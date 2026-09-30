جوان آنلاین: بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی نشان میدهد طی روزهای آینده همچنان نوار شمالی کشور، بخشهایی از شمالغرب و مناطقی از غرب ایران تحت تأثیر ناپایداریهای جوی قرار خواهند داشت.
در سواحل دریای خزر و بخشهایی از شمالغرب کشور افزایش ابر، بارشهای پراکنده و رگبار و رعدوبرق پیشبینی میشود. در بخشهایی از دامنههای جنوبی البرز نیز احتمال رگبارهای پراکنده و وزش باد وجود دارد و در مناطق مستعد، بارشهای رگباری میتواند با رعدوبرق همراه شود.
از روز پنجشنبه موجی ضعیف در بخشهایی از نیمه غربی کشور فعال میشود و استانهایی مانند کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، چهارمحالوبختیاری، لرستان و بخشهایی از اصفهان میتوانند شاهد رگبارهای پراکنده باشند.
در جنوب شرق کشور نیز در ساعات بعدازظهر همچنان احتمال رشد ابر، رگبار و رعدوبرق در بخشهایی از سیستانوبلوچستان و شرق هرمزگان وجود دارد.
برای بخشهایی از مرکز، جنوب و جنوبغرب کشور هوای گرم و پایدار پیشبینی شده است. امروز در اهواز بیشنه دمای به ۳۸ درجه سانتیگراد میرسد و در میان مراکز استان بررسیشده، گرمترین دما را دارد.
در شیراز دمای بیشینه حدود ۳۲ درجه، یزد ۳۴ درجه و بندرعباس حدود ۳۳ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است.