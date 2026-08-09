سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ضمن اشاره به پیش‌بینی کاهش جمعیت دانش آموزان در سال‌های آتی، گفت: در مجموع ۱۲۵ هزار و ۴۷۲ مدرسه در کشور فعال است که ۸۳ درصد آنها دولتی و ۱۷ درصد غیردولتی هستند.

جوان آنلاین: علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، در نشست خبری حضور پیدا کرد و با اشاره به آمار مدارس کشور، گفت: در حال حاضر در مجموع ۱۲۵ هزار و ۲۷۲ مدرسه در کشور داریم که از این تعداد، ۱۲۱ هزار و ۱۱۴ مدرسه عادی دولتی و غیردولتی و چهار هزار و ۱۳۱ مدرسه مربوط به دانش‌آموزان و کودکان با نیازهای ویژه و استثنایی است.

وی افزود: کودکان استثنایی شامل گروه‌های مختلفی از جمله دانش‌آموزان نابینا، ناشنوا، دارای محدودیت‌های حرکتی و دانش‌آموزان با مسائل ذهنی هستند که باید متناسب با شرایط و نیازهای آنان، آموزش‌های خاص ارائه شود. این کودکان از آموزش محروم نیستند و بعضاً استعدادهای بسیار ویژه‌ای نیز دارند؛ بنابراین آموزش و پرورش وظیفه دارد آموزش متناسب با نیازهای آنان را فراهم کند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: این اطلاعات مربوط به سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ است و آمار دقیق‌تر مربوط به سال تحصیلی جدید و مدارس جدیدی که ساخته و به مجموعه آموزش و پرورش اضافه می‌شوند، از اول مهرماه به بعد اعلام خواهد شد.

فرهادی گفت: از مجموع مدارس کشور، ۸۳ درصد دولتی و ۱۷ درصد غیردولتی هستند و تعداد مدارس غیردولتی نیز ۲۱ هزار و ۱۹۴ مدرسه است.

وی با اشاره به توزیع مدارس بر اساس دوره تحصیلی اظهار کرد: مجموع مدارس مقطع ابتدایی کشور ۷۰ هزار و ۵۱۰ مدرسه است. در این آمار، پیش‌دبستانی به عنوان مدرسه محاسبه نشده است؛ چراکه پیش‌دبستانی جزو نظام رسمی و اجباری آموزش نیست و اگر دانش‌آموزی دوره پیش‌دبستانی را طی نکرده باشد، آموزش و پرورش الزامی برای ثبت‌نام او در این دوره ندارد، هرچند تلاش می‌کنیم پوشش دوره پیش‌دبستانی هرچه بیشتر به ۱۰۰ درصد نزدیک شود.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افزود: در مقطع متوسطه اول ۲۸ هزار و ۱۱۸ مدرسه و در مقطع متوسطه دوم نیز ۱۱ هزار و ۹۵۴ مدرسه داریم.

وی با بیان اینکه این توزیع مدارس در سال‌های آینده ثابت نخواهد ماند، گفت: متأسفانه توزیع نرمال جمعیت در میان دوره‌های تحصیلی نداریم. در حال حاضر بیشترین جمعیت دانش‌آموزی در مقطع ابتدایی قرار دارد و در دو تا سه سال آینده این جمعیت به مقاطع متوسطه منتقل می‌شود.

فرهادی ادامه داد: در آینده شاهد خواهیم بود که به دلیل نبود توزیع نرمال جمعیتی، مجبور شویم برخی مدارس متوسطه دوم را تغییر کاربری دهیم یا برخی مدارس متوسطه اول را به مقاطع دیگر اختصاص دهیم. در حال حاضر بیش از ۹ میلیون دانش‌آموز در مقطع ابتدایی تحصیل می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت مدارس فنی و حرفه‌ای و کاردانش اظهار کرد: مدارس فنی و حرفه‌ای و کاردانش از جمله مهم‌ترین محرک‌های اقتصاد و اشتغال کشور هستند. بنده نیز به عنوان کسی که توفیق داشتم در گذشته به عنوان هنرآموز در هنرستان خدمت کنم، معتقدم دانش‌آموزان این مدارس با کسب مهارت، آمادگی بیشتری برای ورود به بازار کار پیدا می‌کنند و تقریباً فارغ‌التحصیل بیکار در مقطع هنرستان نداریم.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: در شاخه فنی و حرفه‌ای پنج هزار و ۸۲۹ مدرسه و در شاخه کاردانش چهار هزار و ۷۳۰ مدرسه داریم که در مجموع تعداد مدارس این دو شاخه به ۱۰ هزار و ۵۵۹ مدرسه می‌رسد.

