ثبت ۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به پرونده‌های آموزش و پرورش در دیوان عدالت اداری، گفت: بیش از ۲۵ هزار شکایت در دیوان عدالت اداری داشته‌ایم.

جوان آنلاین: حمایت میرزاده ، در نشست خبری رییس ستاد سی و نهمین احلاس روسای آموزش و پرورش و تبیین اهدا اجلاس حضور پیدا کرد و گفت: در بررسی‌هایی که به تفکیک درباره بخش‌های مختلف اجلاس انجام شد، میزان رضایت از بخش‌های مختلف حداقل ۷۰ و حداکثر ۹۰ درصد بوده است و میانگین رضایت نیز حدود ۸۰ درصد اعلام شده است. حدود ۸۰ درصد از افرادی که در این نظرسنجی شرکت کردند، از برنامه‌های اجلاس اظهار رضایت کرده و خواستار ادامه این روند بودند.

وی ادامه داد: گزارش این نظرسنجی‌ها در تاریخ ۳۰ اردیبهشت‌ماه خدمت وزیر آموزش و پرورش ارائه شد و وزیر نیز در جمع‌بندی خود درباره برگزاری سی‌وهشتمین اجلاس اظهار کرد که این اجلاس یکی از کم‌هزینه‌ترین، پربارترین و منظم‌ترین اجلاس‌ها بوده است.

میرزاده با اشاره به اینکه در دوره‌های مختلف، مسئولان آموزش و پرورش در سطوح مختلف در این اجلاس‌ها حضور داشته‌اند، گفت: با توجه به حساسیت موضوع و اهمیت برگزاری این اجلاس، مجدداً نظرسنجی انجام دادیم تا از نمونه‌هایی از استان‌ها و در داخل وزارتخانه بررسی کنیم که آیا ضرورت تشکیل اجلاس همچنان وجود دارد یا خیر.

وی افزود: در نمونه‌های مورد مطالعه که از استان‌ها و وزارتخانه بودند، اکثریت قابل توجه بر ضرورت برگزاری اجلاس تأکید داشتند. یکی از اهداف اصلی این اجلاس، نزدیک کردن نگرش‌های مختلف مدیریتی است؛ چراکه نگرش‌های مدیریتی مختلف در بخش‌های مختلف وجود داشته و دارد، اما لازم است این دیدگاه‌ها در چنین نشست‌هایی به یکدیگر نزدیک شوند.

وی ادامه داد: بسیاری از مدیران اعلام کردند که مسائل و موضوعاتی دارند که می‌خواهند در این اجلاس مطرح شود و پاسخ آن را دریافت کنند.

تبدیل سیاست‌ها و راهبردهای نظام تعلیم و تربیت به برنامه اجرایی

میرزاده درباره اهداف سی‌ونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش اظهار کرد: یکی از اهداف، تبدیل سیاست‌ها، راهبردها، مأموریت‌ها و اولویت‌های نظام تعلیم و تربیت در سال تحصیلی جدید به برنامه‌های اجرایی است.

وی افزود: بهره‌گیری از دیدگاه‌ها، تجربیات و پیشنهادهای مدیران و رؤسای آموزش و پرورش در راستای ارتقای کیفیت آموزشی، پرورشی و تربیتی، ایجاد هماهنگی و انسجام میان برنامه‌ها و فعالیت‌ها و اقداماتی که در ستاد، استان‌ها و مناطق انجام می‌شود، از دیگر اهداف این اجلاس است.

میرزاده تبادل تجربیات، انتقال الگوهای موفق و به اشتراک گذاشتن دستاوردهای موفق مدیریتی میان صف و ستاد را از دیگر محورهای اجلاس عنوان کرد و گفت: بررسی چالش‌ها، مسائل و موانع اجرایی و ارائه راهکارهای عملی برای مدیران و رفع این موانع نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به برنامه هفتم پیشرفت گفت: تبدیل جایگاه اهداف و الزامات برنامه هفتم پیشرفت به برنامه‌های اجرایی، تکلیف قانونی ماست و در این اجلاس درباره تدوین برنامه‌های اجرایی منطبق با اسناد بالادستی بحث خواهد شد.

