

گروه جهادی امام غریب به صورت قرارگاهی عمل کرده و در دل خود گروه‌های جهادی فعالی همچون گروه جهادی یاسین و شهید مدافع حرم عسگری را نیز جای داده است. تعداد اعضای گروه در عرصه‌ها و اعزام‌های مختلف متفاوت است که در برخی اعزام‌ها بالغ بر ۱۰۰ نفر پای کار می‌آیند.

به طور کلی اعضای این گروه به صورت تقریبی و میانگین نزدیک به ۲۰۰ نفر هستند که به صورت تناوبی در اردو‌های جهادی شرکت می‌کنند. مثلاً در دوران شیوع بیماری کرونا، هر ماه نزدیک به ۱۵۰ اعزام به مناطق محروم داشتیم و با توجه به برنامه‌ریزی، به صورت میانگین هر هفته جهادگران به روستا‌ها و مناطق حاشیه‌ای می‌رفتند تا نیاز‌های مردم را رفع کنند. این حجم از فعالیت تقریباً در کشور بی‌سابقه بود. گروه جهادی ما در امور خیریه نیز سهیم بوده و وسایلی از قبیل یخچال، بخاری، ماشین لباسشویی، سینک ظرفشویی، کابینت، میز تلویزیون و... را به نیازمندان اهدا می‌کند.

آیا برنامه‌ای دارید که منحصراً این گروه انجام بدهد؟

گروه جهادی امام غریب که به دنبال گسترش فعالیت‌ها و جذب نیروی بیشتر به نفع مستضعفان است، برنامه‌هایی را تعریف کرده تا هم جهادگران و هم محرومان از آن بهره ببرند. به عنوان مثال، بچه‌های گروه با رویکرد هفتگی و شعار «جمعه‌ها و سه شنبه‌های جهادی»، بخشی از فعالیت خود را به این سمت معطوف کردند و در طول هفته حتماً اقدام به برگزاری اردو می‌کنند. این برنامه باعث شده تا نفرات گروه خیلی از اعضای خانواده خود دور نباشند و شغل یا تحصیل‌شان در معرض خطر قرار نگیرد و اعضای گروه با شوق و رغبت فراوانی مشغول به فعالیت شوند.

این برنامه چطور اجرا می‌شود؟

طی اجرای این برنامه، اولویت به شهر محل سکونت اعضا داده شده است که بتوانند ابتدا به رفع مشکلات شهر خود اقدام کنند و سپس به نقاط دیگر استان یا کشور بروند.

این موضوع سبب تشویق بیشتر اهالی برای فعالیت است. یکی از تأثیرات مهم گروه این است که بسیاری از مسئولان منطقه پای کار آمده و در کمک‌رسانی به مردم محروم فعال شده‌اند. اینکه مسئولان از پشت میز جدا شده و چند روز در هفته در میان اعضای گروه و در منزل محرومان حضور داشته باشند، هم سطح امید جامعه را افزایش داده و هم باعث الگوسازی مثبت شده است.

مثلاً پیش از شیوع بیماری کرونا، تمامی اعضای گروه به ازای هر سه هفته فعالیت جهادی، همراه با همسر و فرزندان‌شان به مدت یک هفته به اردوی تفریحی دعوت می‌شدند تا بدین وسیله هم خستگی سه هفته کار پیاپی از جان‌شان زدوده و هم نیاز خانواده‌های‌شان به تفریح برآورده شود. در راستای تعمیق نگاه و دیدگاه اعضای گروه در مورد فعالیت‌های جهادی، طی هر هفته مبانی گروه و اهداف برگزاری اردو‌های جهادی طبق آیات و روایات، برای اعضا تبیین می‌شود که در صورت تنظیم، منبع خوبی برای گروه‌های جهادی مختلف خواهد بود.

از امسال دوباره ما تور‌های گردشی و زیارتی را برای اعضای گروه و خانواده‌های‌شان مهیا کرده‌ایم.

در حال حاضر بیشتر به چه کار‌هایی می‌پردازید؟

تهیه بسته‌های معیشتی و توزیع آنها در میان نیازمندان یکی از فعالیت‌های مهم گروه جهادی در تمام طول سال است. احداث حمام، سرویس‌های بهداشتی، انشعاب آب، گاز، برق، ساخت آشپزخانه، کاهگل سقف‌خانه‌ها، کمک در برداشت محصول پنبه، تعمیرات وسایل خانگی، لوله‌کشی آب، گاز، برق، درخت‌کاری گسترده و... بخشی از اقدامات گروه در فصول مختلف است.

کار‌ها براساس نیاز دوران تعریف می‌شوند. در زمان کرونا در امر ضدعفونی فضا‌های عمومی همچون امامزاده‌ها، خیابان‌ها و مراکز عمومی مشارکت فعالی داشتیم. با ادامه روند شیوع آن بیماری از یک سو و وضعیت بد مردم نیازمند از جهتی دیگر و نیز سرد شدن هوا بر آن شدیم تا با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، فعالیت خود در زمینه خدمت‌رسانی به مستضعفان را با تعداد نیرو‌های کمتر ادامه دهیم و کار خدمت‌رسانی را متوقف نکنیم. کرونا به اندازه کافی داغ بر دل مردم گذاشته بود و سزاوار نبود با توقف خدمت‌رسانی، داغی دیگر را بر دل مستمندان که صاحبان انقلاب اسلامی هستند، بگذاریم. در آن زمان و با رایزنی با اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان، توانستیم با کمک مسئولان این اداره، به احداث حمام‌های عمومی برای نیازمندان اقدام کنیم که به توفیق الهی این برنامه نیز به خوبی پیگیری و انجام شد. در شرایط کنونی سعی می‌کنیم به حوزه آموزش فنون و هنر و حرفه‌های مختلف بپردازیم تا نوجوانان و جوانان بتوانند برای خودشان کاری دست و پا کرده و به درآمدزایی برسند.

نگاه و نظر شما به گروه‌های جهادی و اقدامات آنها چطور است؟

گروه‌های جهادی یکی از پایه‌های خدمت‌رسانی به نقاط محروم کشور و نیازمندان و مستضعفان هستند و بدون داشتن هیچ چشم‌داشتی به عرصه خدمت‌رسانی و رفع محرومیت پرداخته و خدمات شایانی را به نیازمندان ارائه کرده و می‌کنند. هر وقت مشکلی در کشور پیش می‌آید، این گروه‌های جهادی‌اند که در کمترین زمان ممکن خود را به منطقه رسانده و در خدمت هموطنان حادثه دیده و نیازمند هستند. مثلاً در زمان شیوع بیماری کرونا در کشور، فعالیت اغلب این گروه‌ها به سمت خدمات بهداشتی و کمک به کادر درمان بیمارستان‌های مختلف درگیر با بیماران کرونایی معطوف شده بود. حالا گروه‌های جهادی در کنار پیگیری خدمات جهادی گذشته خود، طبق فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی، قدم در عرصه‌های مختلف گذاشته و خدمات فراوانی را به محرومان و خانواده‌های نیازمند ارائه می‌کنند.

گروه جهادی امام غریب هم از جمله گروه‌های فعال در منطقه است که طرح‌های مختلفی را در دستور کار قرار داده تا بتواند هر چه زودتر چهره کریه محرومیت را از این استان بزداید.