فرهادی افزود: با احتساب چهار هزار و ۱۳۱ مدرسه استثنایی، مجموع مدارس کشور به ۱۲۵ هزار و ۴۷۲ مدرسه می‌رسد.

وی در ادامه با اشاره به توزیع مدارس در مناطق روستایی و شهری اظهار کرد: از میان مدارس دولتی، ۵۹ درصد مدارس در مناطق روستایی قرار دارند. البته این نسبت در تعداد دانش‌آموزان به همین شکل نیست؛ چراکه مدارس روستایی معمولاً جمعیت دانش‌آموزی کمتری دارند و تراکم دانش‌آموز در آنها پایین‌تر است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: در مجموع ۵۸ هزار و ۷۳۸ مدرسه در روستاها و ۴۱ هزار و ۴۱۲ مدرسه در شهرها قرار دارند؛ بنابراین ۵۹ درصد مدارس در روستاها و ۴۱ درصد در شهرها واقع شده‌اند.

وی همچنین با اشاره به جنسیت دانش‌آموزان و نوع مدارس افزود: حدود ۳۱ درصد مدارس کشور پسرانه و حدود ۳۱.۱ درصد مدارس دخترانه هستند و حدود ۳۸ درصد مدارس نیز به صورت مختلط فعالیت می‌کنند.

فرهادی ادامه داد: مدارس مختلط عمدتاً در مناطق محروم و روستایی قرار دارند و بیشتر آنها مدارس ابتدایی هستند. در برخی مناطق اگر مدرسه به صورت مختلط تشکیل نشود، به دلیل پایین بودن تعداد دانش‌آموزان، اساساً امکان تشکیل مدرسه وجود نخواهد داشت؛ بنابراین برای این مدارس شرایط خاصی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به تعداد کلاس‌های درس کشور اظهار کرد: در مجموع مدارس دولتی و غیردولتی، تقریباً ۶۸۷ هزار کلاس درس در کشور فعال است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افزود: از مجموع کلاس‌های درس کشور، ۷۹ درصد کلاس‌ها دولتی و ۲۱ درصد غیردولتی هستند. بنابراین نسبت مدارس دولتی و غیردولتی با نسبت کلاس‌های دولتی و غیردولتی یکسان نیست؛ به این معنا که در تعداد مدارس، ۸۳ درصد مدارس دولتی و ۱۷ درصد غیردولتی هستند، اما در تعداد کلاس‌های درس، سهم کلاس‌های دولتی ۷۹ درصد و کلاس‌های غیردولتی ۲۱ درصد است.

فرهادی با تشریح توزیع کلاس‌های درس در مقاطع مختلف تحصیلی گفت: بیشترین تعداد کلاس‌های درس در مقطع ابتدایی قرار دارد و در این مقطع ۳۸۸ هزار و ۵۷ کلاس درس داریم.

وی افزود: در مقطع متوسطه اول نیز ۱۵۲ هزار و ۷۸۲ کلاس درس داریم و تعداد کلاس‌های مقطع متوسطه نظری ۸۲ هزار و ۲۷۹ کلاس است. همچنین ۳۶ هزار و ۶۷۳ کلاس درس در شاخه فنی و حرفه‌ای و ۲۷ هزار و ۴۶ کلاس درس نیز در شاخه کاردانش فعال است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: مجموع کلاس‌های دولتی کشور ۵۴۵ هزار و ۴۴۸ کلاس است و مابقی کلاس‌ها در مدارس غیردولتی قرار دارند.

