جوان آنلاین: مهدی چمران، در حاشیه چهارصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز اقدامات شهرداری در شرایط جنگی همچون جلسات قبلی بررسی می‌شود، اظهار کرد: کمیسیون شهرسازی و معماری پیشنهادی مبنی بر اقدام شهرداری بر احداث فضاهای امن شهری و رعایت الزامات پدافند غیرعامل در ساختمان‌سازی ارائه داده که در آن مباحث فنی خوبی مورد توجه قرار گرفته است. این پیشنهاد فضای گسترده‌ای از جمله مترو را در برمی‌گیرد.

وی افزود: گزارشات حسابرسی سال ۱۴۰۴ نیز در دستور بررسی است که تاکنون سابقه نداشته گزارشات حسابرسی بلافاصله بررسی و نتایج آن در اقدامات مالی لحاظ شود.

چمران در مورد وضعیت پادگان ۰۶ گفت: بخش زیادی از این پروژه آماده است. فضای سبز آن در اختیار شهرداری است و قرار بر این شده که به عنوان فضای سبز شهری مورد استفاده قرار بگیرد. تغییرات دیگری در پادگان در دستور کار نیست. با توجه به اینکه پادگان‌ تراکم شهر را کاهش می‌دهد، این پیشنهاد مطرح شد که در آن ساختمان‌سازی صورت نگیرد و تنها به توسعه فضای سبز بپردازیم. باید این موضوع در مراجع بالاتر تصویب شود و امکان خروج پادگان‌ها از تهران وجود دارد و همانگونه ساختن آنها بی معنی است و باید ضوابط ایمنی برای ساخت آن مورد توجه قرار بگیرد. اینکه این اماکن در چه فضاهایی ساخته شود نیاز به بررسی دارد.

وی خاطرنشان کرد: در لایحه‌ای که پیش‌بینی کرده‌ایم قرار بر این شده که اگر تخریب‌ها زیاد باشد و اضافه تراکم لحاظ نشود، پیشنهادها و راهکارها بررسی شود. مشکلات ساختمان‌های تعدادی از خانواده‌ها هنوز باقی مانده و باید به آنها در نقاطی دیگر تراکم داده شود و این موضوع زمان‌بر است. صاحبان این ساختمان‌ها گرفتار بودند و موضوع را دنبال نکرده بودند. به هرشکل قراردادها منعقد شده و امور آنها در حال پیگیری است.