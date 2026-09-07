گروه‌های جهادی قزوین با تکیه بر نیروی جوان، یک گام جلوتر از دستگاه‌های اجرایی، در مناطق صعب‌العبور حضور می‌یابند تا گره‌های کور پروژه‌های عمرانی را با دستان توانمند خود باز کنند. اجرای طرح‌های کلان آبرسانی با احداث صد‌ها کیلومتر خط انتقال و مخازن ذخیره، نه تنها عطش روستا‌های قزوین را فرونشانده، بلکه امید به زندگی و ماندگاری را در دل این مناطق زنده کرده است

جوان آنلاین: در میان کوه و دشت‌های استان قزوین، جایی که جاده‌ها به سختی به روستا‌ها می‌رسند و کمبود‌ها بی‌رحمانه بر دوش ساکنان برخی مناطق و روستا‌های دورافتاده و صعب‌العبور سنگینی می‌کند، نوری از امید می‌تابد. این نور، نه از چراغ‌های برق، بلکه از حرکت بی‌صدای گروه‌های جهادی است. این گروه‌ها ثابت کرده‌اند بیش از یک سازمان، ضرباهنگ نبض خدمت در ایام سخت هستند؛ از زمانی که سیل، روستا‌ها را در حصار آب می‌گیرد تا زمانی که زلزله، خاک را زیر پای مردم می‌ریزد. گروه‌های جهادی قزوین، با نگاهی فراتر از وظایف اداری، همواره یک قدم از نهاد‌های دولتی جلوتر بوده‌اند تا پیش از آنکه فریاد بی‌کسی به گوش برسد، سبد معیشتی، پوشش‌های گرم، کتاب‌های درسی و خدمات درمانی را به دست نیازمندان برسانند. آنها در میانه طوفان‌ها و در دل سخت‌ترین پروژه‌های عمرانی، ایستاده‌اند تا ثابت کنند که «جهاد»، هنر حضور در لحظه نیاز است.

جوش و خروش جهادگران در همه استان‌ها به چشم می‌خورد. در سراسر پهنه ایران، گروه‌های جهادی با تشکیلات تخصصی خود، گویی چادر امدادرسانی را در گوشه‌وکنار کشور گسترده‌اند. این نیرو‌های آماده‌باش، با تمرکز بر حوادث غیرمترقبه نظیر سیل‌های ویرانگر یا لرزه‌های خشن زمین، به سرعت در نقاط آسیب‌دیده مستقر می‌شوند. آنها با برخورداری از گروه‌های مهندسی، پزشکی و آموزشی، نه‌تنها نیاز‌های مادی، بلکه نیاز‌های روانی و فرهنگی جوامع آسیب‌دیده را نیز با دقت و ظرافت تأمین می‌کنند تا جانی دوباره به پیکره مناطق محروم ببخشند.

شکوه خدمت در دل سنگلاخ‌ها

هوا سنگین است و صدای برخورد بیل و کلنگ در میانه کوهستان، تنها موسیقی این منطقه است. در بخش کوهین، جایی که زمین‌ها با شیب‌های تند و مسیر‌های ناهموار به چالش کشیده می‌شوند، پروژه آبرسانی قاقازان تنها یک طرح عمرانی نیست، بلکه نبرد با خشکی است. فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین، با نگاهی نافذ به پهنه پروژه، این مسیر دشوار را با نگاهی متفاوت می‌بیند.

سردار رستمعلی رفیعی‌آتانی در مراسم بهره‌برداری از مجتمع آبرسانی قاقازان، با تأکیدی بر روحیه خدمت، گفت: «ما در بسیج سازندگی، خود را رقیب پیمانکاران نمی‌دانیم. هر مجموعه‌ای در جایگاه خود فعالیت می‌کند، اما ما در پروژه‌هایی که اجرای آنها برای پیمانکاران به دلیل سختی مسیر یا محدودیت‌های فنی دشوار است، آماده‌ایم تا در کنار دولت و مردم قرار گیریم و تعهداتمان را تا پایان کار عملی کنیم.»

او ادامه داد: «این پروژه که با هزینه‌ای ۴۲۰ میلیارد تومانی احیا شده، قرار است ۲۲ هزار نفر از ساکنان ۲۳ روستای منطقه را از عطش رها کند. این یعنی ۲۳ نقطه از نقشه قزوین که از این پس، زندگی در آنها با صدای جریان آب، معنای تازه‌ای می‌یابد.»

