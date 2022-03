﻿ احتمال آسیب کبدی در کارکنان خشکشویی

سرویس جامعه جوان آنلاین: یکی از مشاغلی که کارکنان آن در مواجهه با مواد شیمیایی قرار دارند، خشکشویی‌ها هستند. در خشکشویی‌ها، استفاده از یک ماده شیمیایی به نام «پرکلرواتیلن» رایج است.



کلرواتیلن به عنوان یک ماده‌ی بالقوه سرطان‌زا برای انسان شناخته شده است. این ترکیب به راحتی به شکل بخار درمی آید و بنابراین سریع در محیط پخش می‌شود. این ماده، یک حلال عالی برای ترکیبات ارگانیک است و از این ترکیب برای پاک کردن روغن، گریس و موم از روی منسوجات، بدون آسیب رساندن به الیاف پارچه استفاده می‌شود.



با توجه به اهمیت مواجهه‌ی شغلی و محیطی با این ماده و تعداد بالای افرادی که در مواجهه بالقوه با آن قرار دارند، پژوهشگران با انجام یک مطالعه آسیب کبدی، کلیوی و میزان استرس اکسیداتیو را در این افراد بررسی کردند.



برای انجام این مطالعه از افراد شاغل در خشکشویی‌های شهر کرج نمونه خونی در تحقیق گرفته شد و با افرادی که در مواجهه با این ماده قرار نداشتند، مقایسه شد. برای بررسی آسیب کبدی، آنزیم‌های کبدی (ALT و AST)، بررسی آسیب کلیه (BUN یا نیتروژن اوره خون و کراتینین) و برای بررسی استرس اکسیداتیو نیز لنفوسیت‌های B خون افراد مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین در این مطالعه برای اندازه‌گیری میزان پروکلرواتیلن، نمونه‌های هوای بازدمی، شخصی و محیط افراد جمع‌آوری شد و مورد بررسی قرار گرفت.



بررسی‌های این تحقیق نشان داد که میزان پروکلرواتیلن در هوای شخصی و هوای بازدمی شاغلان در خشکشویی بالاتر از حد مجاز و استاندارد شغلی ملی است. همچنین این یافته‌ها حاکی از این بود که سطح آنزیم‌های کبدی در کارگران خشکشویی بیشتر از گروه کنترل است و شاخص‌های مرتبط با استرس اکسیداتیو نیز در آن‌ها بیشتر از گروه کنترل است.



یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که قرار گرفتن در معرض پروکلرواتیلن می‌تواند با آسیب کبدی و آسیب اکسیداتیو در لنفوسیت‌های B مرتبط باشد.



در انجام این مطالعه، اصغر قهری، محمدحسین دهقان، سارا مشایخی، یاسمن نادری و عنایت‌الله صیدی؛ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی البرز به همراه پوریا صیدی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران با یکدیگر مشارکت داشتند.



یافته‌های این مطالعه به صورت مقاله علمی با عنوان «سمیت ناشی از پرکلرواتیلن در لنفوسیت‌های کارگران خشکشویی از طریق القای استرس اکسیداتیو» در The Journal of Biochemical and Molecular Toxicology منتشر شده است.