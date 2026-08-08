آخرین تحولات میدانی، الزامات مرحله کنونی و راه‌های افزایش توانایی‌ها و منابع نیرو‌های حشدالشعبی و امنیتی با حضور «هادی العامری» رئیس سازمان بدر عراق بررسی شد.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه تلویزیونی الغدیر عراق، «هادی العامری» دبیرکل سازمان بدر روز شنبه در دفتر کار خود در بغداد با تعدادی از فرماندهان نیرو‌های حشدالشعبی دیدار کرد.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، در این جلسه، آخرین تحولات میدانی، الزامات مرحله کنونی و راه‌های افزایش توانایی‌ها و منابع نیرو‌های حشدالشعبی و امنیتی بررسی شد.

در این جلسه همچنین بر اهمیت حفظ سطح بالای آمادگی، تقویت هماهنگی بین طرف‌های ذیربط، بررسی عملکرد میدانی فعلی و افزایش سطح کارایی و آمادگی نیرو‌های حشد الشعبی تاکید شد.

پیشتر مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که با درخواست هادی العامری موافقت کرده و پاسخ به تجاوز آمریکا و عربستان را به تعویق انداخته است.

به گزارش شبکه العهد، مقاومت اسلامی عراق در این بیانیه موافقت خود را با در خواست هادی العامری دبیرکل سازمان بدر مبنی بر به تعویق انداختن پاسخ به تجاوز آمریکا و عربستان را اعلام کرد.

مقاومت اسلامی عراق در این بیانیه تاکید کرد که در پاسخ به درخواست العامری و مواضع برخی رهبران محترم سیاسی، پاسخی که قرار بود امروز به تجاوز آمریکا و عربستان داده شود به تعویق افتاد.

در همین حال «ابوآلاء الولائی» دبیرکل گردان‌های سیدالشهدا (ع) عراق در پیامی تاکید کرد که پاسخ به تجاوز‌های مشترک عربستان و آمریکا همچنان در دستور کار است.

الولائی روز جمعه در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: تصمیم مقاومت اسلامی عراق در به تعویق انداختن پاسخ به متجاوزان به خاطر درخواست اعضای چارچوب هماهنگی و به ویژه العامری و سیاستمداران مستقل بوده است.

وی گفته بود که تعیین زمان، حجم و نوع پاسخ همچنان در دستور کار است و این یک وظیفه اعتقادی و میهنی است و مجاهدان عراقی و خانواده‌های شهدا و غیرتمندان عراق مشتاق آن هستند.

شماری از مقر‌های سازمان الحشد الشعبی عراق در مناطق مختلف این کشور سه‌شنبه شب و بامداد چهارشنبه گذشته (۶ و ۷ مرداد ماه) هدف حملات تجاوزکارانه مشترک آمریکا و عربستان قرار گرفت.

الحشدالشعبی این حملات را «تروریستی» خواند و اعلام کرد که در نتیجه آن، دست کم ۲۰ نفر شهید و ۳۲ نفر دیگر مجروح شدند.