وزیر خارجه ترکیه در جریان سفری ۲ روزه عازم قطر می‌شود تا در خصوص روابط فیمابین و نیز موضوعات مرتبط با غزه و سوریه با مقامات دوحه دیدار و رایزنی کند.

جوان آنلاین: قرار است «هاکان فیدان»، وزیر امور خارجه ترکیه در جریان سفری ۲ روزه عازم قطر شود.

به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزیر امور خارجه ترکیه ۱۳ و ۱۴ آگوست (امروز و فردا) در قطر به سر خواهد برد.

منابع آگاه در این خصوص گفتند که انتظار می‌رود دیدار‌های فیدان در قطر به بررسی مشارکت راهبردی رو به رشد بین آنکارا و دوحه در همه زمینه‌ها پرداخته و راه‌های جدید همکاری در دوره آینده را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

همچنین انتظار می‌رود این دیدار‌ها شامل مقدمات یازدهمین نشست کمیته عالی راهبردی میان دو کشور باشد که قرار است امسال به ریاست رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، در دوحه برگزار شود.

در دیدار‌های «هاکان فیدان» پیرامون مسائل منطقه‌ای، به ویژه غزه و سوریه رایزنی‌هایی انجام خواهد شد.