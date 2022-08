حوالی ساعت ۹:۴۵ شب شنبه، ۲۰ آگوست ۲۰۲۲ (۲۹ مرداد ۱۴۰۱)، یک انفجار تروریستی در خیابان «ماژسکه شاسه» در منطقه‌ی «بولشی ویزومی» در اطراف مسکو رخ داد[۱]. هدف این عملیات «دریا دوگینا[۲]» بود[۳]؛ خبرنگار و فعال سیاسی ۲۹ ساله‌ی روس و دختر «آلکساندر دوگین[۴]» فیلسوف، نظریه‌پرداز، و دانشمند سیاسی‌ای که او را «عقل منفصل»، «طراح جهان‌بینی»، و «متحد» ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، توصیف می‌کنند[۵]. دوگینا متولد ۱۵ دسامبر ۱۹۹۲ (۲۴ آذر ۱۳۷۱) در مسکو، پس از شرکت در مراسم سالانه‌ی موسوم به «سنت» در عمارت «زاخاروو» حدود یک کیلومتری شمال بولشی ویزومی سوار بر خودروی خودش در حال بازگشت به پایتخت روسیه بود. برگزارکنندگان مراسم سنت، این گردهمایی را «مراسمی خانوادگی برای عاشقان هنر[۶]» معرفی می‌کنند.

طی روزهای گذشته گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره‌ی این عملیات تروریستی مطرح شده، اما برخی از این نظریه‌ها که حتی در رسانه‌های مطرح بین‌المللی نیز منتشر شده‌اند، اشتباه هستند. «لئونید ساوین» کارشناس سیاسی، تحلیلگر ژئوپلتیک، سردبیر مجله‌های «ژئوپولیتیکا» و «ژورنال امور اوراسیا»، و دست راست و دوست خانوادگی آلکساندر دوگین در همین‌باره توضیحاتی به خبرنگار مشرق ارائه داده است.

در حالی که برخی رسانه‌ها آلکساندر دوگین را هدف اصلی عملیات دانسته‌اند و خاطرنشان کرده‌اند که دوگین قرار بوده زمانی که انفجار رخ داد، در خودروی بمب‌گذاری‌شده باشد[۷]، ساوین توضیح می‌دهد که «خودرو متعلق به خود مقتول بوده و از آن‌جایی که بمب زیر صندلی راننده جاسازی شده بود، به احتمال قوی، خود داریا دوگینا هدف ترور بوده است.» این کارشناس روس، که می‌گوید از حدود بیست سال قبل و زمان مدرسه، دریا را می‌شناسد، توضیح می‌دهد که هم آلکساندر دوگین و هم دریا دوگینا پیش از این از سوی نئونازی‌های اوکراینی تهدید به مرگ شده بودند.

«لئونید ساوین» تحلیلگر ژئوپلتیک روسی، سردبیر مجله‌های «ژئوپولیتیکا» و «ژورنال امور اوراسیا»، و از نزدیکان «آلکساندر دوگین» در کنار «نادر طالب‌زاده» فعال فقید حوزه‌ی رسانه و فرهنگ ایران، در حال ایراد سخنرانی در کنفرانس بین‌المللی افق نوی سال ۲۰۱۹ در بیروت، پایتخت لبنان (+)

وداع «آلکساندر دوگین» با پیکر دخترش «دریا دوگینا» در مراسم ترحیم دوگینا در روز سه‌شنبه، ۱ شهریور ۱۴۰۱ (+)

ولادیمیر پوتین ضمن صدور یک پیام تسلیت شخصی خطاب به خانواده‌ی دوگین، از دریا دوگینا تحت عنوان «شخصی هوشمند و بااستعداد با یک قلب روسیِ واقعی[۸]» یاد کرد و نشان شجاعت را نیز به او اعطا نمود[۹]. آلکساندر دوگین طی بیانیه‌ای بمب‌گذاری علیه دخترش را «اقدامی تروریستی توسط رژیم نازی اوکراین» دانست و گفت: «ما فقط به پیروزیمان نیاز داریم[۱۰].» دوگین که دست‌کم از سال ۲۰۱۴ (همزمان با کودتای غربی در کی‌یف) وقوع درگیری میان روسیه و اوکراین را پیش‌بینی کرده بود[۱۱]، از حامیان تصمیم پوتین به دخالت نظامی در اوکراین است و دخترش نیز در رسانه‌های روسیه از کارزار جنگی مسکو در اوکراین حمایت می‌کرد. شماری از سیاستمداران روس، اعضای دولت و پارلمان روسیه، در مراسم ترحیم دریا دوگین شرکت کرده و جایگاه او را به عنوان «مبارز» و «شهید» گرامی داشتند[۱۲].

«آلکساندر دوگین» در حال سخنرانی در مراسم ترحیم دخترش «دریا دوگینا»؛ دوگین که برخی گزارش‌ها از حمله‌ی قلبی او پس از درگذشت دخترش خبر داده‌اند، در سخنرانی خود تأکید کرد که «دریا» در راه روسیه کشته شده است.