میرزاده ادامه داد: ارائه راهکارهای عملی، نوآورانه و قابل ارزیابی برای اجرای سند تحول بنیادین که یکی از تکالیف اساسی ماست، همچنین توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت یادگیری و بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری‌های نوین از دیگر اهداف این اجلاس است.

وی با اشاره به موضوع هوش مصنوعی اظهار کرد: در این اجلاس درباره اینکه هوش مصنوعی و استفاده از آن در فرآیندهای آموزشی چه میزان می‌تواند اثرگذار باشد نیز بحث خواهد شد.

میرزاده درباره شعار سی‌ونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش گفت: شعار این اجلاس «حماسه همدلی برای ایران، برای مدرسه» است و پوسترهای اجلاس نیز به‌زودی در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت.

وی افزود: رویکرد اجلاس بر عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، مشارکت‌پذیری و پاسخگویی استوار است.

میرزاده با اشاره به حمایت رئیس‌جمهور از آموزش و پرورش گفت: رئیس‌جمهور دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به آموزش و پرورش داشته‌اند و حضور و پیگیری ایشان در این حوزه برای ما مسئولیت و تکلیف سنگینی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در جریان جنگ نیز رئیس‌جمهور موضوع آموزش و پرورش را دنبال می‌کردند. بعد از شهادت رهبر عزیزمان، در همان شرایط جنگی، رئیس‌جمهور تماس گرفتند و درباره موضوعات آموزش و پرورش پیگیری کردند. بعد از عید نیز ایشان بدون اطلاع قبلی در جلسه‌ای حضور پیدا کردند.

میرزاده افزود: این موضوع نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور حتی در شرایط خاص و در میانه مسائل امنیتی و جنگی، موضوع عدالت آموزشی و مسائل آموزش و پرورش را دنبال می‌کردند.

برگزاری اجلاس به‌صورت ترکیبی

وی درباره نحوه برگزاری سی‌ونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش گفت: شکل برگزاری اجلاس ترکیبی خواهد بود؛ به این معنا که بخش ستادی به‌صورت حضوری و استان‌ها نیز به‌صورت حضوری در این برنامه شرکت خواهند کرد و برای ایجاد ارتباط میان این دو بخش، مقدمات لازم فراهم شده است.

میرزاده افزود: مکان در نظر گرفته‌شده برای بخش استانی اجلاس، اردوگاه شهید باهنر است و هفته آینده در این مکان میزبان دوستان و رؤسای آموزش و پرورش خواهیم بود.

وی با بیان اینکه این اجلاس به مدت سه روز برگزار می‌شود، گفت: بیش از هزار نفر مخاطب این اجلاس هستند که شامل مدیران ستاد در سطوح مختلف، سازمان‌های وابسته، مسئولان آموزش و پرورش در استان‌ها، ناظران استانی و رؤسای مناطق می‌شوند.

میرزاده درباره ویژگی‌های مخاطبان اجلاس اظهار کرد: حدود ۸۰ درصد از مخاطبان دارای مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس هستند. از نظر سابقه خدمت نیز حدود نیمی از این همکاران بین ۲۰ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند و تقریباً یک‌چهارم آنها بیش از ۳۰ سال سابقه خدمت دارند و بخشی نیز زیر ۲۰ سال سابقه خدمت دارند.

وی ادامه داد: در این اجلاس نمایندگانی نیز به‌عنوان ناظر حضور خواهند داشت و از فرایند حضور و غیاب گرفته تا دریافت بازخوردهای بعدی، فرم‌های مختلفی در اختیار آنها قرار دارد تا نظارت مستقیم بر روند برگزاری اجلاس انجام شود.

درخواست برای ارسال پیام مسئولان و مراجع به اجلاس

میرزاده درباره محتوای بخش‌های مختلف اجلاس نیز گفت: در خود ستاد نیز تقریباً سه بخش برای سخنرانان، گردانندگان و محتوای اجلاس در نظر گرفته شده است.

وی افزود: از مقام معظم رهبری درخواست پیام برای اجلاس داشته‌ایم و این درخواست را مکتوب کرده‌ایم و منتظر دریافت پیام ایشان هستیم.