وقتی مطالبه‌گری به نتیجه می‌رسد

در مسیر توسعه، اعداد روایتگر تلاش‌های بی‌وقفه هستند. طرحی که در ابتدا تنها ۹۸ روستا را هدف قرار داده بود، با تلاش‌های مداوم معتمدان محلی و گروه‌های جهادی، اکنون به ۱۴۶ روستا گسترش یافته است. این یعنی افزایش ظرفیت خدمت‌رسانی به دلیل پیگیری‌های مستمر.

سردار رفیعی‌آتانی در تشریح این روند گسترده گفت: «در قالب این طرح‌ها، تاکنون ۲۴۱ کیلومتر خط انتقال اجرا شده و بیش از ۶۰ مخزن آب احداث شده است. ما بیش از ۲ هزار پروژه در دست اجرا داریم که تاکنون هزارو۶۵۰ پروژه با موفقیت به بهره‌برداری رسیده‌است. این یعنی در هر گوشه از استان، ردپای بسیج سازندگی دیده می‌شود.»

او با اشاره به اینکه قزوین در برخی شاخص‌ها رتبه نخست کشور را کسب کرده، توضیح داد که امروز قزوین به یک کارگاه بزرگ خدمت تبدیل شده‌است. با وجود تمام تهدید‌ها و فشار‌های خارجی که کشور با آنها مواجه است، روند خدمت‌رسانی به مردم حتی برای یک لحظه متوقف نشده‌است.

پل میان نیاز و پاسخ

جهاد تنها به سیمان و آهن محدود نمی‌شود. وقتی صحبت از مناطق محروم می‌شود، بحث به معیشت، آموزش و سلامت کشیده می‌شود. گروه‌های جهادی با درک عمیق از نیاز‌های انسانی، در کنار پروژه‌های سنگین عمرانی، به تأمین مایحتاج خانواده‌ها و حمایت از دانش‌آموزان نیز می‌پردازند. این رویکرد چندجانبه، باعث شده تا شکاف میان مناطق توسعه‌یافته و محروم، کمرنگ‌تر شود.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین در مورد وضعیت مسکن و آرامش اجتماعی مردم، خاطرنشان کرد: «در گذشته، مردم برای مطالبه حقوق مسکن خود در مقابل ادارات تجمع می‌کردند، اما امروز با اقدامات اجرایی و حل مسائل بنیادین، این وضعیت به حداقل رسیده است. ما با مدیریت بحران و پاسخگویی، آرامش را به جامعه بازگرداندیم.»

او همچنین با اشاره به پروژه عظیم انتقال آب از سد طالقان که سال‌ها با موانع مختلف روبه‌رو بود، گفت: «این پروژه از آرزو‌های دیرینه بود. با نگاه جهادی و پیگیری استاندار قزوین، حتی در شرایط محدودیت منابع مالی نیز به حرکت درآمد. امیدواریم تا سال آینده، آب طالقان به مهرگان و دیگر مناطق برسد.»

فراخوان برای سربازان ملت در مسیر دشوار

وقتی از گروه‌های جهادی صحبت به میان می‌آید، سخن از آینده و وظیفه‌ای است که هیچ‌گاه تمام نمی‌شود. بسیج سازندگی، نه یک سازمان برای کسب سود، بلکه ابزاری برای رسیدن به نقاطی است که اقتصاد بازار از ورود به آنها سر باز می‌زند.

فرمانده سپاه استان قزوین با لحنی که ترکیبی از اقتدار و تواضع است، خطاب به مسئولان ارشد استان پیامی صریح دارد: «من از مجموعه مدیریتی استان می‌خواهم، هر جا پروژه‌ای سخت، دشوار و از نظر اجرایی غیرممکن به نظر می‌رسد، آن را به سربازان ملت بسپارید. احداث پل در شیب‌های تند، آسفالت راه‌های روستایی و ساخت مخازن در مناطق مرتفع، دقیقاً همان جایی است که ما با افتخار ایستاده‌ایم.»

گذر به روستا‌های قزوین نشان می‌دهد، وقتی صحبت از خدمت به میان می‌آید، مرز میان وظیفه دولتی و ایثار جهادی رنگ می‌بازد و تنها یک هدف باقی می‌ماند: لبخند رضایت روستایی که پس از سال‌ها، سرانجام طعم آب شیرین را می‌چشد.