ساوین با اشاره به این‌که دریا به طور کامل با نظریه‌های پدرش درباره‌ی اوراسیاگرایی (تعلق روسیه به بلوک شرق و اهمیت تقویت روابط میان شرق اروپا و آسیا) موافق بود و در رسانه‌ها و حوزه‌ی عمومی نیز حضور به‌شدت فعالی داشت، می‌گوید در عین حال، بعید است سرویس‌های جاسوسی اوکراین مستقلاً توانایی انجام چنین عملیاتی را داشته باشند. ساوین معتقد است «طرح‌ریزی این عملیات تنها از سی‌آی‌ای، ام‌آی۶ و موساد برمی‌آید؛ به‌ویژه با توجه به ماهیت گمراه‌کننده [و ردگم‌کنی] این عملیات.» این آشنای خانواده‌ی دوگین یادآور می‌شود که «آلکساندر دوگین و دخترش هر دو در فهرست[۱۳] تحریم‌های آمریکا[۱۴] و انگلیس بودند[۱۵].» وی البته تصریح می‌کند که «ممکن است ردپای اوکراینی‌ها در سطح اجرایی در این عملیات پیدا شود، اما آن‌ها صرفاً عروسک خیمه‌شب‌بازی هستند» و احتمالاً از سرویس‌های فرامنطقه‌ای دستور داشته‌اند. لازم به ذکر است که ساعاتی پس از بمب‌گذاری، سرویس امنیت فدرال روسیه گزارش داد که سرویس‌های ویژه‌ی اوکراین در ترور دریا دوگینا دست داشته‌اند و برای اجرای این عملیات یک تبعه‌ی اوکراینی به نام «ناتالیا شابان-ووک»، را اجیر کرده‌اند که پس از عملیات به استونی فرار کرده است.

«لئونید ساوین» (مرکز تصویر) تحلیلگر ژئوپلتیک روس، فعال رسانه‌ای، و حامی نظریه‌ی «اوراسیاگرایی» است؛ به معنای تأکید بر تعلق روسیه به شرق و لزوم برقراری روابط و تشکیل اتحاد راهبردی میان روسیه و سایر کشورهای شرق اروپا با کشورهای آسیایی. ساوین و «آلکساندر دوگین» سال‌هاست رابطه‌ی نزدیکی با یک‌دیگر دارند و هر دو نظریه‌پرداز، ایران را بخشی مهم از آینده‌ی اوراسیا می‌دانند.

«دریا دوگینا» در استودیوی ضبط شبکه‌ی روسی «سارگراد». دوگینا به عنوان خبرنگار و کارشناس سیاسی، فعالیت‌های گسترده‌ای در روسیه داشت و به خاطر حمایتش از جنگ اوکراین، توسط دولت‌های آمریکا و انگلیس تحت تحریم قرار گرفته بود.

تصویری که گفته می‌شود مدرک شناسایی «ناتالیا شابان-ووک» را نشان می‌دهد. سرویس امنیت فدرال روسیه می‌گوید شابان-ووک تحت امر سرویس‌های جاسوسی اوکراین، خودروی «دریا دوگینا» را بمب‌گذاری کرده و پس از انجام عملیات به استونی گریخته است.

خودرویی که سرویس امنیت فدرال روسیه می‌گوید «ناتالیا شابان-ووک» همراه با دختر دوازده‌ساله‌اش سوار بر آن، با پلاک اوکراین، به استونی فرار کرده‌اند

ساوین در پاسخ به سؤال خبرنگار مشرق درباره‌ی اسم «دریا» و شباهت آن به واژه‌ی فارسی «دریا»، به نکته‌ی جالبی نیز اشاره می‌کند: نام کوچک دختر آلکساندر دوگین، یعنی «دریا» (که در انگلیسی به صورت Darya و Daria نوشته شده)، در حقیقت ریشه‌ی باستانی فارسی دارد که در روسی به صورت «دارایاوا» درآمده است. آلکساندر دوگین، پدر دریا، روابط بسیار خوبی با ایران دارد و بارها در کنفرانس‌های «افق نو» که به همت «نادر طالب‌زاده» مجاهد فقید حوزه‌ی رسانه‌ی کشور، برگزار شدند، شرکت داشت و از سخنران‌های اصلی این گردهمایی‌ها بود. دوگین سال ۱۳۹۶ به دعوت طالب‌زاده در پیاده‌روی اربعین نیز شرکت و آن را شبیه به یک «حادثه‌ی آخرالزمانی» توصیف کرده بود.

حضور «آلکساندر دوگین» به دعوت و در کنار «نادر طالب‌زاده» فعال انقلابی و فقید حوزه‌ی رسانه‌ی ایران، در پیاده‌روی اربعین سال ۱۳۹۶ شمسی. دوگین پیاده‌روی اربعین را به یک «حادثه‌ی آخرالزمانی» تشبیه کرده بود.