میرزاده ادامه داد: از رؤسای محترم قوا، معاون اول رئیس‌جمهور، تعدادی از وزرا و مسئولان اجرایی و همچنین آیات عظام و مراجع بزرگوار نیز درخواست شده است که پیام یا مطالبی را به‌صورت فیلم کوتاه ویدیویی برای اجلاس ارسال کنند.

وی گفت: این پیام‌ها و مطالب در کنار سخنان وزیر آموزش و پرورش و برنامه‌های سازمان‌ها و بخش‌های مختلف وزارت آموزش و پرورش ارائه خواهد شد.

میرزاده با اشاره به رویکرد کلان اجلاس اظهار کرد: هدف این است که رؤسای آموزش و پرورش نگاه وسیع‌تری داشته باشند و علاوه بر مسائل منطقه خود، با نگاه جهانی و با توجه به شرایط کلی کشور و جهان به مسائل آموزش و پرورش نگاه کنند.

وی افزود: مسئولان مختلف سیاسی، امنیتی و فرهنگی و همچنین مسئولان مرتبط با وضعیت کلی کشور، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با مدیران مدارس، معلمان و دانش‌آموزان در ارتباط هستند و لازم است مدیران آموزش و پرورش شناخت مناسبی از شرایط کلی کشور و جهان داشته باشند.

میرزاده در ادامه با اشاره به برخی فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه آموزش و پرورش اظهار کرد: معاونان وزیر و عزیزانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، از جمله آقای دکتر موسوی به‌عنوان مشاور، نماینده مجلس و مسئولان حوزه دفتر حقوقی و قضایی، فعالیت‌هایی داشته‌اند که بخشی از آنها می‌تواند به‌عنوان دستاوردهای این دوره مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: این موضوعات ممکن است در ذهن برخی مخاطبان به‌عنوان سؤال مطرح نباشد، اما به نظر می‌رسد طرح آنها خالی از فایده نیست و به‌ویژه می‌تواند در بخش مرتبط با سی‌ونهمین اجلاس، به‌عنوان بخشی از دستاوردها و اقدامات انجام‌شده مورد توجه قرار گیرد.

کاهش ۱۲ درصدی تخلفات بررسی‌شده در آموزش و پرورش طی دو سال گذشته/ دفاع حقوقی از ۲۹ هزار میلیارد تومان از منابع آموزش و پرورش

میرزاده در ادامه با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی آقای موسوی درباره عملکرد حوزه حقوقی آموزش و پرورش اظهار کرد: برخی وزارتخانه‌ها و همچنین بعضی از هنرستان‌ها در کشور مسائل و مشکلات مختلفی داشتند و آقای موسوی در این زمینه زحمات زیادی کشیدند و تحلیل‌ها و مطالب مختلفی ارائه کردند.

وی افزود: در بررسی‌هایی که انجام شد و با مقایسه دو سال گذشته، متوجه شدیم تخلفاتی که در هیئت‌های رسیدگی بررسی شده، حدود ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

میرزاده ادامه داد: همچنین همکاران ما در دوره‌های آموزشی شرکت کرده و آموزش دیده‌اند که این موضوع نیز حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر، آرایی که پس از صدور رأی در هیئت‌ها به هیئت عالی نظارت ارجاع شده، حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در حوزه آموزش قوانین و مقررات نیز آموزش‌هایی که به همکاران ارائه شده، ۷۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

میرزاده گفت: این آمار به نوعی نشان می‌دهد که آموزش و توجه بیشتر به قوانین و مقررات می‌تواند در کاهش تخلفات و پیشگیری از بروز برخی مسائل در دستگاه مؤثر باشد.

وی با اشاره به جزئیات پرونده‌های بررسی‌شده در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری گفت: در برخی موارد شاهد کاهش تخلفات بوده‌ایم؛ از جمله سهل‌انگاری و کوتاهی در گزارش تخلف، دریافت مبالغ غیرموجه، اعمال خلاف شأن شغلی، صدور گواهی‌های خلاف واقع، استفاده غیرمجاز از امکانات دولتی و نارضایتی ارباب‌رجوع کاهش پیدا کرده است.