وی درباره توزیع کلاس‌های درس دولتی در مناطق شهری و روستایی نیز اظهار کرد: از مجموع کلاس‌های دولتی، ۱۹۰ هزار و ۳۴۱ کلاس در روستاها و سه میلیون و پانصد هزار و ۱۰۷ کلاس در شهرها قرار دارند.

فرهادی ادامه داد: بنابراین در تعداد مدارس، سهم روستاها بیشتر است، اما در تعداد کلاس‌های درس، سهم شهرها بیشتر است. دلیل این موضوع آن است که در شهرها مدارس با مقیاس بزرگ‌تری داریم.

وی با تأکید بر اهمیت مدارس بزرگ‌تر و دارای ظرفیت‌های آموزشی و تربیتی بیشتر گفت: هرچه مدارس بزرگ‌تر باشند، شرایط برای ارائه خدمات کیفی آموزشی و تربیتی نیز بهتر فراهم می‌شود؛ چراکه یک مدرسه بزرگ می‌تواند از ظرفیت‌های مختلفی مانند مربی پرورشی، مربی تربیت بدنی، مشاور، مشاور سلامت، معاون اجرایی، مسئول فناوری و کتابخانه برخوردار باشد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افزود: هرچه بتوانیم در شهرها مدارس کوچک را به سمت مدارس بزرگ‌تر و دارای ظرفیت‌های بیشتر سوق دهیم، به نفع کیفیت آموزشی است.

فرهادی با اشاره به مدرسه‌ای که در محل سخنان خود حضور داشت، گفت: در همین مکانی که اکنون حضور داریم، لازم می‌دانم از امیر مهدوی و مجموعه محترم ارتش جمهوری اسلامی ایران تشکر کنم. این مدرسه به همت ارتش جمهوری اسلامی ایران ساخته شده و تقریباً دو مدرسه با ۲۰ کلاس درس احداث و برای استفاده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است.

وی افزود: این مدارس از مدارس باکیفیت هستند و ان‌شاءالله به‌زودی افتتاح خواهند شد. از همه همکاران و کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز تشکر می‌کنم و امیدوارم خداوند به همه آنها سلامتی عطا کند.

بازگشت جمعیت دانش‌آموزی به سطح سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۳۲

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با تشریح آخرین آمار جمعیت دانش‌آموزی، کلاس‌های چندپایه، تراکم کلاس‌ها و نیروی انسانی این وزارتخانه گفت: در حال حاضر حدود ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز در کشور تحصیل می‌کنند، اما پیش‌بینی می‌شود جمعیت دانش‌آموزی کشور در سال ۱۴۳۲ به حدود ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کاهش یابد؛ موضوعی که زنگ خطر جدی در حوزه جمعیت محسوب می‌شود.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به وضعیت کلاس‌های چندپایه در مناطق روستایی و عشایری اظهار کرد: در مناطق روستایی و عشایری کشور ناچار هستیم در برخی مدارس، دانش‌آموزان پایه‌های مختلف را در یک کلاس تجمیع کنیم. در دوره ابتدایی، ۴۸ هزار و ۸۰۱ کلاس چندپایه داریم که عدد قابل توجهی است.

وی افزود: در متوسطه اول نیز در برخی مناطق، به دلیل ضرورت جلوگیری از بازماندگی از تحصیل دانش‌آموزان، ناچار به تشکیل کلاس‌های چندپایه هستیم. در برخی مناطق، اولیا حاضر نیستند فرزند خود را به مدارس شبانه‌روزی بفرستند و از سوی دیگر تعداد دانش‌آموزان به اندازه‌ای نیست که بتوان یک مدرسه متوسطه اول دخترانه یا پسرانه مستقل تشکیل داد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: به همین دلیل، در برخی مناطق ممکن است یک کلاس پایه هفتم با حضور دختران و پسران تشکیل شود و تعداد دانش‌آموزان این کلاس نیز بسیار محدود، برای مثال هفت نفر، باشد. هدف از این اقدام، جلوگیری از بازماندگی دانش‌آموزان از تحصیل است؛ چراکه در بسیاری از این مناطق، خانواده‌ها حاضر نیستند فرزندان خود را برای ادامه تحصیل به مدارس شبانه‌روزی بفرستند.

