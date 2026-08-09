جوان آنلاین: مهدی نقویان، رئیس سیمافیلم، ضمن بزرگداشت روز خبرنگار، عنوان کرد: از نقد استقبال میکنیم و نقد منفی برای ما معنا ندارد، چراکه باعث بهبود کیفیت تولیدات میشود.
وی افزود: از اواسط مرداد تا حدود ۱۹ یا ۲۰ بهمن، در شبکههای یک، دو و سه، هر شبکه سه سریال در هفته پخش میکند؛ یک سریال در روزهای زوج، یک سریال در روزهای فرد و یک سریال ویژه در روز جمعه. در مجموع ۹ سریال در هفته از این سه شبکه روی آنتن خواهد رفت.
نقویان درباره سریالهای شبکه یک گفت: «اسبابزحمت۲» در روزهای زوج، «سرو سپید سرخ۲» در روزهای فرد و «کارآگاه علوی۳» به صورت هفتگی در روزهای جمعه از شبکه یک پخش میشود. وی افزود کارگردانی «کارآگاه علوی۳» بر عهده سیدجمال سیدحاتمی و تهیهکنندگی آن بر عهده پرویز امیری است.
رئیس سیمافیلم درباره شبکه سه گفت: پس از پایان سریال «رویای نیمهشب»، سریال «امیدواران» روزهای زوج، «دیوار دفاعی» روزهای فرد و «مرد سه هزار چهره» به کارگردانی مهران مدیری روزهای جمعه پخش خواهد شد. وی درباره شبکه دو نیز گفت تصمیم نهایی با هماهنگی سیمرغ گرفته میشود، اما همان الگوی سهسریالی اجرا خواهد شد.
نقویان با اشاره به مبنای پژوهشی کنداکتور جدید افزود: این کنداکتور بر اساس تحلیلهای هوش مصنوعی و نظرسنجیهای قبلی ث از مخاطبان تدوین شده و از میان چند مدل پیشنهادی، مدلی که بیشترین رأی را آورد انتخاب شده است. وی گفت مخاطب امروز به دلیل تنوع پلتفرمها دیگر با پخش پیوسته یک سریال همراه نمیشود.
رئیس سیمافیلم درباره تبلیغات سریالها عنوان کرد: برای کنداکتور جدید، تبلیغات باید مداوم و روزانه باشد تا در ذهن مخاطب جا بیفتد. وی افزود سیمافیلم پکیجهای تبلیغاتی شامل کارهای گرافیکی، بیلبورد شهری و تبلیغ در باکسهای خبری و بازرگانی شبکهها آماده میکند.
نقویان درباره ماه رمضان و نوروز گفت: این دو بازه از کنداکتور جدید استثنا هستند و طبق روال گذشته، سریالها بهصورت شبانه پخش میشوند.
رئیس سیمافیلم درباره «اسبابزحمت۲» گفت: این سریال با بازی سعید آقاخانی، یکی از گزینههای رمضان است و باقیمانده قسمتهای فصل اول آن از ابتدای ربیع پخش خواهد شد. وی درباره «پایتخت۸» نیز افزود فیلمنامه امسال وارد مرحله نگارش میشود.
نقویان درباره «سلمان فارسی» عنوان کرد: بخش بیزانس این مجموعه تکمیل شده و بخش ایران تا آذرماه به اتمام میرسد. در حال انجام است. وی افزود پرونده پخش این اثر در سال جدید بسته نشده و در صورت آمادهشدن، در کنداکتور روزهای جمعه جای خواهد گرفت.
رئیس سیمافیلم درباره سریالهای الفویژه گفت: اواخر پیشتولید «رئیسعلی دلواری» هستیم، هرچند تولید چنین اثری حداقل یک سال تا یک سالونیم زمان میبرد. وی افزود «پوریای ولی» نیز پس از تکمیل فیلمنامه وارد صفر پیشتولید جدی شد؛ تامین هزینههای مالی این پروژه به دلیل شرایط جنگی به مشکل خورده و امیدواریم نهادهای حامی آثار الفویژه از آن حمایت کنند. نقویان همچنین از نگارش و کارگردانی سریالی درباره زندگی شهید چمران توسط جلیل سامان خبر داد و گفت این اثر، زندگی ایشان را در بستر تاریخ معاصر روایت میکند. وی افزود در میان آثار الف فاخر نیز «سرباز کوچک امام»، «شیرعلیمردان»، «نگین ارباب» و … در مراحل مختلف تولید قرار دارند.
نقویان درباره همکاری با نهادهای بیرونی گفت: تفاهمنامههایی با نهادهای بیرونی از جمله حوزه هنری و سازمان اوج شکل گرفته و آثاری مانند «اشک هور» و «رویای نیمهشب» و «یامامورا» حاصل این همکاری بودهاند. وی افزود ذیل همین تفاهمنامهها «منزل لیلی» و «جدامانده» نیز در همکاری با اوج در مرحله پیشتولید قرار دارند.
رئیس سیمافیلم در پایان با اشاره به نتایج نظرسنجی متا گفت: سریال «بیگانگان» در میان نظرسنجی سریالهای تلویزیونی و پلتفرمها بیشترین مخاطب را در میان آثار نمایشی داشته است.