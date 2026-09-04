پایان انتظار ۱۴ ساله ساخت بیمارستان شهدای ملکشاهی

جوان آنلاین: سال ۹۱ بود که به دلیل کمبود زیر‌ساخت‌های درمانی در شهرستان ملک شاهی ایلام، ساخت اولین بیمارستان در دستور کار مسئولان استانی قرار گرفت. طبق برنامه ریزی‌های انجام شده قرار شد این بیمارستان در پنج‌طبقه با ظرفیت ۶۴ تخت به مدت دوسال ساخته شده ودراختیار دانشگاه علوم پزشکی ایلام قرار بگیرد، اما به دلیل بروز برخی از مشکلات ساخت این مرکز یک سال به درازا کشید. سرانجام روز گذشته بود که با حضور سخنگوی دولت بیمارستان شهدای ملک شاهی با تمام تجهیزات مورد نیاز برای درمان تکمیل شد و به صورت رسمی به بهره‌برداری رسید.



شهرستان ملکشاهی استان ایلام سال‌ها از داشتن یک مرکز درمانی مجهز و مستقل بی‌بهره بود، نبود بیمارستان در این شهرستان سبب می‌شد تا بیماران برای دریافت ساده‌ترین رسیدگی‌های پزشکی با صرف هزینه وبالا و راه طولانی به مرکز استان سفر کنند.

این موضوع علاوه بر بالا بردن هزینه‌ها در برخی موارد موجب بروز برخی از حوادث می‌شد که گاهی غیر قابل جبران بود.

از طرفی قرار گرفتن این شهرستان در منطقه مرزی نیاز به امکانات درمانی در بیشتر مواقع خصوصاً ایام اربعین را دو چندان می‌کرد؛ لذا این موضوع مهم موجب شد تا مسئولان استانی برای رفع این معضل ساخت یک بیمارستان را در دستور کار خود قرار دهند.

افتتاح بیمارستان

روز گذشته بود که بالا خره پس از ۱۴سال انتظار و پیگیری، بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهرستان ملک شاهی با حضور سخنگوی دولت به بهره‌برداری رسید.

عباس شیخی، فرماندار ملک شاهی در مراسم بهره‌برداری از این بیمارستان اعلام کرد: «عملیات اجرایی این بیمارستان از سال ۱۳۹۱ آغاز شد و این پروژه پس از ۱۴سال انتظار، با حمایت دولت و تلاش مجموعه وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، مسئولان استانی و شهرستانی، آماده خدمت‌رسانی به مردم شد.»

وی افزود: «بیمارستان شهدای ملکشاهی به بخش‌هایی از جمله اورژانس، جراحی، بستری، رادیولوژی، آزمایشگاه، زایشگاه و ICU مجهز شده و با راه‌اندازی درمانگاه تخصصی و استقرار تدریجی پزشکان متخصص، می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز‌های درمانی مردم را در همین شهرستان پاسخ دهد.»

نیاز به تأمین برخی زیر‌ساخت‌ها

با وجود نکات مثبت ساخت این مرکز درمانی، اما در حال حاضر تا رسیدن بیمارستان به برخی استاندارد‌های یک مرکز درمانی نیاز است تا زیر ساخت‌ها هرچه زودتر تهیه وراه اندازی شود.

از آنجا که تأمین آمبولانس یکی از نیاز‌های مهم این بیمارستان است، لذا طبق برنامه ریزی‌های انجام شده قراراست به‌زودی با حمایت وزارت بهداشت وخیرین این دو دستگاه خریداری ودر اختیار این مجموعه قرار بگیرد.

علاوه بر آن ضرورت تأمین دستگاه اکسیژن‌ساز و ژنراتور پشتیبان موجب شد تا بودجه مورد نیاز برای تأمین این تجهیزات در وزارت بهداشت تأیید شده و انتظار می‌رود با تسریع در روند تخصیص و پرداخت اعتبار، این تجهیزات نیز در اختیار بیمارستان قرار گیرد تا استمرار خدمات درمانی با اطمینان بیشتری انجام شود.

از آنجا هدف از ساخت این مرکز کاهش نیاز مردم به مراجعه به مرکز استان برای دریافت خدمات تخصصی است تا بیماران مجبور نباشند برای درمان خود به مرکزاستان سفرکنند، لذا قراراست با برنامه‌ریزی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی، پزشکان متخصص مورد نیاز شهرستان به تدریج تأمین و در این بیمارستان مستقر شوند. همچنین با توجه به نیاز‌های مهم درمانی مردم این شهرستان قراراست به زودی درمانگاه تخصصی برای خدمات دهی هرچه بهتر در این مجموعه راه‌اندازی شود.

در این میان یکی از مزایای ساخت این مرکز درمانی که با سرمایه‌گذاری قابل توجه دولت صورت گرفته است این است که این مرکز ظرفیت اشتغال برای ۱۱۰نفر را فراهم کرده است، که در مجموع علاوه بر ایجاد اشتغال، نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های سلامت و دسترسی مردم شهرستان به خدمات درمانی ایفا کند.