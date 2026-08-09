مسجدی: ۴۰ درصد شهدای جنگ با بانک ژنتیک شناسایی شدند

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: نزدیک به ۴۰ درصد شهدای جنگ رمضان و ۱۲روزه با استفاده از ظرفیت بانک هویت ژنتیک ایرانیان شناسایی شدند.

جوان آنلاین: نشست خبری عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی با اصحاب رسانه برگزار شد.

به گزارش مهر، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، ضمن تبریک روز خبرنگار، از تلاش‌های اصحاب رسانه در سال‌های اخیر و به‌ویژه در شرایط بحرانی و جنگ تحمیلی تقدیر کرد و گفت: خبرنگاران پایه اصلی اطلاع‌رسانی صحیح به مردم هستند و مأموریت آنها مجموعه‌ای از دانش‌های روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، مخاطب‌شناسی و شناخت دقیق مسائل سیاسی، اجتماعی، دینی و انقلابی است.

وی افزود: خبرنگار باید درک صحیحی از نیازهای مردم داشته باشد و با نگاه تحولی، خلاقانه، منتقدانه و آسیب‌شناسانه، مسائل کشور و جامعه را روایت کند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، روشنگری و آرامش‌بخشی به مردم را از دیگر مأموریت‌های مهم خبرنگاران عنوان کرد و گفت: وقتی خبرنگاران اطلاعات صحیح را در اختیار مردم قرار می‌دهند و از ارزش‌ها و توانمندی‌های کشور سخن می‌گویند، موجب افزایش امید و آرامش جامعه می‌شوند.

مسجدی ارانی ادامه داد: اطلاع‌رسانی صحیح از رویدادهای کشور، از تنگه هرمز تا شهرهای مختلف، می‌تواند مردم را نسبت به دستاوردهای نظام اسلامی، توانمندی‌های کشور و آینده امیدوار کند.

خبرنگاران مرز حق و باطل را روشن می‌کنند

وی با اشاره به جنگ رسانه‌ای دشمن اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های مهم خبرنگاران، شفاف کردن مرز میان حق و باطل است. امروز قدرتمندان عالم با استفاده از امپراتوری‌های رسانه‌ای تلاش می‌کنند جای شهید و جلاد را عوض کنند، اما خبرنگاران می‌توانند با روایت درست، حقیقت را برای مردم روشن کنند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، خبرنگاران را پرچمداران معرفی حقانیت و عزت مردم، مدافعان حقوق ملت و راویان حقیقت‌های یک کشور دانست و افزود: وقتی دوربین و قلم خبرنگار از شهرهای موشکی، دستاوردهای علمی و توانمندی‌های کشور روایت می‌کند، این حقایق به شکل صحیح به ملت منتقل می‌شود.

افسران جنگ نرم و سنگرنشینان جبهه آگاهی

مسجدی آرانی تصریح کرد: فعالیت رسانه‌ای در نهایت می‌تواند موجب اصلاح نگرش، افزایش بصیرت مردم و خنثی‌سازی جنگ رسانه‌ای دشمن شود. خبرنگاران به تعبیری افسران جنگ نرم و سنگرنشینان فرهنگی جبهه آگاهی و دانش هستند.

وی در ادامه با تبریک مجدد روز خبرنگار، ایام رحلت پیامبر اکرم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع) را نیز تسلیت گفت.

خدمت‌رسانی پزشکی قانونی حتی در شرایط جنگ متوقف نشد

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به عملکرد این سازمان در جریان جنگ تحمیلی سال ۱۴۰۴ گفت: همان‌طور که نیروهای نظامی کشور در کنار لانچرها و تجهیزات نظامی برای دفاع از میهن حضور داشتند و جانانه جنگیدند و تعدادی از این عزیزان جان خود را تقدیم کردند، همکاران ما در سازمان پزشکی قانونی نیز در طول این جنگ خدمت‌رسانی به مردم را حتی برای یک ساعت متوقف نکردند.

مسجدی آرانی افزود: پزشکان و کارشناسان سازمان پزشکی قانونی در این ایام با وجود شرایط دشوار و در حالی که برخی مراکز مورد هجمه دشمن قرار گرفتند، به خدمت‌رسانی خود به مردم ادامه دادند.

