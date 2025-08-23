پاسخ باشگاه استقلال به ساپینتو: وضعیت سربازی سهرابیان مشخص نیست

جوان آنلاین: تیم فوتبال استقلال سه‌شنبه هفته جاری در چارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف ذوب‌آهن اصفهان می‌رود.

در این میان، ابوالفضل جلالی و آرمین سهرابیان دو بازیکن آبی‌پوشان به دنبال تعیین تکلیف خدمت سربازی خود هستند. جلالی به دلیل اینکه دنبال معافیت است، تا اول مهرماه سال جاری فرصت دارد وضعیت سربازی‌اش را مشخص کند.

مهلت سهرابیان امروز (شنبه) به پایان رسید و باید دفترچه خدمت خود را ارسال کند. این بازیکن به مسئولان استقلال اعلام کرده است به دلیل اینکه باید دفترچه خدمت خود را به سازمان نظام وظیفه ارسال کند، تا اول مهر ماه می‌تواند برای استقلال بازی کند. با این حال به ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال اعلام شد که وضعیت سهرابیان به دلیل مشمول بودن خدمت سربازی، مشخص نیست.

مسئولان استقلال قصد دارند روز دوشنبه برای مجوز بازی سهرابیان استعلام بگیرند.