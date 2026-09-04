جنگ هم صادرات نفت ایران را متوقف نکرد

جوان آنلاین: یکی از اثرات غیرقابل انکار جنگ تحمیلی رژیم تروریستی امریکا و رژیم کودککش اسرائیل علیه ایران، افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام ایران است. ایران در دوران جنگ رمضان با حفظ میزان صادرات نفت خام توانست درآمدهای نفتی خود را به شکل چشمگیری افزایش دهد. وزیر نفت با اشاره به تدابیر ویژه وزارت نفت در ایام جنگ و محاصره دریایی گفت: در فاصله جنگ رمضان، از ۹ اسفندماه تا ۲۴ فروردین که به یک آتشبس موقت رسیدیم، صادرات نفت خام کشور حتی یک ساعت قطع نشد. جزیره خارک بیش از ۵۵۰ بار مورد اصابت قرار گرفت؛ جزیرهای که حدود ۲۳ یا ۲۴ کیلومتر وسعت دارد و این سطح از اصابت بسیار زیاد است. اما زیر بمباران، همکاران ما کشتیها را بارگیری میکردند. این یکی از کارهایی است که واقعاً معتقدم تاریخ باید درباره آن قضاوت کند و وظیفه خود میدانم در مقابل این کار ارزشمند همکاران صنعت نفت، بهویژه در حوزه صادرات نفت، سر تعظیم فرود بیاورم.
برخلاف انتظار اولیه، صادرات نفت ایران در طول جنگ رمضان فرو نریخت. رویترز به نقل از ردیابهای نفتکش گزارش کرده بود که بارگیری نفت ایران به ۲/۲ میلیون بشکه در روز رسیده است. پیش از آغاز جنگ رمضان، صادرات نفت ایران در محدوده یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز و با قیمت حداکثر ۶۰ دلار انجام میشد، اما در شرایط جنگی با مدیریت راهبردی کشور در عرصه میدانی و بهرهگیری از برگ برنده تنگه هرمز، میزان صادرات به حداقل یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز و قیمت فروش به محدوده ۱۰۰ تا ۱۱۰ دلار افزایش یافت. در دوران آتشبس موقت، دولت توانست بخش قابل توجهی از نفت را از دریای عمان و خلیج فارس خارج کند و به مکانهایی برای تحویل نفت به مشتریان منتقل کند.
وزیر نفت در گفتوگویی به مناسبت هفته دولت، از فداکاری همکاران صنعت نفت در دوران جنگ و بعد از آن سخن گفت و از تدابیر ویژه دولت برای فروش نفت در ایام محاصره دریایی رژیم تروریستی امریکا خبر داد. محسن پاکنژاد گفت: در جریان جنگ رمضان، با وجود شرایط جنگی، صادرات نفت خام کشور از ۹ اسفندماه تا زمان برقراری آتشبس موقت، حتی یک ساعت هم متوقف نشد. وی با اشاره به شدت حملات به جزیره خارک اظهار کرد: جزیره خارک بیش از ۵۵۰ بار مورد اصابت قرار گرفت؛ جزیرهای که حدود ۲۳ یا ۲۴ کیلومتر وسعت دارد و این سطح از اصابت بسیار زیاد است. اما زیر بمباران، همکاران ما کشتیها را بارگیری میکردند. این یکی از کارهایی است که واقعاً معتقدم تاریخ باید درباره آن قضاوت کند و وظیفه خود میدانم در مقابل این کار ارزشمند همکاران صنعت نفت، بهویژه در حوزه صادرات نفت سر تعظیم فرود بیاورم.
محاصره و تداوم فروش و تحویل نفت
پاکنژاد با اشاره به شرایط پس از جنگ گفت: بعد از مدتی وارد بحث محاصره شدیم. در محاصره اول، خطی بین رأسالحد و بندر گوادر پاکستان تعریف شده بود و تدابیر زیادی اتخاذ کردیم تا از این محاصره عبور کنیم. فرایند فروش نفت و تحویل نفت به مشتری، در هزاران کیلومتر دورتر از منطقه خلیجفارس و دریای عمان عملیاتی و اجرایی میشد.
