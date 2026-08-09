جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: امروز (یکشنبه، ۱۸ مرداد) در ارتفاعات آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و البرز مرکزی، افزایش ابر، رگبار باران و رعدوبرق پیشبینی میشود.
به گزارش مهر، وی افزود: فردا (دوشنبه، ۱۹ مرداد) نیز در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و ارتفاعات البرز مرکزی، افزایش ابر، رگبار باران و رعدوبرق رخ خواهد داد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: این شرایط جوی روز سهشنبه (۲۰ مرداد) در شمالغرب و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و روز چهارشنبه (۲۱ مرداد) در شمالغرب، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و شمالشرق مورد انتظار است.
وی ادامه داد: طی دو روز آینده در ساعات بعدازظهر در برخی مناطق زاگرس مرکزی و جنوبی نیز افزایش ابر و رگبار پراکنده باران دور از انتظار نخواهد بود.
ضیائیان با اشاره به پیشبینی وزش باد شدید در بخشهایی از کشور گفت: طی پنج روز آینده در برخی ساعات، وزش باد شدید موقت، گاهی گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در برخی نقاط شمالشرق، شرق، جنوبشرق، غرب، جنوبغرب، جنوب، برخی مناطق مرکزی و دامنههای جنوبی البرز مرکزی پیشبینی میشود.
هشدار زرد هواشناسی تهران؛ تندباد، گردوخاک و رگبار در راه است
وی درباره وضعیت جوی تهران نیز اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۱۸ مرداد) کمی ابری تا قسمتی ابری خواهد بود و وزش باد و در بعضی ساعات افزایش باد پیشبینی میشود. بیشینه دمای تهران ۳۴ درجه و کمینه دما ۲۶ درجه سانتیگراد خواهد بود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تاکید کرد: برپایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و در بعضی ساعات افزایش باد و افزایش ابر رخ خواهد داد.
وی ادامه داد: در مناطق جنوبی و غربی و تاحدی در مناطق مرکزی استان تهران، افزایش وزش باد و گاهی وزش باد شدید مورد انتظار است و در مناطق جنوبی نیز وزش باد همراه با گردوخاک پیشبینی میشود.
ضیائیان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی نسبت به افزایش وزش باد، بیان کرد: براساس این هشدار، از بعدازظهر دوشنبه تا چهارشنبه (۲۱ مرداد)، در نوار مرزی جنوبی، غربی و ارتفاعات بالادست، در بعضی ساعات وزش باد شدید تا خیلی شدید پیشبینی میشود.
این مقام مسئول سازمان هواشتناسی تصریح کرد: در مناطق جنوبی، غربی و ارتفاعات تهران نیز در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ خواهد داد.
وی درباره شرایط جوی ارتفاعات تهران نیز گفت: تا اواخر وقت امروز در ارتفاعات، در بعضی ساعات مه، بارش باران، گاهی وزش باد شدید موقتی و رگبار و رعدوبرق پیشبینی میشود؛ همچنین در ارتفاعات بالادست و قلههای تهران نیز مهآلودگی در بعضی ساعات، بارش باران، گاهی وزش باد شدید تا خیلی شدید موقتی و رعدوبرق، احتمال بارش تگرگ و صاعقه مورد انتظار است.
ضیائیان یادآور شد: وقوع این شرایط جوی در دامنه و ارتفاعات شمالی استان تهران، بهویژه شمال میگون، شمیرانات و لواسان، پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: تا روز دوشنبه (۲۰ مرداد) روند افزایش دما در سطح استان تهران مورد انتظار است.