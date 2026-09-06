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تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۲:۰۰
سیاست » اخبار کلی
پزشکیان در مراسم بهره‌برداری از نخستین دبیرستان شبانه‌روزی هوشمند پلیس:

استعداد‌ها شکوفا شوند، هیچگاه مقابل دشمن سرخم نمی‌کنیم

1 اگر توانمندی‌های علمی و فکری دانش‌آموزان به‌درستی شناسایی و به مهارت و عمل تبدیل شود، کشور از پشتوانه‌ای برخوردار خواهد بود که دشمنان نمی‌توانند در برابر آن کاری از پیش ببرند. پزشکیان با اشاره به اینکه دانش‌آموزان سرمایه اصلی کشور و سازندگان آینده ایران هستند

جوان آنلاین: رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه آینده ایران در گرو پرورش و شکوفایی استعداد‌های نسل جوان است، گفت: اگر توانمندی‌های علمی و فکری دانش‌آموزان به‌درستی شناسایی و به مهارت و عمل تبدیل شود، کشور از پشتوانه‌ای برخوردار خواهد بود که دشمنان نمی‌توانند در برابر آن کاری از پیش ببرند. پزشکیان با اشاره به اینکه دانش‌آموزان سرمایه اصلی کشور و سازندگان آینده ایران هستند، آموزش و پرورش را حیاتی‌ترین مسئله برای نجات و پیشرفت کشور دانست و بر ضرورت حرکت به سوی آموزش‌های نوین، مهارت‌محور و هوشمند تأکید کرد؛ رویکردی که از نگاه رئیس‌جمهور، می‌تواند زمینه‌ساز تربیت نسلی توانمند، خلاق، مسئولیت‌پذیر و آماده حل مسائل کشور باشد. وی تصریح کرد که دشمن حتی با هدف قرار دادن فرماندهان و نخبگان نیز نمی‌تواند اراده و توان یک ملت را از بین ببرد، به شرط آنکه استعداد‌های نسل جدید مجال بروز و شکوفایی پیدا کنند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر ریاست جمهوری، دکتر مسعود پزشکیان صبح دیروز به همراه وزیر آموزش و پرورش، وزیر نیرو، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و فرمانده کل فراجا، در آیین افتتاح و بهره‌برداری از مجتمع آموزشی و فرهنگی سپهبد شهید محمد باقری (نخستین دبیرستان شبانه‌روزی هوشمند پلیس) حضور یافت و از بخش‌های مختلف این مدرسه هوشمند بازدید کرد و در جریان روند احداث و توسعه این مجتمع آموزشی قرار گرفت. 
رئیس‌جمهور در این مراسم، با درود به روان پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی، فرماندهان و شهدای جنگ‌های تحمیلی اخیر، اظهار داشت: این جنگ، جنایتی غیرانسانی و ضدبشری بوده است. در توصیف این اقدام جنایتکارانه که توسط امریکا و رژیم صهیونیستی انجام شد، هر عبارتی که بگوییم، کم است. پزشکیان با اشاره به کیفیت‌بخشی و تحول در نظام تعلیم و تربیت و آموزش دانش‌آموزان به سبک نوین و هوشمند، گفت: از سردار رادان و تمامی شخصیت‌هایی که در زمینه ارتقای سطح علمی و توانمندی فرزندان ایران تلاش می‌کنند، سپاسگزارم. باور دارم که دانش‌آموزان و فرزندان ایران‌زمین، سرمایه‌های اصلی ما هستند که اگر استعدادهایشان شکوفا شود، هیچ‌گاه در مقابل دشمنان سر خم نخواهیم کرد. 

 دانش‌آموزان سرمایه‌های اصلی کشور هستند
رئیس‌جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم دانش‌آموزان را به‌گونه‌ای آموزش دهیم که توانمندی‌های علمی خود را به عمل تبدیل کنند. اعتقادم این است که ذخایری همچون نفت و گاز یا معادن، یافته‌ها و دستاورد‌های بشر هستند؛ ذخایر اصلی ما دانش‌آموزان به‌شمار می‌آیند که چنانچه روند نظام تعلیم و تربیت متحول شود، در هر زمینه‌ای راهگشا خواهند بود. کافیست فرزندان ما بدانند و مهارت کسب کنند و اعتقاد داشته باشند که باید به وطن خود خدمت کنند. آن‌گاه است که دشمنان با ترور و به شهادت رساندن فرماندهانی باتدبیر، با صلابت، مخلص و ایثارگر همچون شهید باقری و شهید موسوی و نخبگانمان، نمی‌توانند چشم طمع به میهنمان داشته باشند، چراکه دانش‌آموزان ایران، آینده ایران را خواهند ساخت. 