وی با اشاره به تعداد کلاس‌های چندپایه در دوره متوسطه اول گفت: در متوسطه اول نیز یک‌هزار و ۴۸۹ کلاس چندپایه داریم.

تحصیل ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز در کشور

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره جمعیت دانش‌آموزی کشور نیز اظهار کرد: در مجموع، تعداد دانش‌آموزان دولتی، غیردولتی و استثنایی کشور حدود ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است و دانش‌آموزان بزرگسال در این آمار محاسبه نشده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، حدود ۹ میلیون و ۳۷۸ هزار دانش‌آموز در دوره ابتدایی تحصیل می‌کنند، ۳ میلیون و ۹۴۸ هزار و ۱۵۲ دانش‌آموز در دوره متوسطه اول، یک میلیون و ۷۱۱ هزار و ۵۲۷ دانش‌آموز در متوسطه دوم نظری، ۸۷۳ هزار دانش‌آموز در شاخه فنی و حرفه‌ای و ۵۵۵ هزار دانش‌آموز نیز در شاخه کاردانش تحصیل می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش گفت: هرچه ترکیب دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم به سمت فنی و حرفه‌ای و کاردانش حرکت کند، به اهداف قانون برنامه هفتم نزدیک‌تر می‌شویم. بر اساس این قانون، باید ۵۰ درصد دانش‌آموزان متوسطه دوم در بخش فنی و حرفه‌ای و کاردانش تحصیل کنند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: برخی استان‌های کشور حتی از این عدد عبور کرده‌اند و بیش از ۵۰ درصد دانش‌آموزان متوسطه دوم آنها در شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش تحصیل می‌کنند که عدد بسیار خوبی است.

تعداد دانش‌آموزان دختر حدود ۱۰ هزار نفر بیشتر از پسران است

وی درباره ترکیب جنسیتی جمعیت دانش‌آموزی کشور نیز گفت: تعداد دانش‌آموزان دختر حدود ۱۰ هزار نفر بیشتر از تعداد دانش‌آموزان پسر است؛ یعنی در مجموع حدود ۱۰ هزار دانش‌آموز دختر بیشتر از دانش‌آموزان پسر داریم.

وی افزود: در اغلب جوامع تعداد دختران بیشتر است، اما موضوع مهم این است که چه تعداد از آنان امکان تحصیل دارند و شرایط تحصیل دختران چگونه فراهم می‌شود. در کشور ما نیز تحصیل دختران همواره مورد توجه نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است و باید امکان دسترسی آنان به آموزش به شکل مناسب فراهم شود.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به وضعیت فضای آموزشی کشور اظهار کرد: در سال ۱۳۹۲ تعداد دانش‌آموزان کشور حدود ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بود، در حالی که امروز این تعداد به حدود ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده است؛ یعنی حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز به جمعیت دانش‌آموزی کشور اضافه شده است.

وی ادامه داد: طبیعتاً متناسب با افزایش تعداد دانش‌آموزان باید فضای آموزشی نیز توسعه پیدا می‌کرد، اما ساخت فضای آموزشی متناسب با رشد جمعیت دانش‌آموزی نبوده است.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی‌های جمعیتی، آینده متفاوتی را نشان می‌دهد، گفت: یک خبر بد این است که در سال ۱۴۳۲ جمعیت دانش‌آموزی کشور دوباره به حدود سال ۱۳۹۲ بازمی‌گردد و حدود ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز خواهد شد؛ یعنی قریب به ۴ میلیون دانش‌آموز کاهش خواهیم داشت.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: این موضوع از نظر وضعیت جمعیتی کشور خبر خوبی نیست و سیاست‌گذاران حوزه جمعیت باید برای آن فکر ویژه و یک اقدام خاص داشته باشند.