ارائه بیش از ۲.۷ میلیون نظریه کارشناسی در پزشکی قانونی

عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، با اشاره به سابقه طولانی ارائه خدمات پزشکی قانونی در کشور گفت: این سازمان در سال ۱۴۰۴ در ۴۷۰ مرکز فعال خود، بیش از ۲ میلیون و ۷۴۷ هزار نظریه کارشناسی ارائه کرده که بخش عمده آن مربوط به معاینات پزشکی بوده است.

وی افزود: از مجموع خدمات ارائه‌شده، یک میلیون و ۸۵۴ هزار و ۶۸۰ نظریه کارشناسی در حوزه معاینات صادر شده که بیش از ۸۵ درصد فعالیت‌های سازمان را شامل می‌شود.

بیش از ۷۷۹ هزار آزمایش و کارشناسی تخصصی

مسجدی آرانی ادامه داد: در بخش آزمایشگاهی نیز طی سال گذشته ۷۷۹ هزار و ۲۶۵ مورد آزمایش و کارشناسی انجام شده است. این خدمات طیف متنوعی از پرونده‌ها را از جمله ضرب و جرح، تصادفات، حوادث ناشی از کار، سقط جنین، معاینات اختصاصی زنان و مردان و پرونده‌های روان‌پزشکی دربرمی‌گیرد.

وی با اشاره به فعالیت بخش معاینه اجساد گفت: در سال ۱۴۰۴، برای ۷۸ هزار و ۲۸۴ مورد معاینه اجساد و تعیین علت فوت، نظریه کارشناسی صادر شد که معادل ۳.۶ درصد از مجموع فعالیت‌های سازمان است. همچنین در کمیسیون‌های تخصصی پزشکی، ۳۵ هزار و ۲۹۵ نظریه کارشناسی صادر شده است.

حرکت پزشکی قانونی به سمت مرجعیت علمی

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، تحول علمی را یکی از اولویت‌های اصلی این مجموعه دانست و اظهار کرد: پزشکی قانونی دستگاهی کاملاً علمی و فنی است و استفاده از دانش و فناوری‌های روز برای انجام مأموریت‌های قانونی آن ضرورت دارد.

مسجدی آرانی گفت: هدف ما رسیدن به مرجعیت علمی است؛ به این معنا که سازمان باید همواره در مرزهای دانش حرکت کند تا بتواند در فرآیند اجرای عدالت، دقیق‌ترین و به‌روزترین نظر کارشناسی را ارائه دهد.

وی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در تأمین برخی تجهیزات آزمایشگاهی افزود: با وجود این محدودیت‌ها، در حال حاضر کمبود جدی در آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی نداریم و سازوکارهای لازم برای تأمین تجهیزات مورد نیاز را ایجاد کرده‌ایم.

خدمات پزشکی قانونی در جنگ ۱۲ روزه متوقف نشد

مسجدی آرانی با اشاره به عملکرد سازمان در شرایط جنگی اظهار کرد: در جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه، حتی برای یک ثانیه خدمات پزشکی قانونی در هیچ‌یک از حوزه‌ها متوقف نشد و کارکنان سازمان به وظایف خود ادامه دادند.

وی همچنین از حضور متخصصان پزشکی قانونی در رویدادهای علمی بین‌المللی خبر داد و گفت: همکاران ما در کنگره‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی حضور داشته‌اند و در آخرین نمونه، در کنگره بلغارستان، با وجود شرایط جنگی کشور، ارائه‌های علمی موفقی داشتند که مورد توجه و تحسین سایر کشورها قرار گرفت.

انتشار ۱۱۰ مقاله علمی در سال گذشته

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به فعالیت‌های پژوهشی این سازمان گفت: در سال ۱۴۰۴، ۱۱۰ مقاله علمی، ۱۹ عنوان کتاب و ۶۳ پایان‌نامه از سوی پژوهشگران و کارکنان سازمان منتشر شد که بیانگر ظرفیت علمی و پژوهشی پزشکی قانونی است.

مسجدی آرانی همچنین به حضور پزشکی قانونی در حوادث مهم سال‌های گذشته از جمله سقوط هواپیمای اوکراینی، حادثه هواپیمای ترکیه در کهگیلویه و بویراحمد، شهدای منا، حادثه معدن طبس و جنگ‌های اخیر اشاره کرد و گفت: در برخی از این حوادث، شناسایی قربانیان با بهره‌گیری از ظرفیت بانک ژنتیک انجام شد.

