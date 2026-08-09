مسکو: نخست وزیر ژاپن شجاعت نام بردن از آمریکا در بمباران اتمی را نداشت

جوان آنلاین: ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: سانای تاکایچی، نخست وزیر ژاپن شجاعت گفتن اینکه چه کسی ۸۱ سال پیش بمب اتمی روی کشورش انداخته است را نداشت.
تاکایچی هنگام سخنرانی در مراسمی به مناسبت هشتاد و یکمین سالگرد بمباران اتمی ناگاساکی اشارهای به این نکرد که آمریکا بمب را روی این شهر انداخته است.
زاخارووا در تلگرام نوشت: آیا رهبری فعلی ژاپن معتقد است که بشقاب پرندههای اتمی بر روی هیروشیما و ناگاساکی سقوط کردهاند؟ شیرو سوزوکی، شهردار ناگاساکی شجاعت این را داشت که مستقیماً اعلام کند که بمب توسط یک هواپیمای نظامی آمریکایی پرتاب شده است.
سه روز قبل، کازومی ماتسویی، شهردار هیروشیما و تاکایچی در مراسم یادبود سالگرد بمباران، مستقیماً از آمریکا به عنوان کشوری که حمله هستهای به این شهر را انجام داده بود، نام نبردند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در پیام خود چنین نکرد.