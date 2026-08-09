جوان آنلاین: سردار سعید منتظرالمهدی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر تداوم اقدامات پلیس در حوزههای مختلف، از جمله رسیدگی به پروندههای مهم و تأمین امنیت مردم، بر پیگیری موضوعات و حوادث مورد توجه افکار عمومی تاکید کرده بود.
منتظرالمهدی همچنین در این نشست با اشاره به فعالیت شبانهروزی کارکنان فراجا در جریان جنگ اخیر گفت: خدمات انتظامی در حوزههای مختلف متوقف نشد و کارکنان پلیس با وجود شرایط دشوار به وظایف خود ادامه دادند.
وی با تاکید بر اهمیت اطلاعرسانی دقیق و بهموقع، اظهار کرد: اطلاعرسانی در این دوره با جدیت دنبال شد و تلاش شد اخبار و اطلاعات مورد نیاز مردم در سریعترین زمان ممکن در اختیار رسانهها قرار گیرد.