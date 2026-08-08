هافبک ۱۹ ساله آلومینیوم، پرسپولیسی شد

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u067e\u0631\u0633\u067e\u0648\u0644\u06cc\u0633 \u06cc\u06a9 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06a9\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062e\u062f\u0645\u062a \u06af\u0631\u0641\u062a.\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u067e\u0631\u0633\u067e\u0648\u0644\u06cc\u0633 \u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062c\u0648\u0627\u0646\u200c\u06af\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u0633\u0631\u0645\u0627\u06cc\u0647\u200c\u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u0631\u0648\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0639\u062f\u0627\u062f\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u06a9\u0648\u0631\u0648\u0634 \u0627\u0698\u062f\u0647\u0627\u06a9\u0634\u060c \u0647\u0627\u0641\u0628\u06a9 \u06f1\u06f9 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u0622\u0644\u0648\u0645\u06cc\u0646\u06cc\u0648\u0645 \u0627\u0631\u0627\u06a9 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062e\u062f\u0645\u062a \u06af\u0631\u0641\u062a.