دوگین در چارچوب عقاید آخرالزمانی خود، روابط روسیه با ایران را بسیار راهبردی و حیاتی می‌داند و از حامیان و مشوقان اصلی پوتین برای برقراری روابط گسترده‌تر میان مسکو و تهران است. این فیلسوف روس، آمریکا، غرب، و امپراتوری امپریالیستی آن‌ها را مصداق دجال در دوران معاصر می‌داند و معتقد است روسیه و ایران باید در جهت شکست این نیروی اهریمنی و زمینه‌سازی برای ظهور «منجی» با یک‌دیگر هم‌پیمان شوند. برای آشنایی بیش‌تر با آلکساندر دوگین و عقاید او می‌توانید گزارش‌های مرتبط و مصاحبه‌های متعدد مشرق با دوگین را بخوانید

پیام تسلیت «غلام‌رضا منتظمی» مدیرعامل مؤسسه و کنفرانس بین‌المللی «افق نو»

«غلام‌رضا منتظمی» مدیرعامل مؤسسه‌ی افق نو، نیز طی پیامی ترور دریا دوگینا را به آلکساندر دوگین تسلیت گفته است.

جناب آقای پروفسور دوگین

همرزم متفکر و فیلسوف محترم

ترور ناجوانمردانه و اندوهبار دخترتان را صمیمانه خدمت شما و خانواده‌ی محترمتان تسلیت عرض می‌کنیم. همان‌گونه که رهبر انقلاب در پیام تسلیت درگذشت استاد فقید نادر طالب‌زاده از عبارات «پژوهشگر و هنرمند انقلابی و پرتلاش و پرانگیزه» استفاده کردند، طی یک دهه فعالیت افق نو، همواره بر این باور بوده‌ایم که این خصوصیات در بسیاری از دوستانمان و هم‌فکران غیرایرانی از جمله جناب‌عالی متبلور است؛ لذا همان‌گونه که در تفکر اسلام شیعی، مانند بسیاری از ادیان، اعتقاد به امتحان الهی وجود دارد، از خداوند برای جناب‌عالی که حقیقتاً شخصیتی دین‌باور، انقلابی و خستگی‌ناپذیر هستید، طلب صبر بر این فقدان را داریم.

بی‌شک فقدان «داریا»ی [«دریا»ی] عزیز جبران‌ناپذیر است؛ او که بیش از هواداران شما و تفکراتتان در اروپا و آسیا، به شما علاقه‌مند بود، از زمان آغاز فعالیت‌هایش، جای خود را در جبهه‌ی جهانی مبارزه با امپریالیسم لیبرال ضداخلاق باز کرده بود و جذابیت شخصیت و نوع نگاهش موجب شد سیلی از پیام‌های تسلیت از دوستان و هواداران تفکر «مقاومت» در غرب به سوی شما ارسال شود.

خوشحالی جبهه‌ی رسانه‌ای و سایبری دشمن از این واقعه‌ی دردناک، از طرفی نشان‌دهنده‌ی ذات غیرانسانی آنان، و از طرف دیگر، بیانگر اثرگذاری فعالیت‌ها و تفکرات جناب‌عالی به‌ویژه طی سال‌های اخیر بوده است.

ما در مؤسسه‌ی افق نو با شما هم‌نظر هستیم و تأکید داریم که ارکان اصلی توطئه‌ی لیبرالیسم در غرب ابتدا توسط جماعت‌هایی که بعداً خود را صهیونیست نامیدند، انجام گرفت، و نتیجه‌ی آن و بعد از دو جنگ جهانی اول و دوم، استیلای اقلیت صهیونیست بر مفاصل اصلی حاکمیت در اروپا و آمریکا گردید. همان‌گونه که جناب نادر در کنفرانس‌های مختلف تأکید داشت، پیدایش اسرائیل نشانگر این واقعیت بود که اقلیت‌های ضدانسانی صهیونیستی بر همه‌ی ارکان و اراده‌ی ملی در غرب استیلا یافته و از آن طریق، نظام مالی و تجاری و امنیتی جهانی را کم‌وبیش کنترل می‌کنند. مخصوصاً پس از جنگ جهانی دوم به‌تدریج مشاهده گردید که استعمار منفعت‌طلب غربی با هویت اسرائیل ایدئولوژیک ترکیب‌شده و مطالبات امنیتی اسرائیل هزینه‌های سنگینی را بر منافع ملی، اقتصاد و امنیت غرب و جهان تحمیل می‌کند.

توطئه‌ی ترور دختر بی‌گناهتان فی‌الواقع شخص شما را هدف گرفته بود، تا ملت روسیه و جوامع اروپای شرقی را از یک نظریه‌پرداز تأثیرگذار و مخالف لیبرالیسم شیطانی غربی محروم سازد.

برای شما فرصت‌های فراخ برای مبارزه‌ی بیش‌تر با مقاصد دشمنانه‌ی غرب را آرزو می‌کنیم.

غلام‌رضا منتظمی

مدیرعامل مؤسسه‌ی بین‌المللی متفکران و هنرمندان مستقل (افق نو)

تصویر نامه‌ی تسلیت مؤسسه‌ی «افق نو» به آلکساندر دوگین، فیلسوف و نظریه‌پرداز سیاسی-راهبردی روس (+)

