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تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۱
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مترو فردیس کلنگ خورد

1 استاندار البرز گفت: پروژه قطار شهری فردیس با استفاده از منابع دولتی و شهری اجرا می‌شود و تأمین منابع مورد نیاز، مسیر اجرای این طرح را هموار خواهد کرد.

جوان آنلاین: مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، در حاشیه آیین کلنگ‌زنی قطار درون‌شهری شهرستان فردیس در جمع خبرنگاران، با اشاره به کمبود واگن در مترو کرج گفت: در حال حاضر تنها دو رام قطار در اختیار این مجموعه قرار دارد و با تأمین واگن‌های جدید، فاصله حرکت قطار‌ها در خط کرج کاهش خواهد یافت.

کمبود واگن؛ عامل افزایش فاصله حرکت قطار‌ها

وی در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر از مترو کرج استفاده می‌کنیم، اما یکی از مشکلات موجود، کمبود واگن‌های قطار است.

وی افزود: با توجه به سهمیه‌ای که برای استان البرز از سوی وزارت کشور در نظر گرفته شده است، امیدواریم با ورود واگن‌های جدید بتوانیم فاصله حرکت قطار‌ها در خط کرج را کاهش دهیم.

استاندار البرز با اشاره به مسیر خط ۲ مترو کرج بیان کرد: این خط به صورت «یو شکل» طراحی شده و مسیر آن از کمالشهر آغاز می‌شود و پس از عبور از داخل کرج به محدوده میدان شهید سلطانی و سپس شهرستان فردیس و ملارد ادامه خواهد یافت.

عبداللهی با بیان اینکه عملیات حفاری در محدوده کمالشهر نیز در حال انجام است، گفت: توسعه خطوط مترو و افزایش ظرفیت ناوگان می‌تواند نقش مهمی در تسهیل جابه‌جایی شهروندان و کاهش مشکلات حمل‌ونقل عمومی استان داشته باشد.

تنها دو رام قطار در اختیار مترو کرج است

وی در پاسخ به پرسشی درباره فاصله زمانی حرکت قطار‌های مترو عنوان کرد: اگر فاصله حرکت قطار‌ها زیاد است، یکی از دلایل اصلی آن نداشتن تعداد کافی قطار است.

استاندار البرز تصریح کرد: در حال حاضر تنها دو رام قطار برای کرج داریم و با این تعداد قطار نمی‌توان فاصله حرکت‌ها را به میزان مطلوب کاهش داد؛ بنابراین تأمین واگن‌های جدید یک ضرورت است.

اجرای مترو با مشارکت منابع دولتی و شهری

وی در بخش پایانی سخنان خود درباره منابع مورد نیاز برای اجرای پروژه قطار شهری فردیس نیز گفت: اجرای این پروژه نیازمند استفاده از کمک‌های دولتی و منابع شهری است.

استاندار البرز خاطرنشان کرد: منابع شهری تنها به منابع نقدی محدود نمی‌شود و می‌توان از ظرفیت منابع غیرنقدی نیز برای پیشبرد پروژه استفاده کرد.

عبداللهی تأکید کرد: با استفاده از منابع دولتی و شهری، اجرای پروژه قطار درون‌شهری دنبال خواهد شد و امیدواریم این طرح با تأمین منابع مورد نیاز، وارد مراحل عملیاتی و اجرایی شود.

برچسب ها: مترو ، فردیس ، استاندار البرز
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