وزیر نفت افزود: در فاصله حدود ۲۴ یا ۲۵ فروردین تا ۲۷ یا ۲۸ خرداد، این محاصره ادامه داشت. پس از آن وقفهای ایجاد شد که از آن حداکثر استفاده را کردیم و بخش قابل ملاحظهای از نفت را خارج از حوزه دریای عمان و خلیج فارس منتقل کردیم و به جایی بردیم که امکان تحویل به مشتری وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: محاصره بعدی از ۲۴ تیرماه شروع شد و همچنان ادامه دارد، اما صنعت نفت بیکار ننشسته و متوقف نشده است. راهکارهای مختلف و تدابیر گوناگونی را دنبال میکنیم تا به روزی برسیم که بتوانیم به طور کامل این محاصره را دور بزنیم.
وی با اشاره به یکی از طرحهای راهبردی دولت چهاردهم گفت: یکی از طرحهایی که سالها قبل باید آغاز میشد و در آن عقبماندگی وجود داشت، موضوع فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی بود. در فاصله شهریور تا بهمن و اسفند، تیمهای کارشناسی وزارت نفت روی این موضوع متمرکز شدند تا قراردادی آماده شود و در نهایت قرارداد فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی شکل گرفت.
پاکنژاد اهمیت این قرارداد را در آغاز عملیات اجرایی برای مقابله با افت فشار پارس جنوبی دانست و افزود: نگرانی که از سالها قبل وجود داشت، این بود که یک روز میدان گازی پارس جنوبی دچار افت فشار شود؛ افت فشار نیز به معنای کاهش تولید از این میدان است و کاهش تولید پارس جنوبی میتواند ناترازیهایی را که طی ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته بهتدریج انباشته شده، تشدید کند. وی تأکید کرد: این ناترازی در سال ۱۴۰۳ به اوج خود رسیده بود و باید برای آن تدبیر میشد. نخستین قرارداد بزرگ صنعت نفت در اسفندماه سال ۱۴۰۳ با حضور رئیسجمهور به امضا رسید.
مدیریت ذخایر سوخت در جنگ ۱۲ روزه
وزیر نفت با اشاره به حملات انجام شده به زیرساختهای نفتی در جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: پالایشگاه فجر جم و پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی نیز مورد اصابت قرار گرفتند، اما با وجود این حملات و افزایش مصرف بنزین در روزهای نخست جنگ که به مرز ۲۰۰ میلیون لیتر در روز رسید، در ذخایر و انبارهای بنزین و سوخت تهران با مشکل جدی مواجه نشدیم. وی ادامه داد: در حوزه گاز نیز با وجود اصابت به پالایشگاه فجر جم و پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی، با کمبود مواجه نشدیم. پاکنژاد با اشاره به اقدامات انجامشده برای مدیریت مصرف گاز در زمستان ۱۴۰۳ گفت: در کنار تلاش همکاران برای افزایش تولید گاز، یکی از عوامل بسیار مؤثر در مصرف متناسب گاز، نقشی بود که مردم ایفا کردند.
افزایش تولید نفت و پیگیری مستمر جمعآوری گازهای مشعل
پاکنژاد با اشاره به ادامه برنامههای صنعت نفت پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: همزمان با شرایط خاص کشور، طرحهای افزایش تولید نفت و گاز را ادامه دادیم. وی افزود: در حوزه افزایش تولید نفت، قراردادی برای افزایش ۲۵۰ هزار بشکه در روز وجود داشت که سازوکارهای آن نیازمند مطالعه، بررسی و اخذ مصوبات بود. این مصوبات در فاصله بعد از جنگ ۱۲ روزه دریافت شد و وارد مرحله اجرا شدیم و حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار بشکه در روز از این ۲۵۰ هزار بشکه را توانستیم محقق کنیم.
وزیر نفت یکی از محورهای مورد تأکید رئیسجمهور را جمعآوری گازهای فلر یا مشعل عنوان کرد و گفت: این موضوع از مواردی بود که آقای رئیسجمهور مرتباً پیگیری میکردند. تقریباً در هر تماس تلفنی که با رئیسجمهور داشتم، حتی اگر موضوع تماس چیز دیگری بود، در پایان بحث از سازوکار اجرای طرحهای جمعآوری گازهای مشعل سؤال میکردند. تا امروز حدود ۵/۱۱ میلیون مترمکعب در روز گازهای مشعل را در قالب پروژههای مختلف جمعآوری کردهایم. وی افزود: اگر این رقم را با ۵/۵ میلیون مترمکعبی که پیش از شروع دولت چهاردهم جمعآوری میشد جمع کنیم، به حدود ۱۷ میلیون مترمکعب در روز میرسیم.
