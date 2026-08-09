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تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۴
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اعمال قانون بیش از ۵۴۵هزار تخلف حادثه ساز در پایتخت از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون

اعمال قانون رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون بیش از ۵۴۵ هزار فقره تخلف حادثه‌ساز در معابر پایتخت اعمال قانون شده است؛ تخلفاتی که به گفته وی، هرکدام می‌توانند زمینه‌ساز وقوع تصادفات شدید و خسارت‌بار باشند.

جوان آنلاین: سردار سید ابوالفضل موسوی پور روز یکشنبه اظهار کرد: در این مدت، بیش از ۳۶ هزار فقره تخلف عبور از چراغ قرمز ثبت شده که یکی از مهم‌ترین عوامل بروز تصادفات منجر به جرح و فوت است.
همچنین بیش از ۱۸۰ هزار فقره تخلف ورود ممنوع در سطح معابر پایتخت اعمال قانون شده که علاوه بر ایجاد اختلال در جریان ترافیک، احتمال برخوردهای رو در رو را افزایش می‌دهد.

به گزارش ایرنا، وی افزود: در حوزه رفتارهای پرخطر، بیش از ۴۱ هزار فقره تخلف حرکت مارپیچ ثبت شده که تهدیدی جدی برای امنیت سایر رانندگان است.

همچنین مأموران پلیس راهور تهران بزرگ بیش از ۷ هزار فقره تخلف حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها را اعمال قانون کرده‌اند، اقدامی که می‌تواند در کسری از ثانیه به حادثه‌ای شدید منجر شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به تخلفات سرعت گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۶ هزار فقره تخلف تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت ثبت شده که یکی از اصلی‌ترین عوامل تصادفات شدید و واژگونی‌هاست.


سردار موسوی‌پور نمرات منفی هر یک از تخلفات حادثه ساز را برای خودروهای شخصی و عمومی به شرح زیر اعلام کرد: سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه: شخصی ۵ نمره / عمومی ۱۰ نمره،
عبور از چراغ قرمز: شخصی ۵ نمره / عمومی ۱۰ نمره، حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها: شخصی ۵ نمره / عمومی ۷ نمره، ورود ممنوع: شخصی ۴ نمره / عمومی ۶ نمره، حرکت مارپیچ : شخصی ۳ نمره / عمومی ۵ نمره، تجاوز بیش از ۵۰ کیلومتر از سرعت مجاز: شخصی ۱۰ نمره / عمومی ۱۵ نمره می باشد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در تشریح روند قانونی اعمال نمرات منفی اظهار داشت: در گام نخست، به محض آنکه مجموع نمرات منفی یک راننده به ۳۰ نمره برسد، گواهینامه وی به مدت سه ماه ضبط می‌شود. در گام دوم، اگر مجدداً ۲۵ نمره منفی دیگر برای او ثبت شود، ضبط گواهینامه به شش ماه افزایش می‌یابد و در گام سوم، با احتساب ۲۰ نمره منفی جدید، گواهینامه به طور کامل باطل خواهد گردید.

وی در ادامه افزود: رانندگانی که گواهینامه شان باطل شده است، پس از یک سال و گذراندن دوره های آموزشی و پرداخت هزینه‌های مربوطه، اجازه خواهند یافت که بار دیگر برای دریافت گواهینامه اقدام نمایند.

سردار موسوی‌پور تأکید کرد: برخورد با تخلفات حادثه‌ساز اولویت اصلی پلیس راهور تهران بزرگ در سال ۱۴۰۵ است. هدف پلیس صرفاً اعمال قانون نیست؛ بلکه تلاش می‌کنیم با افزایش حضور میدانی، کنترل هوشمند معابر و فرهنگ‌سازی، رفتارهای پرخطر رانندگی را کاهش دهیم تا شاهد کاهش محسوس تصادفات در پایتخت باشیم.

پلیس راهور تهران بزرگ از رانندگان خواست با رعایت قوانین، پرهیز از رفتارهای پرخطر و توجه به هشدارهای پلیسی، نقش مؤثری در کاهش تصادفات و حفظ جان خود و دیگر شهروندان داشته باشند. رعایت سرعت مجاز، توقف پشت چراغ قرمز، پرهیز از حرکت مارپیچ و توجه به تابلوهای ورود ممنوع از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کند.

برچسب ها: پلیس راهور ، تخلفات رانندگی ، اعمال قانون
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