۳۵۱۹ شهید در جنگ رمضان

وی با اعلام آمار شهدای جنگ رمضان گفت: در این جنگ ۳ هزار و ۵۱۹ نفر به شهادت رسیدند که ۳ هزار و ۲ نفر مرد و ۵۱۷ نفر زن بودند.

به گفته مسجدی آرانی، ۲۷۰ نفر از شهدا دانش‌آموز بودند و ۳۸ شهید نیز کمتر از پنج سال سن داشتند. در میان شهدا همچنین یک نوزاد سه‌روزه و یک جنین وجود داشت.

وی اضافه کرد: در هفته‌های اخیر نیز در پی حملات دشمن در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر، شماری از هموطنان به شهادت رسیدند.

افزایش پروفایل‌های بانک ژنتیک به ۲۸۰ هزار مورد

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به سابقه بیش از ۱۵ ساله بانک هویت ژنتیک ایرانیان گفت: این بانک اکنون در پنجمین دوره توسعه خود قرار دارد و با فعالیت ۱۰ قطب آزمایشگاهی، تعداد پروفایل‌های ثبت‌شده آن از ۱۹ هزار مورد به ۲۸۰ هزار پروفایل رسیده است.

مسجدی آرانی افزود: نزدیک به ۴۰ درصد شهدای جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه با استفاده از ظرفیت‌های ژنتیکی شناسایی شدند.

شناسایی اعضای خانواده‌های شهید با فناوری ژنتیک

وی درباره اهمیت استفاده از بانک ژنتیک در جنگ ۱۲ روزه گفت: در مواردی که خانواده‌ها به طور کامل در حملات دشمن به شهادت رسیده بودند و امکان شناسایی از طریق چهره و ظاهر وجود نداشت، متخصصان پزشکی قانونی توانستند با استفاده از روش‌های ژنتیکی، بقایای به‌جامانده را تفکیک و هویت شهدا را مشخص کنند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: علاوه بر تعیین هویت، امکان مشخص کردن رابطه نسبی میان اعضای خانواده‌های شهید نیز فراهم شد که دستاوردی مهم و کم‌نظیر در حوزه پزشکی قانونی به شمار می‌رود.

تعیین تکلیف ۸۰ هزار فرد مشکوک‌التابعه

مسجدی آرانی در بخش دیگری از سخنان خود از همکاری سازمان با وزارت کشور و وزارت رفاه برای تعیین تکلیف افراد مشکوک‌التابعه خبر داد و گفت: تاکنون ۸۰ هزار نفر از سوی وزارت کشور برای بررسی و تعیین تکلیف معرفی شده‌اند و اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام است.

حرکت به سمت تولید داخلی بافت‌های مورد نیاز بیماران

وی همچنین به فعالیت پزشکی قانونی در حوزه فناوری بافت اشاره کرد و گفت: با رعایت ضوابط شرعی و قانونی، برخی بافت‌ها از جمله قرنیه، دریچه قلب و تاندون در سالن‌های تشریح فرآوری می‌شوند.

مسجدی آرانی افزود: با توجه به هزینه بالای واردات این اقلام، همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی برای توسعه این بخش آغاز شده و امیدواریم این همکاری در نهایت به تولید داخلی و خودکفایی در این حوزه منجر شود.

کاهش ارجاع‌های غیرضروری با اجرای طرح پزشک معتمد

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره اجرای طرح پزشک معتمد نیز گفت: با همکاری وزارت بهداشت، ۱۹ شاخص برای تعیین موارد نیازمند ارجاع به پزشکی قانونی مشخص شده است و بر اساس آن، همه موارد فوت لزوماً نیازمند مراجعه به پزشکی قانونی نیستند.

وی افزود: موارد دارای نشانه‌های جنایی یا موارد مشکوک به جنایت به پزشکی قانونی ارجاع می‌شوند و سالانه نزدیک به ۱۰۰ هزار متوفی توسط پزشکان آموزش‌دیده معاینه و در صورت نبود نشانه جنایی، جواز دفن برای آنها صادر می‌شود.

