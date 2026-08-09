رگبارو رعد و برق در ۱۵ استان/ هشدار وزش باد برای ۱۳ استان‌

سازمان هواشناسی نسبت به وقوع رگبارو رعد و برق در ۱۵ استان، وزش باد شدید و گرد و خاک در ۱۳ استان‌ و افزایش ارتفاع موج در دریای خزر هشدار داد.

جوان آنلاین: سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ از فعالیت سامانه بارشی خبر داد. براساس این هشدار وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایسنا، حاکمیت این شرایطی جوی یک‌شنبه (۱۸ مرداد) در کهگیلویه و بویراحمد، جنوب چهارمحال و بختیاری، غرب و نیمه جنوبی فارس، ارتفاعات در هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان، مازندران، سمنان، تهران و البرز، دوشنبه (۱۹ مرداد) در کهگیلویه و بویراحمد، غرب و نیمه جنوبی فارس، مازندران، نیمه شمالی آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، ارتفاعات در سمنان، تهران، البرز، هرمزگان و نیمه جنوبی کرمان و سه‌شنبه (۲۰ مرداد) در نیمه شمالی آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، مرکز اردبیل، غرب و نیمه جنوبی فارس، هرمزگان، جنوب کرمان، ارتفاعات در سمنان، مازندران و غرب گلستان پیش‌بینی می‌شود.

وقوع این شرایط جوی چهارشنبه (۲۱ مرداد) در نیمه شمالی آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، مرکز اردبیل، نیمه جنوبی فارس، ارتفاعات در هرمزگان، گیلان، مازندران، غرب گلستان و سمنان و پنج‌شنبه (۲۲ مرداد) در شمال آذربایجان غربی، مرکز اردبیل، خراسان شمالی، ارتفاعات در مازندران، گلستان و سمنان دور از انتظار نیست.

در این وضعیت آب و هوایی احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، احتمال جاری شدن روان‌آب، صاعقه، وزش باد شدید موقتی،احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و لغزندگی جاده‌ها وجود دارد.

سازمان هواشناسی به منظور پیشگیری از آسیب‌های احتمالی خودداری از توقف و اسکان در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در سفرهای برون شهری، احتیاط در فعالیت‌های کوه‌نوردی، احتیاط در فعالیت‌های کشاورزی از جمله خودداری از محلول و سم‌پاشی باغات، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداری‌ها را توصیه می‌کند.

هشدار وزش باد شدید برای ۱۵ استان

سازمان هواشناسی همچنین از افزایش گرادیان فشاری خبر داد. براساس این هشدار، وزش باد شدید در برخی نقاط گردوخاک، کاهش دید افقی و کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

حاکمیت این شرایط جوی، یک‌شنبه (۱۸ مرداد) در سمنان، خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، دوشنبه (۱۹ مرداد) در ایلام، خوزستان، کرمانشاه، کردستان، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد و سیستان و بلوچستان، سه‌شنبه (۲۰ مرداد) ایلام، خوزستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، یزد و سیستان و بلوچستان، چهارشنبه (۲۱ مرداد) در ایلام، سمنان، قم، مرکزی، جنوب تهران، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان و پنج‌شنبه (۲۲ مرداد) در مرکزی، قم، سمنان، یزد، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان و جنوب تهران دور از انتظار نیست.

از مخاطرات این وضعیت جوی می‌توان به احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، احتمال خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی اشاره کرد.

احتیاط در عبور از نواحی کوهستانی، اطمینان از استحکام‌ سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، احتیاط در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد، استفاده از ماسک در نواحی کویری و بیابانی بویژه گروه‌های حساس و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیت‌های عمرانی از توصیه‌های سازمان هواشناسی در این شرایط جوی است.

افزایش امواج دریا در شمال کشور

سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ از افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع امواج دریا خبر داد. براساس این هشدار، افزایش بیشینه سرعت وزش باد در محدوده ۲۰ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا بین ۱ تا ۱.۲ متر در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان گلستان، در دریای خزر از دوشنبه تا چهارشنبه (۱۹ تا ۲۱ مرداد) پیش‌بینی می‌شود.

خطر غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تورهای صیادی و آسیب به قفس‌های پرورش ماهی، اختلال در ترددهای دریایی و تردد قایق‌های صیادی، شناورهای سبک و نیمه سنگین، اختلال در تردد شناورهای مسافربری و تجاری و اختلال در فعالیت های فراساحلی و سکوهای نفتی در این شرایط جوی وجود دارد.

سازمان هواشناسی به منظور پیشگیری از آسیب‌های احتمالی، منع شنا، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی و شیلاتی، احتیاط در تردد شناورهای سبک و نیمه سنگین، اتخاذ محدودیت و تمهیدات لازم جهت فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی و فعالیت‌های سکوهای نفتی و آماده‌باش برای مواجهه با خسارت احتمالی را توصیه می‌کند.

به گزارش ایسنا، هشدار زردرنگ به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.