میرزاده افزود: در برخی پرونده‌ها نیز موضوعاتی مانند مواد مخدر کاهش داشته است.

وی در عین حال گفت: در مقابل، در برخی موارد نیز افزایش داشته‌ایم که از جمله آنها می‌توان به کم‌کاری و سهل‌انگاری، تبعیض در برخورد با افراد، انجام امور شخصی در ساعات اداری، داشتن شغل دیگر برخلاف مقررات، سوءاستفاده از مقام و استفاده از جایگاه برای دریافت وجه غیرقانونی اشاره کرد.

میرزاده در ادامه با اشاره به تفاوت‌های سی‌ونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش با دوره‌های گذشته اظهار کرد: امسال دو تفاوت اساسی در شکل برگزاری اجلاس در نظر گرفته‌ایم.

وی افزود: یکی از این تفاوت‌ها افزایش حضور مسئولان نظام به شکل سخنرانی یا ارسال پیام است و تلاش کرده‌ایم از ظرفیت مسئولان مختلف در این اجلاس بیشتر استفاده کنیم.

میرزاده ادامه داد: تفاوت دوم این است که تلاش داریم شکل سخنرانی‌ها را تا حدی به سمت برگزاری میزگردهای تخصصی ببریم؛ بنابراین بخش قابل توجهی از برنامه اجلاس به میزهای تخصصی اختصاص خواهد داشت تا موضوعات به شکل تخصصی‌تر بررسی شوند.

ارائه بیش از ۲۶ هزار مورد ارشاد و راهنمایی در حوزه املاک

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حقوقی آموزش و پرورش گفت: در حوزه امور حقوقی، یکی از موضوعات مهم، بحث املاک آموزش و پرورش است که باید مورد توجه و مراقبت قرار گیرد.

میرزاده افزود: در این حوزه بیش از ۲۶ هزار مورد ارشاد و راهنمایی و مشاوره انجام شده است. همچنین حدود ۶۵۰۰ مورد مشاوره حقوقی به همکاران ارائه شده است.

وی ادامه داد: در زمینه تنظیم دادخواست و لوایح نیز همکاران حقوقی آموزش و پرورش به فرهنگیان کمک کرده‌اند. ممکن است برخی از این پرونده‌ها مربوط به مسائل شخصی و خانوادگی همکاران باشد، اما با توجه به مراجعات فرهنگیان، این خدمات ارائه شده است.

میرزاده گفت: بیش از سه هزار مورد نیز در دادگاه‌هایی که مربوط به همکاران بوده، درخواست و پیگیری شده است. در این موارد، وکلای آموزش و پرورش بدون دریافت هزینه از همکاران، در پرونده‌ها مشارکت کرده‌اند و افرادی که مدرک حقوق و سابقه قضایی داشتند نیز در این زمینه همکاری کرده‌اند.

۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت اداری

وی با اشاره به پرونده‌های آموزش و پرورش در دیوان عدالت اداری اظهار کرد: بیش از ۲۵ هزار شکایت در دیوان عدالت اداری داشته‌ایم.

میرزاده افزود: حدود ۴۰ درصد این شکایت‌ها مربوط به مزایا و امتیازات مناطق محروم، مناطق جنگی و موارد مشابه بوده است.

وی ادامه داد: حدود ۲۰ درصد شکایت‌ها نیز به آزمون‌های استخدامی مربوط می‌شد؛ به این معنا که فردی در آزمون پذیرفته نشده یا درباره سهمیه استان، نتیجه مصاحبه یا سایر مراحل استخدام اعتراض داشته است.

میرزاده گفت: بخش دیگری از این شکایت‌ها نیز مربوط به آرای مختلف و موضوعات متفرقه بوده است.

وی با اشاره به نتیجه پرونده‌های حقوقی آموزش و پرورش اظهار کرد: در مجموع بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان به نفع دستگاه حکم صادر شده است.