مسجدی آرانی شماره ۴۱۳۱۶۳ را نیز برای دریافت مشاوره و پاسخگویی به پرسش‌های ضروری مردم اعلام کرد.

هشدار پزشکی قانونی درباره پزشک‌نماها و داروهای تقلبی

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در پایان نسبت به افزایش فعالیت پزشک‌نماها و عرضه داروهای جعلی در فضای مجازی هشدار داد و گفت: برخی افراد با سوءاستفاده از فضای مجازی، سلامت مردم را هدف قرار داده‌اند.

وی از رسانه‌ها خواست نسبت به آگاهی‌بخشی در این زمینه اقدام کنند و به مردم توصیه کرد: برای دریافت خدمات پزشکی، به صفحات و افراد ناشناس در شبکه‌های اجتماعی اعتماد نکنند و تنها به پزشکان و مراکز درمانی معتبر و دارای مجوز مراجعه کنند.

عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، با تأکید بر سازوکار قانونی ارائه خدمات این سازمان گفت: تمام ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نظریه کارشناسی که در سال ۱۴۰۴ صادر شده، بر اساس دستور قضایی بوده است.

وی افزود: خدمات پزشکی قانونی صرفاً در مراکز این سازمان ارائه می‌شود و پزشکی قانونی در هیچ بیمارستانی نماینده ندارد. بنابراین در صورت فوت یا وقوع موارد مشکوک در بیمارستان، انتقال جسد به پزشکی قانونی تنها با دستور مقام قضایی انجام خواهد شد.

مسجدی آرانی درباره پرونده‌های سقط جنین اظهار کرد: سال گذشته ۱۰ هزار و ۶۷۶ پرونده سقط درمانی در سازمان تشکیل شد که از میان آنها برای ۸ هزار و ۷۵۲ مورد مجوز صادر شد.

وی توضیح داد: صدور مجوز سقط درمانی در مواردی انجام می‌شود که ادامه بارداری برای مادر یا جنین خطر جدی داشته باشد و این اقدام نیز مشروط به آن است که سن جنین از چهار ماه عبور نکرده باشد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین از ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های سقط درمانی به استان‌ها خبر داد و گفت: هدف از این اقدام، ایجاد رویه‌ای واحد در رسیدگی به این پرونده‌هاست.

درخواست کمک برای تأمین تجهیزات و اقلام مصرفی

مسجدی آرانی با اشاره به مشکلات ناشی از نوسانات ارزی، از مجلس و دولت خواست برای تأمین تجهیزات و اقلام مصرفی مورد نیاز پزشکی قانونی حمایت بیشتری از این سازمان داشته باشند.

وی گفت: تمهیدات لازم برای شرایط بحرانی و جنگی از قبل پیش‌بینی شده و انبارهای سازمان از اقلام مورد نیاز پر است، اما نوسانات نرخ ارز در روند تأمین تجهیزات و مواد مصرفی مشکلاتی ایجاد می‌کند.

افزایش ۳۵ درصدی مرگ‌های ناشی از غرق‌شدگی

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه، گزارشی از عملکرد سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ ارائه کرد و گفت: طی بهار امسال ۴۵۸ هزار و ۵۴۰ نظریه کارشناسی در حوزه معاینات بالینی صادر شد.

وی افزود: در همین مدت ۱۹ هزار و ۸۴۵ مورد معاینه جسد انجام شد که در مقایسه با ۱۹ هزار و ۸۵۷ مورد در مدت مشابه سال گذشته، تغییر محسوسی نداشته است.

مسجدی آرانی ادامه داد: تعداد مصدومان ناشی از تصادفات در سه ماهه نخست امسال به ۴۹ هزار و ۶۷۷ نفر رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۲ درصد افزایش داشته است.

غرق‌شدگی ۳۱۱ نفر را در بهار امسال به کام مرگ برد

وی با ابراز نگرانی از افزایش موارد غرق‌شدگی گفت: در سه ماهه نخست امسال ۳۱۱ نفر بر اثر غرق‌شدگی جان خود را از دست دادند؛ این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۳۰ نفر بود و رشد ۳۵.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی از مردم خواست برای شنا و تفریح آبی، تنها از مکان‌های ایمن و تعیین‌شده استفاده کنند.