پاکنژاد با اشاره به آغاز دور جدید حملات در سال ۱۴۰۴ گفت: در حالی که سال ۱۴۰۴ را با تمرکز بر طرحهای راهبردی ادامه میدادیم، در ۹ اسفندماه بار دیگر کشور مورد حمله ناجوانمردانه دشمن قرار گرفت.
وی افزود: تعدادی از همکاران صنعت نفت در جریان حملات وحشیانه دشمن به شهادت رسیدند، همکارانی که در آن لحظات سخت پای کار ایستاده بودند و پای کار ایران بودند. اینبار صنعت نفت طی جنگ ۴۰روزه شاهد آسیبهای بیشتری بود. در ۱۶ یا ۱۷ اسفندماه، انبارهای نفت تهران مجدداً مورد هجوم قرار گرفتند. پاکنژاد با اشاره به آن شب گفت: انبار نفت ری، انبار نفت شهران و انبار نفت قوچک مورد اصابت قرار گرفتند و تأسیسات بارگیری در انبار نفت ری آسیب دید.
اصابت به ۴ پالایشگاه گازی عسلویه
پاکنژاد با اشاره به حادثه ۲۷ اسفند گفت: در این روز، دشمن چهار پالایشگاه گازی ما، یعنی پالایشگاههای سوم تا ششم عسلویه را مورد اصابت قرار داد. حدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه بعد از دریافت گزارش، توانستم پیام را به رئیسجمهور برسانم. در آن ساعات اولیه نگران بودیم که وضعیت به چه شکل خواهد شد.
وزیر نفت ادامه داد: در ساعات اولیه بخش مهمی از تولید را مجبور شدیم کاهش دهیم، اما با تسلط تخصصی و فنی، همکاران شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت ایران، توانستند ظرف چند ساعت بخشهایی را به مدار برگردانند.
بازسازی پالایشگاهها از چند روز بعد آغاز شد
پاکنژاد گفت: امروز بخش قابل توجهی از ظرفیت ازدسترفته را برگرداندهایم و این فرایند همچنان ادامه دارد. تقریباً دو، سه روز بعد از اصابت، کار بازسازی شروع شد؛ جلسات هماهنگی برگزار شد، مسئولیتها روشن و تفکیک شد و برای هر بخش مشخص شد که چه کاری باید انجام دهد.
وزیر نفت ادامه داد: بازسازی پالایشگاهها معمولاً با آواربرداری شروع میشود و این فرایند نیز دو، سه روز بعد آغاز شد. امروز بخش قابل توجهی از بازسازی انجام شده و شاید ظرف چند ماه آینده بتوانیم ثمرات آن را ببینیم و شاهد افزایش تولید گاز کشور باشیم.
حمله به پتروشیمیها و تلاش برای جلوگیری از اختلال در تأمین کالا
وزیر نفت با اشاره به حملات انجام شده به پتروشیمیها در ماهشهر و عسلویه گفت: در سال ۱۴۰۵ با حملات دشمن به عرصه پتروشیمیها در ماهشهر و عسلویه مواجه شدیم.
وی افزود: حملات حسابشده بود و بخشی از واحدهای یوتیلیتی که خدماتی مانند بخار، برق و نیتروژن را تأمین میکنند و واحدهای فرایندی برای عملیات خود به آنها نیاز دارند، مورد اصابت قرار گرفتند.
پاکنژاد ادامه داد: در روزهای اول ظرفیت قابل توجهی از تولید پتروشیمی را از دست دادیم و وقتی ظرفیت تولید کاهش پیدا میکند، تأثیر مستقیم بر تأمین برخی کالاها میگذارد، چراکه زنجیره ارزش تحت تأثیر قرار میگیرد و ممکن است مردم در بخشی از تأمین کالاها با مضیقه و تنگنا مواجه شوند.
وی گفت: در همان روزهای جنگ با همکاری سایر دستگاههای اجرایی کشور، از جمله وزارت صمت و وزارت نیرو، برنامهریزیها انجام و تا حدود زیادی این مسئله مدیریت شد.