 باید توانمندی علمی را به عمل تبدیل کنیم
دکتر پزشکیان نظام آموزش و پرورش را حیاتی‌ترین مسئله برشمرد و تصریح کرد: نظام آموزش و پرورش حیاتی‌ترین مسئله‌ای است که می‌تواند ایران را نجات دهد. بنابراین بستر را برای توسعه شیوه‌های آموزشی نوین فراهم خواهیم کرد. توسعه فضای آموزشی و ایجاد ساختمان، مرحله‌ای از این روند به‌شمار می‌آید. علاوه بر این، توسعه مهارت‌هایی همچون کار گروهی، حل مسئله، برقراری ارتباطات مؤثر و مدیریت از دیگر شاخص‌های آموزش باکیفیت محسوب می‌شوند که کمک می‌کنند ذهن دانش‌آموزان در این شیوه از نظام تعلیم و تربیت، پویا و خلاق شود. رئیس‌جمهور با اشاره به آیات قرآن و با تأکید بر اینکه در مسیر رشد و شکوفایی باید نگاهی فراگیر و پیش‌رونده داشته باشیم، افزود: خداوند نهایت علم، زیبایی، خلاقیت و محبت است. ما نیز باید همچون خدا در مسیری قرار بگیریم که هیچ توقف و پایانی ندارد و همواره به فکر مردم ایران و سرزمینمان باشیم. طبیعتاً ضرورت دارد که برای ساختمان و بنایی که اکنون به بهره‌برداری رسیده است، طرح‌های مختلفی داشته باشیم تا نهایت استفاده را از فضا ببریم. توجه به تعامل، برنامه‌ریزی، اثربخشی، مدیریت و ارتقای سطح بهره‌وری از دیگر مواردی است که باید به آن توجه کنیم. 

 باید موانع را بشکنیم و به سمت خدایی شدن حرکت کنیم
دکتر پزشکیان با توصیه به الگوگیری از روش حل مسئله و برقراری تعامل پیامبران الهی با جهان پیرامون، بر کاربست منطق و برهان در مواجهه با پدیده‌ها تأکید کرد و گفت: تنها نباید در قالب ساخت مدرسه و بنا متوقف شویم. همواره باید در مسیری حرکت کنیم که رو به بهترین شدن باشد تا به اوج آن صفاتی که خداوند دارد، دست یابیم. با تلاش و کوشش می‌توانیم بهتر شویم. 
رئیس‌جمهور ادامه داد: این دیدگاه اگر در فرزندانمان و دانش‌آموزان شکل بگیرد و از تفکری پویا و ذهنی خلاق برخوردار شوند، هرگز خود را در قالب‌های تکراری محصور نخواهند کرد و از روزمرگی فاصله می‌گیرند. ضرورت دارد هر لحظه خود را با دنیای پیرامونی مقایسه کنیم و به سمت بهتر شدن، یک گام برداریم. شایسته نظام جمهوری اسلامی و ما مسلمانان نیست که از سایر کشور‌ها عقب بمانیم. بت‌ها و موانع را بشکنیم و به سمت خدایی شدن حرکت کنیم. بهره‌گیری از تحلیل و فکر و منطق، راه پیشرفت را برای ما هموار می‌کند. 
دکتر پزشکیان با تأکید بر اینکه نباید به وضع موجود قانع باشیم، تصریح کرد: برای ساخت ایران و پیشرفت، فکر‌ها و اندیشه‌ها باید با هم هماهنگ باشند و تعامل‌بخشی و فرابخشی ایجاد شود. جهان با هم‌فکری و ارتباط، توانسته اقداماتی انجام دهد که بی‌سابقه است. انسان‌ها از فکر و اندیشه متفاوت برخوردار هستند؛ ما نیز باید از این تنوع در بینش نهایت استفاده را داشته باشیم تا جهان خود را تغییر دهیم. باور و اعتقادم این است که کودکان ما آینده‌سازان فردا هستند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: مسعود پزشکیان ، مهارت ، مدرسه
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