میرزاده افزود: اگر این دفاع‌های حقوقی به‌درستی انجام نمی‌شد، ممکن بود میلیاردها تومان از منابع آموزش و پرورش از دست برود. این موضوع نتیجه تلاش همکاران ما در حوزه حقوقی است و باید مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه با اشاره به وضعیت املاک آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش حدود ۱۰۰ هزار ملک دارد که تقریباً برای ۶۰ درصد آنها سند رسمی صادر شده است.

وی افزود: حدود ۴۰ درصد املاک آموزش و پرورش همچنان در زمینه سند با مشکل مواجه هستند. برخی از این املاک در گذشته سند گرفته‌اند، اما در برخی موارد مشکلاتی وجود دارد؛ از جمله اینکه زمین‌ها دارای مدعی هستند یا در زمان‌های گذشته به دلیل بی‌دقتی یا کوتاهی مسئولان، سند آنها صادر نشده است.

میرزاده ادامه داد: این مشکلات در برخی روستاها و مناطق بیشتر وجود دارد و لازم است برای تعیین تکلیف این املاک و تثبیت مالکیت آموزش و پرورش اقدامات لازم انجام شود.

ثبت بیش از ۹۱ هزار مکاتبه مجلس با آموزش و پرورش

وی در ادامه با اشاره به عملکرد حوزه معاونت پارلمانی آموزش و پرورش گفت: در مجلس دوازدهم بیش از ۹۱ هزار مکاتبه با وزارت آموزش و پرورش انجام شده است.

میرزاده افزود: بیش از ۷۰۰ ملاقات و جلسه رسمی نیز به شکل‌های مختلف در کمیسیون‌ها، فراکسیون‌ها، وزارتخانه یا مجلس برگزار کرده‌ایم. این حجم از جلسات و مکاتبات نشان‌دهنده میزان درگیری و پیگیری وزیر آموزش و پرورش در تعامل با مجلس است.

وی ادامه داد: در این مدت حدود ۱۵۰ سؤال از وزیر آموزش و پرورش مطرح شده است. برخی از این سؤال‌ها مربوط به مسائل منطقه‌ای و موضوعاتی مانند ساخت هنرستان‌ها بوده است. برخی از این مسائل ممکن است برای رسیدن به نتیجه نهایی نیازمند پیگیری طولانی باشد و حتی در مواردی هنوز فرایند بررسی آنها به پایان نرسیده است.

میرزاده گفت: بیش از ۱۵۰ تذکر کتبی نیز داشته‌ایم که حدود ۷۵ درصد آنها پاسخ داده شده است.

وی افزود: همچنین بیش از ۱۰۰ تذکر شفاهی مطرح شده که حدود ۷۰ درصد آنها پاسخ داده شده و نمایندگان نسبت به پاسخ‌ها قانع شده‌اند و حدود ۳۰ درصد همچنان در دست پیگیری است.

بیش از ۴۰ درصد مکاتبات نمایندگان مربوط به مسائل منطقه‌ای است

میرزاده درباره موضوع مکاتبات نمایندگان با آموزش و پرورش اظهار کرد: بیش از ۴۰ درصد این مکاتبات مربوط به مسائل منطقه‌ای است؛ موضوعاتی که عمدتاً به امکانات و نیازهای مناطق مربوط می‌شود و نمایندگان نیز تلاش می‌کنند مشکلات حوزه انتخابیه خود را با شاخص‌های مربوطه پیگیری کنند.

وی افزود: حدود ۲۰ درصد مکاتبات مربوط به نیروی انسانی است؛ موضوعاتی مانند اینکه چرا فردی در آزمون یا فرایند استخدام پذیرفته یا رد شده، وضعیت استخدام، ردیف استخدامی، انتقال نیرو از یک شهر به شهر دیگر و مسائل مشابه.

میرزاده ادامه داد: حدود ۲۰ درصد مکاتبات نمایندگان نیز مربوط به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس است که عمدتاً درباره ساخت‌وساز مدارس و مسائل مرتبط با فضاهای آموزشی مطرح می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بخش باقی‌مانده مکاتبات نیز به موضوعات مختلف و مواردی مربوط می‌شود که در حوزه‌های تخصصی آموزش و پرورش و دفتر حقوقی پیگیری می‌شود.