کد خبر: 1378002
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تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۷
اقتصاد » اخبار کلی

فعالیت سامانه بارشی در شمال کشور؛ هشدار نسبت به وقوع بارش‌های شدید

3 یک کارشناس هواشناسی گفت: فعالیت اصلی سامانه‌های بارشی در کرانه‌های دریای خزر و نوار شرقی استان اردبیل فعال خواهد بود، بر همین اساس برای روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه هشدار سطح نارنجی صادر شده است.

جوان آنلاین: محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، نسبت به فعالیت سامانه بارشی در برخی مناطق کشور طی روز‌های آینده هشدار داد و گفت: به ساکنانی که در استان‌های زنجان، قزوین، مرکزی و همدان که در حال خشک کردن برخی محصولات کشاورزی هستند، توصیه می‌شود طی روز‌های دوشنبه (۱۶ شهریور) و سه‌شنبه (۱۷ شهریور) نسبت به شرایط جوی توجه ویژه داشته باشند؛ چراکه احتمال وقوع بارندگی و بروز خسارت وجود دارد.

هشدار نارنجی هواشناسی برای شمال کشور صادر شد

وی افزود: تمرکز اصلی بارش‌ها در کرانه‌های دریای خزر و نوار شرقی استان اردبیل فعال خواهد بود و در همین راستا برای روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه هشدار سطح نارنجی صادر شده است.

این کارشناس هواشناسی بیان کرد: در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز مرکزی نیز تا پایان هفته، بارش‌هایی با شدت و ضعف پیش‌بینی می‌شود.

وی یادآور شد: برای روز سه‌شنبه در استان قم نیز افزایش ابر و بارش موقتی پیش‌بینی می‌شود، همچنین آثار این موج بارشی به احتمال زیاد بخش شمالی استان لرستان را نیز با شدت کمتر تحت تأثیر قرار خواهد داد.

اصغری درباره وضعیت بارش‌ها در پایان هفته گفت: بر اساس نقشه‌های هواشناسی و با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، بیشترین میزان بارش در مناطقی از جمله بندرانزلی، املش، لاهیجان، رشت، رستم‌آباد، رامسر، رودسر، کلاردشت، چالوس، نوشهر، رویان، محمودآباد، کله‌بست، بابلسر، فریدونکنار، جویبار و قائم‌شهر رخ خواهد داد.

وی تصریح کرد: با توجه به شدت بارش‌های پیش‌بینی‌شده در این مناطق، احتمال آبگرفتگی معابر وجود دارد و لازم است این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به شرایط بارشی سواحل شمالی کشور اظهار کرد: بارش در این مقطع از سال در سواحل شمالی کشور پدیده‌ای غیرعادی نیست. با توجه به دمای نسبی بالای آب دریای خزر، وقوع بارندگی‌های شدید در ماه‌های شهریور، مهر و آبان در کرانه‌های دریای خزر کاملاً متعارف است.

سه‌شنبه خنک‌ترین روز هفته می‌شود

وی ادامه داد: بر اساس الگوی پیش‌بینی‌شده، کاهش دما نیز در ادامه هفته رخ خواهد داد و به نظر می‌رسد روز سه‌شنبه خنک‌ترین روز هفته باشد.

اصغری همچنین در پایان نسبت به احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی هشدار داد و خاطرنشان کرد: احتمال سرمازدگی محصولات حساس به سرما در مناطق شمال‌غرب کشور و استان‌های واقع در محدوده زاگرس وجود دارد.

برچسب ها: سامانه بارشی ، دریای خزر ، هشدار نارنجی هواشناسی
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