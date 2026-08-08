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تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۲
سیاست » اخبار کلی

حضرتی: رسالت خبرنگار کشف و نشر حقیقت است

1 رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: وظیفه خبرنگار کشف و نشر حقیقت است. تاریخ خبرنگاری از روزنامه‌نگاری توصیفی گرفته و به روزنامه‌نگاری تحقیقی رسیده است که برای کشف حقیقت باید تحقیقات انجام داد.

جوان آنلاین:الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در نشستی صمیمانه به مناسبت روز خبرنگار، با تبریک روز خبرنگار، اظهار کرد: رسالت خبرنگاران، تاریخ و حقیقت این کشور و عملکرد مسئولان را کشف می‌کنند.

به گزارش مهر، وی با طرح این پرسش که نقش و تعریف رسانه و تعریف روزنامه‌نگار چیست؟ گفت: وظیفه خبرنگار کشف حقیقت و نشر حقیقت است. تاریخ روزنامه‌نگاری و خبرنگاری از روزنامه‌نگاری توصیفی گرفته و به روزنامه‌نگاری تحقیقی رسیده است که برای کشف حقیقت باید تحقیقات انجام داد. حقیقت این‌گونه نیست که هر کسی بگوید حرف من حقیقت است، باید بررسی کامل و تحقیقات درباره یک موضوع انجام شود تا نتیجه آن واقعیت را حکایت کند. این خبرنگاران هستند که جرات کشف حقیقت را دارند.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با تاکید بر اینکه سالی که پشت سر گذاشتیم، سال بسیار سختی برای خبرنگاران بود، بیان کرد: دشمنان تصمیم گرفتند که ایران را نابود کنند و ملت ایران را به تسلیم وا دادند، نظام مستقر را از بین ببرند و سرنوشت آینده مملکت را در دست گیرند. ترامپ به خودش اجازه می‌داد که بگوید میخواهم رهبر ایران را تعیین کنم، ایران را نابود کنم، ایران را از بین ببرم و به عصر حجر برگردانم.

حضرتی افزود: ترامپ با مستی که از وضعیت ونزولا ایجاد شده بود و تصویری که نتانیاهو ساخته بود تصور میکرد که اگر بتواند رهبر و فرماندهان نظامی را بزند، دولت مضمحل می‌شود، مردم ناامید می‌شوند و همه به خانه‌ها برمی‌گردند و میدان برای کسانی که باید عرض اندام کنند و رقص آوار بکنند برای ورود ترامپ و ایادی اش خالی می‌شود.

وی با تشربح چگونگی خنثی شدن طرح طرح ترامپ، تاکید کرد: ملت رشید ایران زمانه را به خوبی تحلیل کردند؛ چه آنانی که در میادین حضور پیدا کردند، چه آنانی که به میادین نرفتند و در خانه‌هایشان ماندند، همه در مسیر ایجاد یک مقاومت برای پاسداری از کشور ایران حرکت کردند؛ منسجم و متعهد و یکپارچه و در کنار یکدیگر.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت تاکید کرد: ملت ایران تاب‌آوری را به زیباترین شکل ممکن تصویر کردند، در دنیا عطر زیبای ملت ایران را پراکندند و زیبایی سرزمین ایران را بر همه نمایان کردند.

حضرتی با بیان اینکه بسیاری از مردم نیز ناراضی و منتقد بودند، اما روحیه وطن‌پرستی‌شان، باعث محکم سد پای کار ایران بایستند، گفت: ملت ایران از داخل و از خارج از کشور بیانیه دادند، و البته در کنار این ملت قدرتمند، دولت دکتر پزشکیان نیز ظاهر شد. ورود رئیس جمهور پزشکیان به عرصه ریاست جمهوری، یک توفیق الهی برای ملت ایران بود؛ مردی پاک‌دست، پاک‌دامن، راستگو و صادق در رأس دولت قرار گرفت.

وی با تاکید بر اینکه جنگ با قدرت هسته‌ای جهانی، باعث نشد که کشور با کمبودی مواجه شود، اظهار داشت: دولت در بخش معیشت، سلامت، انرژی، خدمات و ... چنان قوی وارد عمل شد که مردم به نوعی جنگ را احساس نکردند.

وی ادامه داد: در نهایت با مدیریت کارآمد و قدرتمند دولت، توان نیرو‌های مسلح قدرتمند و مقتدر ما، و با رهبری رهبر عزیز، به‌گونه‌ای حرکت شد که دشمن وادار به امضای تفاهم نامه شد.

حضرتی با اشاره به نقش اعطای به‌موقع اختیار به استاندار‌ها در تامین کالا‌های اساسی، بیان کرد: از سوی، دیگر عزیزان خبرنگار بودند که توانستند قدرت مدیریت کارآمد دولت را به تصویر بکشند؛ قدرت اقتدار ارتش، سپاه و نیرو‌های نظامی را به تصویر بکشند؛ و همچنین مظلومیت و حقانیت ملت ایران را به تصویر بکشند.

وی خطاب به خبرنگاران تصریح کرد: این تصویرگری و خبرسازی و اطلاع‌رسانی و روایتگری مبتنی بر حقیقت، کار شما خبرنگاران عزیز بود.

برچسب ها: الیاس حضرتی ، خبرنگار ، روزنامه نگار
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