آغاز تحقیقات سازمان ملل درباره جاسوسی کارمندش برای اسرائیل

طبق اعلام مقام سازمان ملل، یونیسف در حال رسیدگی به گزارش‌ها علیه یک کارمند ارشدِ خود بوده که متهم به اشتراک‌گذاری اطلاعات محرمانه سازمان ملل با دیپلمات‌های اسرائیلی است.

جوان آنلاین: فرحان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل روز جمعه گفت که یونیسف در حال رسیدگی به اتهامات علیه یک کارمند ارشد بوده که طبق اسناد لو رفته، هنگام کار در سازمان ملل اطلاعات محرمانه این سازمان را به شکل مخفیانه با دیپلمات‌های اسرائیلی به اشتراک می‌گذاشت.

فرحان حق به خبرنگاران گفت که یونیسف در مورد «اتهامات جدی» علیه یک کارمند به نام یاهاو لیچنر اقدام می‌کند، کسی که طبق گزارش‌ها فعلاً به مرخصی فرستاده شده است.

او تأکید کرد که یونیسف که لیچنر را استخدام کرده و او در حال حاضر ریاست دفتر این آژانس در واشنگتن را بر عهده دارد، این تحقیقات را به‌دست گرفته است. حق گفت: «یونیسف آژانسی است که این فرد را استخدام کرده، بنابراین آنها در این زمینه پیشرو هستند.»

مقام سازمان ملل شرح داد که اگر این اتهامات اثبات شود، این رفتار، تعهدات مورد انتظار از پرسنل سازمان ملل را نقض می‌کند. او افزود: «آنچه می‌توانم به شما بگویم این است که یونیسف از اتهامات جدی علیه یک کارمند مطلع است و اقدام مناسب را انجام می‌دهد.»