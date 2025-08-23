گزارش وزیر نیرو به مجلس درباره مدیریت بحران آب و برق

جوان آنلاین: سیدکریم معصومی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره بررسی وضعیت آب و برق در کمیسیون متبوعش، اظهار کرد: با حضور اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و عباس علی آبادی وزیر نیرو ، موضوع مدیریت بحران آب و برق بررسی شد.
وی افزود: در این نشست، آخرین وضعیت بحران آب و برق کشور، میزان خاموشیها به تفکیک بخشهای مختلف مصرف و راهکارهای مقابله با بحران خشکسالی و ناترازی برق بررسی شد.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان کرد: این دعوت در راستای ایفای نقش نظارتی مجلس و پیگیری دغدغههای مردم بهویژه در مناطق با مشکلات زیرساختی و بحرانهای آبی و برقی صورت گرفت.
معصومی گفت: بنده و برخی از اعضا در این جلسه خواستار حضور و پاسخگویی مستقیم وزیر نیرو نسبت به عملکرد وزارتخانه در حوزه مدیریت بحران آب و برق شدیم.
وی افزود: وزیر نیرو در این جلسه گزارشی از وضعیت کشور ارائه داد و اعلام کرد که کشور طی ۵ سال اخیر با خشکسالی مداوم روبرو بوده و در سال جاری میزان بارندگیها حدود ۴۳.۹ درصد کمتر از متوسط بلندمدت بوده است. این وضعیت، هم در تأمین آب آشامیدنی و هم در عملکرد نیروگاههای برقابی و حرارتی، مشکلاتی جدی ایجاد کرده است.
نماینده فومن و شفت در مجلس اظهار کرد: وزیر در این جلسه با اشاره به توسعه نیروگاههای کوچک و محلی، برنامهریزی برای اصلاح سیستمهای خنککاری در نیروگاههای حرارتی، و تلاش برای کاهش ناترازی برق از ۲۰ هزار مگاوات به کمتر از ۱۰ هزار مگاوات، از مردم خواست با رعایت الگوی مصرف، تابآوری کشور را در این شرایط بحرانی افزایش دهند.
معصومی گفت: همچنین مقرر شد اطلاعرسانی دقیقتری درباره الگوی مصرف مجاز به مردم صورت گیرد و در صورت تداوم شرایط اضطراری، اعمال جرائم برای بدمصرفها و مشوقهایی برای خوشمصرفها در دستور کار قرار گیرد.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پایان با تأکید بر تداوم جلسات نظارتی و ارائه گزارشهای منظم از سوی وزارت نیرو به مجلس، از مسئولان اجرایی خواست تا در تصمیمگیریها، اولویت را به مناطق محروم و درگیر بحران اختصاص دهند و از ظرفیت مجلس برای حل این چالش ملی بهره بگیرند.