وی افزود: اینکه جمعیت دانش‌آموزی کشور طی کمتر از هفت سال حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر کاهش پیدا کند، زنگ خطر بسیار مهمی است و باید سیاست‌گذاران حوزه جمعیت روی این مسئله تمرکز کنند؛ چراکه در آینده، جمعیت با موضوعاتی همچون امنیت، قدرت اقتصادی و سایر مسائل اساسی کشور ارتباط مستقیم دارد.

کاهش تراکم کلاس‌ها از ۲۵.۵ به ۲۴.۹۸ دانش‌آموز

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره میانگین تراکم دانش‌آموزی در کلاس‌های درس گفت: در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، میانگین تراکم کلاس‌ها که شامل مناطق روستایی، شهری و سایر مناطق است، ۲۵.۵ دانش‌آموز در هر کلاس بود.

وی افزود: این عدد در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به ۲۴.۹۸ دانش‌آموز کاهش پیدا کرده است.

وی درباره دلایل کاهش میانگین تراکم کلاس‌ها اظهار کرد: این کاهش دو دلیل دارد؛ یکی کاهش تعداد دانش‌آموزان و دیگری افزایش فضای آموزشی. در برخی مناطق، مدرسه ساخته شده و به فضای آموزشی اضافه شده است؛ مانند همین مدرسه‌ای که امسال حدود ۴۰ کلاس به فضای آموزشی این منطقه اضافه می‌کند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اگر کاهش تراکم کلاس‌ها به معنای افزایش سرانه فضای آموزشی باشد، خبر خوبی است، اما اگر کاهش تراکم ناشی از کاهش جمعیت دانش‌آموزی باشد، خبر خوبی نیست.

وی در ادامه درباره تعداد کارکنان آموزش و پرورش گفت: حدود ۵۷ درصد کارکنان خانواده وزارتخانه را تشکیل می‌دهند و در حال حاضر حدود یک میلیون و ۷۵ هزار نفر حقوق‌بگیر در آموزش و پرورش داریم.

وی افزود: این آمار شامل معلمان رسمی، پیمانی، آزمایشی، قرارداد کار معین، حق‌التدریس آزاد و دانشجومعلمان متعهد خدمت است. همچنین حدود ۵۰ هزار نفر از کارکنان نیز در قالب نیروهای مختلف غیررسمی فعالیت دارند.

استمرار خدمت ۳۲ هزار معلم در مهر ۱۴۰۴

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به استمرار خدمت معلمان بازنشسته اظهار کرد: سال گذشته برای دومین سال پیاپی از همکاران و معلمان عزیز درخواست کردیم در صورت امکان بازنشستگی خود را به تعویق بیندازند تا آموزش و پرورش در دوره اوج جمعیت دانش‌آموزی با کمبود نیروی انسانی مواجه نشود.

وی افزود: معلمان به‌صورت ایثارگرانه این درخواست را پذیرفتند و در مهر ۱۴۰۴ حدود ۳۲ هزار نفر استمرار خدمت داشتند.

وی ادامه داد: اگرچه اقداماتی که برای قدردانی از لطف و بزرگواری این عزیزان انجام دادیم پاسخ کامل به زحمات آنان نبود، اما یک ماه پاداش و حقوق اسفندماه به آنان پرداخت شد. این پرداخت در سال گذشته نیز در موعد مقرر انجام شد و امسال نیز دو ماه پس از عید پرداخت صورت گرفت.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به سابقه این اقدام گفت: این موضوع از نخستین اقدامات آموزش و پرورش در این زمینه بوده و سابقه نداشته است. معلمان با تجربه و پیشکسوت می‌توانند درباره ارزش این تجربه و همراهی شهادت دهند.

مدارس در مهرماه حضوری است

وی با اشاره به برخی اخبار منتشرشده درباره احتمال غیرحضوری شدن مدارس اظهار کرد: تلاش می‌کنیم امسال نیز آغاز سال تحصیلی به‌صورت حضوری باشد. البته شایعاتی در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح شده بود که مدارس قرار است غیرحضوری شوند، اما من در رسانه رسمی چنین مطلبی را به نقل از یک مقام رسمی ندیدم.

