وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین روز بزرگداشت روز خبرنگار گفت: خبرنگاران سال پُررنج و پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشتند و در سخت‌ترین شرایط و بحران‌ها، در کنار ملت ایران بودند.

جوان آنلاین: همزمان با روز خبرنگار آیین تجلیل از شهدای رسانه و پاسداشت روز خبرنگار با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانواده شهدای رسانه، مسئولان فرهنگی کشور و جمعی از اهالی فرهنگ و رسانه امروز شنبه (۱۷ مرداد) در محل تالار وحدت برگزار شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطر امام راحل، امام شهید و شهدای رسانه گفت: امروز، روز شما خبرنگاران است و قصد سخنرانی ندارم.

وی افزود: خیرمقدم عرض می‌کنم خدمت تک‌تک شما عزیزانی که سال پُررنج و پرفرازونشیب را پشت سر گذاشتید و در سخت‌ترین شرایط و بحران‌ها، در کنار ملت ایران و گاه در جایگاه پیشران ملت قرار گرفتید.

صالحی تصریح‌کرد: شما خبرنگاران در این مسیر کم نگذاشتید و هرآنچه در توان داشتید، برای ملت به میدان آوردید.

وی افزود: دست تک‌تک عزیزانی را که در این شرایط سخت در کنار ملت بودند و در جنگ روایت‌ها، روایت ملت ایران را نوشتند و سرودند می‌بوسم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: ایران عزیز، با چنین ملت بزرگی و با چنین رسانه‌های سرافرازی، عزیزتر، مقتدرتر و مستقل‌تر خواهد ماند.