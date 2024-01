رونمایی از «ژنرال قاسم سلیمانی؛ سالکی که به داعش پایان داد»

جوان آنلاین: کتاب «ژنرال قاسم سلیمانی؛ سالکی که به داعش پایان داد»، در ایام شهادت سردار قاسم سلیمانی با حضور ایرانیان مقیم مالزی در کوالالامپور رونمایی شد.

به گزارش جوان از روابط‌عمومی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی با حضور ولی‌الله محمدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی، حبیب‌رضا ارزانی رایزن فرهنگی کشورمان و ایرانیان مقیم مالزی از کتاب «ژنرال قاسم سلیمانی؛ سالکی که به داعش پایان داد» رونمایی شد. در این مراسم، حبیب‌رضا ارزانی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی با تسلیت حادثه تلخ تروریستی کرمان گفت: کتاب گرانسنگ شهید سردار قاسم سلیمانی با عنوان «ژنرال قاسم سلیمانی، سالکی که به داعش پایان داد (General Qasem Soleimani, The Wayfarer who ended ISIS) توسط انتشارات تاپ (The Other Press) وابسته به انتشارات ای‌بی‌تی مالزی (Islamic Book Trust) برای اولین بار در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ در کشور مالزی و شهر کوالالامپور منتشر شد.

این کتاب توسط اعضای نهضت علمای اندونزی در سه بخش شامل ۱۲ فصل و یک مقدمه تدوین شده است. ارزانی با اشاره به اینکه بخش اول کتاب به جایگاه ویژه شهید سلیمانی در قالب داستان‌ها و روایت‌هایی از زندگی شهید می‌پردازد، گفت: بخش دوم کتاب با عنوان «سربازی از کوه‌های کرمان» آغاز می‌شود و در قالب پنج فصل با محور‌های کرمان تا تهران، لبنان (از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۹ میلادی)، عراق (از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ میلادی)، عراق و سوریه (از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ میلادی) و فلسطین، قاسم سلیمانی، شهید قدس به بررسی شخصیت این شهید بزرگوار می‌پردازد.