وی افزود: در مورد سخنان آقای دکتر عباسی نیز منظور ایشان دانشگاه‌ها و ورودی‌های جدید دانشگاه‌ها بود که این موضوع نیز با ایشان مطرح و روشن شد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: مدارس در مهرماه، مانند سال‌های گذشته، حضوری خواهند بود و همه دانش‌آموزان در کلاس‌های درس حاضر خواهند شد.

وی ادامه داد: ان‌شاءالله با ثبات و امنیت کشور و به لطف خداوند متعال، مدد الهی و همت نیروهای مسلح، مدرسه را به هیچ‌وجه شایسته نمی‌دانیم که تعطیل کنیم و آموزش را به فضای مجازی ببریم؛ چراکه آموزش مجازی آسیب‌هایی دارد که نمی‌توان همه آنها را احصا کرد.

وی تصریح کرد: سال تحصیلی ان‌شاءالله بدون کسری معلم و بدون هیچ‌گونه مشکلی در زمان مقرر آغاز خواهد شد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود درباره تدریس معلمان بازنشسته گفت: در بحث امتحانات نهایی نیز نکاتی وجود دارد. ما تلاش می‌کنیم از ظرفیت معلمان به شکل استاندارد استفاده کنیم و اولویت اصلی ما تأمین کلاس درس است.

وی افزود: از ظرفیت اضافه‌تدریس معلمان شاغل و بازنشسته نیز استفاده می‌کنیم تا معلمان شاغل و بازنشسته در صورت تمایل بتوانند اضافه‌تدریس داشته باشند.

وی ادامه داد: معلمان بازنشسته آموزش و پرورش عموماً جوان هستند و بسیاری از آنها در سنین حدود ۴۶ تا ۵۲ سالگی قرار دارند؛ بنابراین معلم جوان، پرانرژی و در عین حال باتجربه هستند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: اگر گفته می‌شود معلمان بازنشسته سرحال هستند، باید گفت بسیاری از آنها حتی از ما هم سرحال‌تر هستند. آنها ۳۰ سال تجربه اندوخته‌اند و از این جهت، گران‌قیمت‌ترین معلمان ما محسوب می‌شوند.

حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار دانش‌آموز در آزمون‌های نهایی شرکت کردند

وی درباره آمار آزمون‌های نهایی اظهار کرد: در آزمون‌های نهایی، یک میلیون و ۷۹۸ هزار و ۱۷۸ دانش‌آموز شرکت کردند.

وی افزود: از این تعداد، یک میلیون و ۵۴۳ هزار و ۹۲۸ نفر دانش‌آموز پایه‌های یازدهم و دوازدهم بودند و ۲۵۵ هزار و ۱۵۰ نفر نیز با هدف بهبود وضعیت نمرات خود و تأثیر آن در کنکور در آزمون‌ها شرکت کردند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: ۵۴۲ دانش‌آموز نیز از خارج از کشور در آزمون‌های نهایی شرکت کردند.

۱۸۱ طراح سؤال در قرنطینه آزمون‌های نهایی بودند

وی با اشاره به روند طراحی سؤالات امتحانات نهایی گفت: برای طراحی سؤالات، ۱۸۱ نفر از طراحان سؤال در قرنطینه حضور داشتند و تا زمان برگزاری آزمون، در قرنطینه باقی ماندند.

وی افزود: این ۱۸۱ نفر از معلمان برجسته و توانمند وزارت آموزش و پرورش بودند. از میان آنها ۵۰ نفر مدرک دکترا، ۱۱۹ نفر مدرک کارشناسی ارشد و ۵۰ نفر نیز مدرک کارشناسی داشتند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به سابقه کاری طراحان سؤالات گفت: میانگین سابقه فعالیت طراحان سؤال ۲۲ سال بود که نشان می‌دهد در طراحی سؤالات امتحانات نهایی از ظرفیت معلمان باتجربه و متخصص استفاده شده است.