کاهش ۲.۷ درصدی پرونده‌های سقط درمانی

مسجدی آرانی درباره آمار سقط درمانی در بهار امسال نیز گفت: در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۲ هزار و ۶۷۶ پرونده سقط درمانی در پزشکی قانونی تشکیل شد که نسبت به ۲ هزار و ۷۵۱ پرونده در مدت مشابه سال گذشته، ۲.۷ درصد کاهش داشته است.

وی همچنین از بررسی نزدیک به ۶ هزار پرونده در کمیسیون‌های پزشکی خبر داد و گفت: طی این مدت ۲۱۸ نفر نیز بر اثر مسمومیت با گاز منواکسیدکربن جان باختند که نسبت به ۱۸۱ فوتی سال گذشته، افزایش ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.

برداشت بافت از متوفیان تنها با رضایت خانواده

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره فرآیند برداشت بافت از متوفیان گفت: از سال ۱۳۹۹ تاکنون هیچ عضوی بدون رضایت بستگان درجه یک از متوفی برداشت نمی‌شود.

وی افزود: روان‌شناسان سازمان با خانواده متوفی گفت‌وگو می‌کنند و پس از دریافت رضایت، فرآیند برداشت بافت انجام می‌شود.

تصادفات تنها استثنای مراجعه بدون دستور قضایی

مسجدی آرانی با اشاره به ضرورت وجود دستور قضایی برای دریافت خدمات پزشکی قانونی گفت: به جز مصدومان حوادث رانندگی که بر اساس قانون برنامه هفتم نیازی به تشکیل پرونده قضایی ندارند، سایر مراجعان باید با دستور قضایی به پزشکی قانونی مراجعه کنند.

وی افزود: در مورد مصدومان تصادفات نیز با هماهنگی انجام‌شده میان پزشکی قانونی، فراجا و شرکت‌های بیمه، روند رسیدگی بدون تشکیل پرونده قضایی دنبال می‌شود.

۴۷۰ مرکز فعال و نیاز ۱۵۰ شهرستان به مرکز پزشکی قانونی

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به وضعیت مراکز این سازمان در سراسر کشور گفت: در حال حاضر ۴۷۰ مرکز پزشکی قانونی در کشور فعال است، اما ۱۵۰ شهرستان همچنان به ایجاد مرکز پزشکی قانونی نیاز دارند.

مسجدی آرانی ابراز امیدواری کرد با حمایت دولت، روند توسعه مراکز پزشکی قانونی در شهرستان‌های فاقد مرکز سرعت بگیرد.

مسجدی: خبرنگاران با اطلاع‌رسانی صحیح به جامعه امید و شجاعت می‌دهند

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از خبرنگاران، اطلاع‌رسانی صحیح را یکی از مهم‌ترین وظایف رسانه‌ها دانست و گفت: خبرنگاری نیازمند شناخت جامعه، مخاطب و مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است و خبرنگار باید بتواند نیازهای جامعه را به‌درستی تشخیص دهد.

وی افزود: رسانه‌ها علاوه بر انتقال اخبار، در ایجاد امید، نشاط و شجاعت در جامعه نقش دارند و اطلاع‌رسانی دقیق آنها در شرایط بحرانی می‌تواند مردم را نسبت به آینده و توانمندی‌های کشور امیدوار و آرام کند.

رسانه‌ها در خط مقدم مقابله با جنگ روانی دشمن

مسجدی آرانی با اشاره به نقش رسانه‌ها در تحولات سال گذشته گفت: خبرنگاران با اطلاع‌رسانی و روایت صحیح وقایع، در تقویت روحیه مردم و حضور آنها در صحنه دفاع از کشور نقش داشتند.

وی ادامه داد: یکی از وظایف مهم خبرنگاران، روشنگری و مقابله با روایت‌های نادرست است. امروز امپراتوری‌های رسانه‌ای تلاش می‌کنند جای حق و باطل را تغییر دهند، اما رسانه‌های متعهد می‌توانند با روایت دقیق واقعیت‌ها، مرز میان حق و باطل را برای افکار عمومی روشن کنند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشورگفت: خبرنگاران با روایت دستاوردهای علمی و توانمندی‌های کشور، به افزایش بصیرت عمومی کمک می‌کنند و در میدان خنثی‌سازی جنگ رسانه‌ای دشمن، نقش مهمی بر عهده دارند.