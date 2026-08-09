نایب‌رئیس شورای شهر تهران با اشاره به کشته شدن یک مداح از سلبریتی‌ها خواست نسبت به این حادثه واکنش نشان دهند.

جوان آنلاین: پرویز سروری در چهارصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تلاش می شود استیصال ترامپ پیروزی جلوه داده شود، اظهار کرد: اصحاب رسانه ما تلاش می کنند مظلومیت و اقتدار کشور را نشان دهند و از خبرنگاران عذر خواهی می کنم که به برخی از آنها به عنوان مزدور یاد می شود.

وی افزود: قلب یک مداح عزیز در مقابل دوربین از تن او بیرون آورده شد و جنایت صورت گرفت و منتظریم که ببینیم سلبریتی ها نسبت به ظلم و جنایت واکنش نشان خواهند داد. امیدواریم رسانه های متعهد نقش بزرگ خود را ایفا کنند.

سروری با بیان اینکه اربعین آموزش امت در مقاومت پایدار است، یادآور شد: اربعین امت را برای آمادگی برای ظهور آموزش می دهد. ما و عراق کشورهایی بودیم که هشت سال با هم جنگیدیم و شهدا و کشته های زیادی داشته ایم. چنین جنگ طولانی قاعدتاً باید کینه و عداوت را جاری و ساری کند اما اربعین عداوت را به محبت و هم افزایی بین امت تبدیل می کند.

وی تأکید کرد: امسال اربعین جلوه دیگری داشت و از ابتدای پیاده روی تا پایان مسیر پایگاه‌ رهبر شهید ما شکل گرفته بود. این کار بزرگی است که هیچ قدرتی جز معنویت، اهل بیت و اربعین نمی تواند آن را رقم بزند.

سروری همچنین خاطرنشان کرد: مردم تهران با شور و شوق در مراسم جاماندگان حضور یافتند و کارکنان شهرداری تهران با عملکرد خالصانه خدمات بسیار خوبی در طول مسیر به شهروندان ارائه دادند.