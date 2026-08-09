جانشین فرمانده انتظامی کشور: موضوعات اجتماعی نباید به مسائل انتظامی تبدیل شود

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت: باید تلاش کنیم که موضوعات مختلف را به صورت اجتماعی حفظ و مدیریت کنیم و نگذاریم موضوعات اجتماعی به مسائل انتظامی تبدیل شود.

جوان آنلاین: سردار "قاسم رضایی" روز یکشنبه جمع فرماندهان و روسای پلیس استان یزد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به خصوص رهبر شهید انقلاب، سرقت را مهم و از دغدغه های مردم و مبارزه با سرقت را مورد تاکید فرمانده فراجا ذکر کرد و افزود: در موضوع مبارزه با سرقت باید با استفاده از ظرفیت های نگهبانان محله و شرکت های حفاظتی و مراقبتی بتوانیم پیشگیری از سرقت را انجام دهیم.

وی ضمن تاکید بر برخورد با سلاح های غیرمجاز، این مهم را از مطالبات جدی فراجا برشمرد و ادامه داد: باید در خصوص مقابله با سلاح های غیرمجاز با جدیت بیشتری وارد عمل شویم.

جانشین کل انتظامی کشور یکی دیگر از اولویت های مهم و پیش روی پلیس را برخورد با موتورسیکلت های بدون پلاک یا پلاک مخدوش بیان کرد و گفت: در خصوص این مورد با جدیت وارد عمل شوید تا برخورد با این تخلفات اجرایی شود.

سردار رضایی ضمن تاکید بر مبحث امنیت محله محور و توجه روسای کلانتری به این موضوع خاطرنشان کرد: حضور روسای کلانتری در جمع مردم و اهالی محلات می تواند در رفع مشکلات انتظامی تاثیرگذار باشد.

وی یادآور شد: موضوع جرایم سازمان یافته یکی دیگر از ماموریت های پیش روی انتظامی کشور است؛ چراکه دشمن سعی دارد از طریق موضوعات مختلف در کشور رخنه کند و پلیس وظیفه برخورد با جرایم سازمان یافته را در سطح شهرها دارد.

این مسوول گفت: شاهد اقدامات خوبی در انتظامی استان یزد هستیم و نماینده ولی فقیه در استان نیز از عملکرد پلیس یزد رضایت مندی کامل و خیلی خوبی را داشتند و مدیریت و عملکرد مجموعه انتظامی در استان یزد باعث افتخار فراجا است.

روحیه انقلابی پلیس، تابلوی مجموعه انتظامی کشور است

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه با اشراف اطلاعاتی و تلاش های شبانه روزی ماموران پلیس در این ایام هیچ گونه افزایشی در حوزه جرایم نداشته ایم گفت: امروز روحیه انقلابی ماموران پلیس، تابلوی مجموعه انتظامی کشور است.

سردار "قاسم رضایی" در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد افزود: خداوند توفیق داد تا در خدمت عالم مجاهدی مانند شما که همرزم قائد شهید امت بوده اید حضور پیدا کنیم.

وی افزود: انتظامی کشور در کنار دیگر نیروهای مسلح ضمن حفظ وظیفه اصلی خود؛ به عنوان حافظ دفاع از انقلاب و امنیت مردم تلاش می کند اقدامات خود را در این مسیر به سرانجام برساند.

جانشین کل انتظامی کشور با بیان اینکه پلیس در سراسر کشور و برای خدمت به مردم حضوری فعال دارد گفت: پلیس ماموریت های خود را طوری تنظیم کرده که ضمن دفاع از کشور و داشتن آمادگی لازم برای مقابله با هرگونه تهدیدی، خدمات انتظامی را به خوبی به ملت ارائه کند.

سردار رضایی با بیان اینکه مجموعه انتظامی؛ نیروی مقاومت کشور است و امنیت داخلی را به خوبی تامین کرده تصریح کرد: یکی از ماموریت های پلیس در این ایام ماموریت اربعین در چندین مرز کشور بود که با برنامه ریزی و اقدامات خوب انتظامی در این ایام بیش از ۶ میلیون تردد بدون هیچ گونه مشکل خاصی از مرزهای کشور رقم خورد.

وی با بیان اینکه با اشراف اطلاعاتی و تلاش های شبانه روزی ماموران پلیس، هیچ گونه افزایشی در حوزه جرایم نداشته ایم گفت: امروز روحیه انقلابی ماموران پلیس، تابلوی مجموعه انتظامی کشور است.